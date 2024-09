TD Cowen verlaagt de rating van Molson Coors en verlaagt het koersdoel naar $58: is het tijd om te stoppen?

Molson Coors Beverage Company (NYSE: TAP) staat vandaag in de schijnwerpers na een downgrade door TD Cowen. Ondanks dat Molson Coors beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal boekte en gisteren zijn vooruitzichten voor 2024 herbevestigde, paste TD Cowen zijn rating voor het bedrijf aan, van Buy naar Hold, en verlaagde het koersdoel van $68 naar $58.

Deze herziene doelstelling duidt op een bescheiden opwaarts potentieel van slechts 7% ten opzichte van de recente slotkoers van het aandeel. Het besluit van TD Cowen om de rating van Molson Coors te verlagen werd beïnvloed door het onvermogen van het bedrijf om volledig te profiteren van de marktaandeelwinst die voortkwam uit de Bud Light-boycot.

De verwachte voordelen van de grotere schapruimte – een stijging van 13% dit jaar – vertaalden zich niet in verwachte omzetstijgingen. De langzame vooruitgang bij de inspanningen op het gebied van premiumisering, met name rond de rebranding van Blue Moon, speelde ook een rol in de verlaging van de rating.

Ondanks deze uitdagingen zijn de analisten van TD Cowen van mening dat de verwachtingen van Molson Coors voor 2024 haalbaar zijn, maar dat het onwaarschijnlijk is dat ze investeerders enthousiast zullen maken, tenzij het bedrijf een pad naar een robuustere organische groei laat zien.

Molson Coors Q2-winst

Het tweede kwartaal van 2024 was een lichtpuntje voor Molson Coors, waarbij het bedrijf een winststijging van 7,9% rapporteerde, wat zich vertaalt naar $1,92 per aandeel, wat de consensusschattingen met $0,24 overtreft.

De omzet daalde lichtjes met 0,6% op jaarbasis tot 3,25 miljard dollar, maar overtrof nog steeds de verwachtingen met 70 miljoen dollar. Het vermogen van Molson Coors om zijn omzetprestaties op peil te houden en tegelijkertijd zijn winstcijfers te verbeteren (een stijging van 5,2%) in een uitdagende omgeving onderstreept zijn operationele veerkracht.

Wat de vooruitzichten voor 2024 betreft, blijft Molson Coors optimistisch en handhaaft hij zijn verwachtingen voor een lage eencijferige groei van de netto-omzet bij constante wisselkoersen.

Het bedrijf verwacht dat de onderliggende winst vóór belastingen met een gemiddelde eencijferige stijging zal stijgen, waarbij een vergelijkbare groei wordt verwacht bij een verwaterde winst per aandeel.

De kapitaaluitgaven worden geraamd op 750 miljoen dollar, en de vrije kasstroom wordt geschat op 1,2 miljard dollar, wat wijst op aanhoudende financiële gezondheid en investeringsmogelijkheden.

Uitdagingen die komen

In wezen navigeert Molson Coors door een complex landschap dat wordt gekenmerkt door veranderende consumentenvoorkeuren en hevige concurrentie. Het gevarieerde merkenportfolio, inclusief kernmerken als Coors Light en Miller Lite en premiumaanbiedingen als Blue Moon, positioneert het bedrijf goed om verschillende marktsegmenten te veroveren.

De afhankelijkheid van het bedrijf van de traditionele bierverkoop, te midden van de veranderende consumententrends naar premium en alternatieve dranken, biedt echter zowel kansen als uitdagingen.

Groeimotoren voor Molson Coors zijn onder meer strategische initiatieven zoals het Acceleration Plan, dat tot doel heeft de omzet te vergroten door innovatie en premiumisering, en gerichte investeringen in belangrijke markten zoals EMEA en APAC.

Het bedrijf onderzoekt ook mogelijkheden in de categorieën niet-alcoholische dranken en gedistilleerde dranken, als weerspiegeling van een bredere sectortrend van diversificatie buiten het traditionele bieraanbod.

Waardering en risico’s

Wat de waardering betreft, presenteert Molson Coors een overtuigend argument met een koers-winstverhouding (K/W) die aanzienlijk onder het sectorgemiddelde ligt. Het aandeel wordt verhandeld tegen een toekomstige koers-winstverhouding van minder dan 10 en is momenteel ondergewaardeerd in vergelijking met sectorgenoten als Anheuser-Busch InBev, dat een veel hoger veelvoud heeft.

Het dividendrendement van Molson Coors van ruim 3,27% en een robuust aandeleninkoopprogramma vergroten de aantrekkingskracht als waardebelegging nog verder.

Ondanks deze positieve punten wordt Molson Coors geconfronteerd met verschillende risico’s waarmee beleggers rekening moeten houden. Het mondiale karakter van zijn activiteiten stelt het bedrijf bloot aan geopolitieke spanningen, zoals het conflict tussen Rusland en Oekraïne, en macro-economische factoren zoals fluctuerende brandstof- en elektriciteitskosten.

Bovendien is de bierconsumptie gevoelig voor economische omstandigheden, wat mogelijk een impact heeft op de verkoop tijdens recessies.

De sterke balans van het bedrijf, met bijna $1,65 miljoen aan contanten en beheersbare schulden, biedt een buffer om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Molson Coors is proactief geweest in het beheer van zijn kapitaalstructuur, met een aandeleninkoopprogramma ter waarde van $2 miljard dat zijn engagement onderstreept om waarde terug te geven aan de aandeelhouders, terwijl de flexibiliteit voor groei-investeringen behouden blijft.

Terwijl beleggers de prestaties van het bedrijf afwegen tegen de marktverwachtingen, kan het onderzoeken van de technische indicatoren van het aandeel meer inzicht verschaffen in de potentiële prijsbewegingen en toekomstige investeringsbeslissingen sturen. Laten we eens in de grafieken duiken om het prijstraject en de marktpositionering van Molson Coors beter te begrijpen.



Bereik tussen $ 49 en $ 68

De aandelen van Molson Coors bevinden zich sinds 2016 in een langdurige neerwaartse trend. Hoewel ze een merkbaar herstel kenden na een daling tot $30 tijdens de crash van 2020, blijven ze aanzienlijk onder de piek van 2016.

TAP-grafiek van TradingView

Sinds 2023 probeerde het aandeel tweemaal boven het niveau van $68 te komen, maar dat mislukte, wat de neerwaartse langetermijntrend versterkte. Daarom moeten beleggers die optimistisch zijn over het aandeel en verwachten dat het aandeel aanzienlijk zal stijgen, wachten tot dat niveau wordt overschreden voordat er een significante opwaartse beweging plaatsvindt. Als dit niet het geval is, kan het aandeel lange tijd gebonden blijven aan het bereik.



Traders die bearish zijn over het aandeel moeten op het huidige niveau ook niet short gaan, omdat het dichtbij zijn langetermijnsteun van $49 handelt, zoals te zien is in de grafiek. Als het aandeel er niet in slaagt onder dat steunniveau te dalen, kan het in de nabije toekomst blijven handelen in het bereik van $49-$68.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.