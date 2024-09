Solana (SOL) herstelt met 39% na een test van $110

Solana (SOL) heeft een dramatische prijsopleving meegemaakt, die in slechts 48 uur met ruim 39% is gestegen. Door deze rally is de prijs van SOL gestegen van een dieptepunt van ongeveer $110 naar $152,92 op het moment dat dit werd gedrukt, wat een ongekend hoge SOL/ETH-ratio tot stand heeft gebracht.

Analisten schrijven deze stijging toe aan een combinatie van breder marktherstel en Solana-specifieke ontwikkelingen. De altcoin, het oorspronkelijke token van de krachtige Solana-blockchain, heeft veel van zijn collega’s, waaronder Ethereum, voorbijgestreefd.

Waarom stijgt de Solana-prijs?

Over het algemeen vertonen de mondiale markten, waaronder belangrijke aandelenindexen als de S&P 500 en de Dow Jones Industrial Average, tekenen van herstel na de recente uitverkoop.

Dit bredere positieve marktsentiment is overgeslagen naar de cryptocurrency-ruimte, wat ten goede komt aan activa als Solana.

Tim Enneking, managing partner van Psalion, wees erop dat de recente prijsbewegingen grotendeels worden veroorzaakt door verschuivingen in het marktsentiment, waarbij perioden van irrationele angst worden gevolgd door opluchting.

Bovendien hebben de robuuste fundamenten van Solana een cruciale rol gespeeld in de koersstijging. Belangrijke maatstaven zoals de groei van het aantal actieve gebruikers, de toegenomen gedecentraliseerde uitwisselingsvolumes (DEX) en de algehele uitbreiding van het ecosysteem weerspiegelen de onderliggende kracht van het platform.

Pat Doyle, een blockchain-onderzoeker voor Amberdata, benadrukt dat Solana, ondanks de recente volatiliteit, sterke fundamentals blijft vertonen, met een marktkapitalisatie van 22% van die van Ethereum, wat wijst op het potentieel voor verdere groei.

Toenemende vraag naar Rust-ontwikkelaars

Ondanks de recente SOL-prijscrash toen de wereldmarkten kelderden, is de Solana-blockchain een lieveling geworden voor meme-muntontwikkelaars, wat volgens de gegevens van Coinmarketcap heeft geresulteerd in een stijging van de SOL-prijs met meer dan 561% in de afgelopen twaalf maanden.

Deze toegenomen Solana-meme-muntenwaanzin die begin 2024 begon, heeft aanzienlijk bijgedragen aan de stijging van de vraag naar Rust-ontwikkelaars.

Rust, de primaire programmeertaal voor de Solana-blockchain, wordt steeds populairder onder blockchain-bedrijven die hoogwaardige gedistribueerde systemen bouwen.

De vraag naar Rust-ingenieurs wordt met name gedreven door de meme-muntenmanie en bredere technologische trends die de voorkeur geven aan Rust vanwege zijn efficiëntie en prestaties.

De gecombineerde marktkapitalisatie van Solana-mememunten heeft $6,28 miljard bereikt, waarmee de marktkapitalisatie voor mememunten van Ethereum Layer 2 Base van $1,2 miljard wordt overtroffen. Deze substantiële marktactiviteit heeft geleid tot een sterke stijging van het aantal vacatures voor Rust-ontwikkelaars.

Belangrijke SOL-prijsniveaus om in de gaten te houden

Vanuit technisch analyseoogpunt heeft Solana verschillende significante weerstandsniveaus overtroffen. De prijs steeg boven de drempels van $129,82 en $142,08 en overtrof daarmee het Fibonacci-retracementniveau van 38,2% van de recente daling van $184 naar $110.

SOL Fibonacci retracement level. Source: TradingView

De volgende kritische weerstand ligt rond de $151,99, wat overeenkomt met het 50% Fibonacci-retracementniveau.

Ondanks de bullish trend waarschuwen analisten voor aanhoudende marktvolatiliteit. Als SOL de weerstand van $151,99 niet doorbreekt, kan er een terugval optreden.

De belangrijkste ondersteuningsniveaus om in de gaten te houden zijn $142,08 en $129,82, waarbij een potentiële daling onder deze punten mogelijk kan leiden tot een hertest van de $110-regio.

Terwijl Solana zijn ecosysteem blijft uitbreiden en ontwikkelaarstalent blijft aantrekken, wordt verwacht dat zijn invloed op de cryptocurrency-markt zal groeien.

Bovendien zullen de komende functies en upgrades die naar verwachting zullen worden aangekondigd op de Solana-ontwikkelaarsconferentie Breakpoint, naar verwachting de blockchain en zijn native token, SOL, positioneren voor verdere vooruitgang en adoptie.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.