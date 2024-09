Shopify-aandelen stijgen met 22% na winst, ondanks vertraging van de consumentenbestedingen: tijd om te kopen?

De Shopify-aandelen stegen vandaag met 22% na een winstdaling en een gezonde voorspelling voor de rest van het jaar.

Het bedrijf zag de vraag naar zijn e-commercesoftware toenemen, ondanks een vertraging van de consumentenbestedingen.

De resultaten zijn opmerkelijk omdat concurrenten als Amazon en Etsy onlangs tijdens hun respectievelijke inkomstenoproepen hebben geklaagd over de vertraging van de consumentenbestedingen die een negatieve impact heeft op hun bedrijven. Shopify maakte echter dergelijke klachten.

Het bedrijf rapporteerde een omzet van $2,05 miljard, tegenover een omzet van $2,01 miljard. De winst per aandeel kwam uit op $0,26, tegen een verwachting van $0,2. De operationele marge van het bedrijf bedroeg 15%, terwijl de verwachting 12% was.

Gediversifieerd over alle soorten bedrijven

Volgens Shopify-president Harley Finkelstein kon zijn bedrijf de storm van consumentenbestedingen doorstaan vanwege het gevarieerde klantenbestand.

Ik denk dat een groot deel van de reden dat we niet hetzelfde zien als anderen, is dat we eenvoudigweg verkopers hebben in een heleboel verticale markten en in een heleboel [geografieën].

De president vertelde ook hoe enkele van de grootste merken zich blijven aansluiten bij het Shopify-platform. Merken als Casper, QVC en Barnes & Noble zijn dit kwartaal begonnen met het gebruik van de producten van het bedrijf. Dit is een van de redenen waarom het bedrijf dit kwartaal beter presteerde dan zijn concurrenten. Consumenten geven minder uit, wat betekent dat ze geld uitgeven aan kwaliteit.

De meeste hoogwaardige merken verhuizen naar Shopify en brengen hun klanten met zich mee. Als gevolg hiervan blijft Shopify marktaandeel van concurrenten veroveren.

Shopify Point of Sale is een andere inkomstenbron die 5 jaar geleden niet bestond in de vorm waarin deze nu bestaat. De bruto merchandisewaarde voor Shopify’s PoS overschreed dit jaar de grens van $100 miljard.

Het feit dat een diverse groep bedrijven de voorkeur geeft aan Shopify om hun producten te verkopen, betekent dat cycliciteit voor het bedrijf minder belangrijk is dan voor zijn concurrenten. Het zwakkere bestedingsklimaat is dus niet zo’n groot probleem als de markt dacht.

Wat betekent het voor beleggers?

Sinds februari dit jaar is de Shopify-voorraad bijna gehalveerd. Achteraf gezien was dit een overdreven reactie op de veronderstelling dat een zwakkere consument zou leiden tot lagere uitgaven en dus lagere inkomsten voor het bedrijf. We weten nu dat dit niet het geval is geweest en dat het bedrijf optimistisch is over zijn prestaties voor de rest van het jaar.

Het lijkt erop dat de markt overdreven heeft gereageerd op het winstrapport. Ondanks die reactie is het aandeel nog steeds tegen een aantrekkelijke prijs verkrijgbaar vanwege de daling van 50% sinds februari. Iemand die nu instapt, kan wellicht nog wat voordeel halen uit de verbeterde kortetermijnvooruitzichten van het bedrijf.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.