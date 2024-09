Upstart Holdings stijgt met meer dan 45% nadat de winsten in het tweede kwartaal de verwachtingen overtroffen. Citi-upgrade: moet u kopen?

Na een indrukwekkend winstrapport over het tweede kwartaal is Upstart Holdings Inc (NASDAQ: UPST) getuige geweest van een aanzienlijke verschuiving in de perceptie van analisten.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Opvallend is dat Citi het bedrijf heeft geüpgraded van ‘Verkopen/Hoog Risico’ naar ‘Neutraal/Hoog Risico’, waarbij tegelijkertijd het koersdoel werd verhoogd van $15 naar $33.

Deze aanpassing weerspiegelt verbeterde vooruitzichten op basis van verschillende factoren, waaronder een verbeterde conversieratio en een verminderde impact van macro-economische variabelen op kredietverliezen.

Ondertussen handhaafde Piper Sandler zijn rating ‘neutraal’, maar verhoogde zijn koersdoel van $28 naar $31, wat wijst op een voorzichtige maar toch optimistische kijk op de vooruitzichten van Upstart op de korte termijn.

De koersstijgingen voor starters na de winsten in het tweede kwartaal

Copy link to section

De positieve aanpassingen in de beoordelingen van analisten volgden op de voet van de aankondiging van de resultaten over het tweede kwartaal, waardoor een dramatische stijging van de aandelenkoers van Upstart ontstond.

Aanvankelijk stegen de aandelen bij de opening van de markt met meer dan 25% en zijn ze blijven stijgen, momenteel met meer dan 45%.

Winstoverzicht tweede kwartaal

Copy link to section

Upstart rapporteerde een niet-GAAP winst per aandeel in het tweede kwartaal van -$0,17, wat de verwachtingen met $0,22 overtrof, met een omzet van $128 miljoen, wat ook de verwachtingen met $3,47 miljoen overtrof.

Ondanks een jaar-op-jaar daling van de omzet met 5,7% duiden deze resultaten op een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de verwachte cijfers.

Het bedrijf realiseerde een transactievolume met 143.900 verstrekte leningen, wat een robuust conversiepercentage van 15% laat zien, wat een substantiële stijging betekent ten opzichte van het voorgaande jaar.

De financiële resultaten brachten ook enkele uitdagingen aan het licht, waarbij het netto-inkomstenverlies opliep tot $54,5 miljoen, vergeleken met $28,2 miljoen in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

De operationele statistieken geven echter een gemengd beeld; terwijl de inkomsten uit bedrijfsactiviteiten en de nettowinstcijfers daalden, bedroeg de contributiewinst $76,1 miljoen met een contributiemarge van 58%.

AI-vooruitgang en financiële vooruitzichten

Copy link to section

CEO Dave Girouard benadrukte de aanzienlijke vooruitgang in het AI-model van Upstart en de operationele efficiëntie als belangrijke drijfveren achter de prestaties van het kwartaal.

Het AI-gestuurde kredietplatform van het bedrijf blijft kredietpartners aantrekken en behouden, een cruciaal aspect van het bedrijfsmodel dat gebruik maakt van technologie om het proces van persoonlijke leningen te stroomlijnen.

Vooruitkijkend gaf Upstart optimistische financiële vooruitzichten voor het derde kwartaal, met een omzet van ongeveer $150 miljoen, tegen een consensus van $135,33 miljoen.

Deze projectie wordt ondersteund door de verwachte omzet uit vergoedingen en een verwachte positieve EBITDA in het vierde kwartaal, wat wijst op vertrouwen in een aanhoudende omzetgroei en potentiële winstgevendheid.

Markt- en economische implicaties

Copy link to section

De positieve vooruitzichten en prestaties komen tegen een achtergrond van gemengde economische indicatoren en een uitdagend macro-economisch klimaat.

De Upstart Macro Index, die, naast commentaar van analisten, de macro-economische gevolgen voor kredietverliezen schat, duidt op voorzichtig optimisme, maar benadrukt de noodzaak van aanhoudende positieve trends voordat er met vertrouwen positievere vooruitzichten kunnen worden vastgesteld.

Waarderingsproblemen en langetermijnvooruitzichten

Copy link to section

Ondanks de veelbelovende vooruitzichten uitten sommige analisten zorgen over de waardering, waarbij ze vooral de hoge EBITDA en de aanzienlijke schuldenlasten van het bedrijf benadrukten.

De focus van Upstart op het integreren van AI voor nauwkeurigere risicobeoordelingen en betere leningvoorwaarden is een bewijs van zijn pioniersrol bij het transformeren van de kredietsector.

De aanhoudende noodzaak om de schulden te beheren en door een fluctuerend economisch landschap te navigeren, brengt echter aanzienlijke uitdagingen met zich mee die van invloed kunnen zijn op het groeitraject en de marktpositie op de lange termijn.

Nadat we ons hebben verdiept in de complexiteit van Upstarts financiële gezondheid, marktpositie en bredere economische implicaties, gaan we nu over op een ander cruciaal aspect van onze beleggingsanalyse.

Laten we onze focus verleggen naar de technische grafieken om het koerstraject van het aandeel te ontcijferen.

Dit technische onderzoek zal onze fundamentele analyse aanvullen en een holistisch beeld bieden van het potentieel van Upstart als investeringsmogelijkheid in de fintech-sector.

Upstart werd onmiddellijk na de beursintroductie in december 2020 een lieveling van de aandelenmarkt, toen het aandeel boven de $ 400 steeg.

Die opwinding was echter van korte duur, aangezien het aandeel kort daarna snel crashte en begin 2023 meer dan 95% van zijn waarde verloor.

Daarna zag het opnieuw een snelle stijging van onder de $12 naar boven de $70 in augustus 2023, die kort daarna opnieuw werd gevolgd door een crash onder de $20. Sindsdien heeft het echter regelmatig steun gevonden rond het $20,60-niveau en weerstand boven de $37.



Sterk opwaarts momentum, maar onmiddellijke weerstand dichtbij

Copy link to section

Terwijl het aandeel vandaag zijn snelle stijging voortzet, moeten beleggers letten op hoe het zich gedraagt rond de $35,1, wat het 61,8% Fibonacci-retracementniveau is ten opzichte van de vorige swing low en swing high.

Bovendien moeten ze ook nota nemen van hoe het zich gedraagt rond zijn weerstandsniveau op de middellange termijn boven de $37.





UPST-grafiek van TradingView



Alleen als het deze twee niveaus overschrijdt en een wekelijkse sluiting erboven geeft, kan men met zekerheid zeggen dat het aandeel een nieuwe opwaartse trend is ingegaan en dat er nieuwe longposities kunnen worden geïnitieerd.



Traders die nog steeds een bearish visie op de aandelen hebben, hebben momenteel een instap met laag risico in handen.

Maar houd er rekening mee dat deze instap alleen een laag risico met zich meebrengt, omdat het stop loss-niveau op $38,10 dichtbij het niveau ligt waar het aandeel nu wordt verhandeld en het een hoge volatiliteit naar boven vertoont, wat een hoog risico kan vormen.



Als het aandeel opnieuw weerstand ondervindt rond de $37 en het momentum verschuift, kan het in de komende weken of maanden dalen naar het niveau van $21, waar men winst kan boeken.





Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.