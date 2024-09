Crypto krijgt maandagblues: wat is de volgende stap na drastische dalingen van BTC, ETH, Solana?

De cryptomarkt heeft de grootste driedaagse uitverkoop in bijna een jaar meegemaakt, waarbij sinds 2 augustus maar liefst $510 miljard is verloren.

Deze scherpe daling valt samen met een haperende prestatie van aandelen, waarbij de S&P 500 in dezelfde periode maar liefst 4,4% daalde.

Verschillende factoren, waaronder zwakke werkgelegenheidscijfers, een vertraagde groei van de grote technologieaandelen en een hernieuwde recessieangst, hebben bijgedragen aan de marktdaling.

Zwakke werkgelegenheidscijfers en angst voor een recessie

De jongste cijfers over de werkgelegenheid blijven achter bij de verwachtingen, waardoor de vrees voor een naderende recessie opnieuw leeft. Deze economische onzekerheid heeft geleid tot een verschuiving in het beleggerssentiment, wat heeft bijgedragen aan de scherpe uitverkoop op de cryptomarkt.

Ondermaatse prestaties van grote technologieaandelen

Grote bedrijven als Microsoft en Intel boekten lager dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal, wat een impact had op het marktsentiment. Bovendien is NVIDIA zwaar getroffen door de verwachtingen van aanstaande renteverlagingen in september, waardoor kapitaal terugvloeit naar kleinere, achterblijvende bedrijven.

Agressieve verkoop door Jump Crypto

De aanzienlijke ontlading van activa door Jump Crypto heeft de neergang van de markt verergerd. Volgens gegevens van Arkham Intelligence heeft het handelsbedrijf de afgelopen dagen honderden miljoenen dollars aan activa weggegooid.

Bitcoin en Ethereum zien een drastische daling

Bitcoin en Ethereum hebben tijdens deze uitverkoop op de markt aanzienlijke prijsdalingen gezien. Op 5 augustus daalde Bitcoin met 10% en Ethereum kelderde met 18% binnen slechts twee uur. Momenteel zijn Bitcoin en Ethereum de afgelopen week met respectievelijk 20% en 28% gedaald.

Solana leidt verliezen onder de beste cryptocurrencies

Solana is qua marktkapitalisatie de zwaarst getroffen cryptocurrency in de top 10, met een daling van 30,6% sinds 30 juli. Deze aanzienlijke daling benadrukt de bredere impact van de marktdaling op grote cryptocurrencies.

Crypto Fear and Greed Index valt in ‘angst’

De Crypto Fear and Greed Index, die het marktsentiment ten aanzien van Bitcoin en crypto volgt, is teruggevallen in het ‘angstgebied’ en vertoonde op het moment van publicatie een score van 26. Deze verschuiving in het sentiment weerspiegelt de groeiende onzekerheid en voorzichtigheid onder beleggers.

Potentieel herstel gedreven door traditionele financiële instellingen

Het herstel van de cryptomarkt zal waarschijnlijk afhangen van een toename van de spot- en derivatenactiviteit van traditionele financiële instellingen. Keith Alan, mede-oprichter van Material Indicators, merkte op dat Bitcoin de CME-kloof is binnengegaan, maar deze alleen kan worden opgevuld tijdens traditionele financiële handelsuren.

Technische analyse wijst op verdere dalingen

De recente daling van Bitcoin naar $54.000 markeert een intraday-daling van 7,31% en een daling van 17% over vier dagen. Deze scherpe daling heeft Bitcoin onder de 200-daagse EMA geduwd, waarbij een daling in de 50-daagse EMA een dreigend doodskruis aangeeft.

Op dezelfde manier heeft Ethereum aanzienlijke verliezen geleden, gedaald tot $2.350, een daling van 30% in zeven dagen.

De Japanse renteverhoging heeft gevolgen voor de cryptoprijzen

De recente renteverhoging van 25 basispunten in Japan heeft alle risicovolle activa doen stijgen, inclusief Bitcoin en Ethereum, die met respectievelijk ruim 12% en 22% daalden. De Japanse financiële markten hebben aanzienlijke verliezen geleden, wat heeft bijgedragen aan de neergang van de wereldmarkt.

Instabiliteit van de mondiale markt

Een golf van financiële instortingen op de mondiale markten heeft zorgen doen ontstaan over een mogelijke Black Swan-gebeurtenis of een Black Monday.

Zuid-Korea heeft alle verkooporders stopgezet, en de aandelen van de Magnificent 7 in de Verenigde Staten hebben van de ene op de andere dag bijna $500 miljard weggevaagd.

Bovendien is de arbeidsparticipatie in de VS gedaald, waardoor de kans op een recessie groter is geworden.

Wat is de toekomst voor de cryptomarkten?

Ondanks de heersende angst zien sommige bulls en detailhandelaren de huidige marktomstandigheden als een kans om de dip te kopen.

Het sociale sentiment rond kopen tegen lagere prijzen is gestegen, hoewel gegevens van Santiment suggereren dat de niveaus onder de vereiste limiet blijven, wat wijst op een potentieel voor verdere dalingen wanneer de Amerikaanse markten weer opengaan.

De weg naar herstel

De cryptomarkt staat de komende weken voor grote uitdagingen. Het beleggerssentiment zal van cruciaal belang zijn bij het bepalen van het markttraject, met de mogelijkheid van verdere dalingen als de huidige economische onzekerheden aanhouden.

De veerkracht van de markt en de toetreding van traditionele financiële instellingen zouden echter een pad naar herstel op de langere termijn kunnen bieden.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.