Interview: De meeste centrale banken, vooral de Fed, hebben het bij het verkeerde eind met de rentetarieven, zegt Jim Rogers

De wilde schommeling waar Japan, Azië en de mondiale markten, waaronder de VS, maandag getuige van waren, na cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid en het aflopen van de carry-handel in de yen, is voorlopig gestabiliseerd, maar de vrees dat de VS in een recessie afglijdt, blijft bestaan.

James Beeland Rogers, een Amerikaanse investeerder en voorzitter van Beeland Interests, in de volksmond bekend als Jim Rogers, heeft het tij vele malen zien keren en hield stand.

Invezz wendde zich tot Rogers om zijn mening te horen over hoe we de recente gebeurtenissen kunnen begrijpen, welke activa we moeten kopen of aanhouden in zulke volatiele tijden, en waarom hij, hoewel hij denkt dat er een bearmarkt op komst is, nog niet short verkoopt. Bewerkte fragmenten:

Invezz: Wat vindt u van de marktcrash van maandag onder leiding van Japan en de vrees voor een naderende recessie in de VS?

Welnu, de aandelenmarkten over de hele wereld hebben allemaal nieuwe hoogtepunten bereikt, behalve China. Iedereen heeft het erg naar zijn zin gehad. Dat leidt meestal tot een probleem. Als iedereen tevreden is, zou je je zorgen moeten maken.

Dus Japan was 35 jaar lang in de min. Toen begon het dit jaar te stijgen, om vele redenen, en het ging een lange tijd recht omhoog. Als een markt als deze begint te dalen, wordt het meestal heel eng, en Japan werd eng.

Is dit het einde? Ik weet het niet. Ik weet dat het einde spoedig komt, omdat iedereen in de wereld het erg naar zijn zin heeft gehad, inclusief India, inclusief Japan. Dit zijn markten die al lange tijd niet geweldig zijn. Dus ik weet niet wanneer het einde komt, maar ik weet dat we dichtbij komen.

Marktkrach op maandag een signaal voor de komende tijd?

Misschien was het een bel die zei: maak je klaar, maak je klaar.

Ik zal je vertellen dat ik nergens ter wereld veel aandelen bezit, omdat ik weet dat er weer een bearmarkt gaat komen, en ik weet dat het heel, heel ernstig zal zijn als dat gebeurt.

In 2008 hadden we een probleem vanwege te veel schulden. Dat is alles. Sinds 2009 is de schuld overal omhooggeschoten. Zelfs India heeft nu schulden. Wees dus bezorgd. Ik maak me zorgen. Maar ik verkoop nog niet short.

Invezz: Dus waar bewaart u momenteel uw vermogen? Naar welke beleggingscategorie moeten beleggers in zulke volatiele tijden kijken?

Wat ik in het verleden heb geleerd, is dat je moet kijken naar dingen die nog steeds depressief zijn.

Zilver is een goedkope activa om te overwegen en zal meer goud kopen als het daalt

Ik bedoel, zilver is goedkoop. Goud staat op het allerhoogste niveau. Zilver is 40% gedaald ten opzichte van zijn hoogste punt ooit. Dus misschien zilver. Ik bezit zilver. Ik hoop dat ik er meer koop. Ik hoop dat ik meer goud koop als de koers daalt.

De landbouw is nog steeds goedkoop, maar de meeste dingen zijn niet goedkoop. De meeste activa, vooral aandelen over de hele wereld, zijn duur. Er zijn dus niet veel dingen om te kopen.

Wanneer u short gaat verkopen, moet u short gaan op de aandelen die het meest zijn gestegen. Die aandelen in Amerika, weet je, de (prachtige) zeven. Als de bearmarkten komen, zijn dat het soort dingen die je short moet verkopen.

Ik ken geen aandelen in India die short kunnen gaan. Het is waarschijnlijker dat Amerika de plek is om short te gaan.

Invezz: Experts hebben gedebatteerd over de vraag of AI-aandelen het dotcom-pad zullen bewandelen. Wat denk je van de hele AI-boom die Big Tech aandrijft?

AI verandert de wereld nu al. Het gaat de wereld nog meer veranderen. En er zullen grote fortuinen worden verdiend. Er zullen ook grote rampen plaatsvinden. Die zijn er altijd geweest.

Maar zo veranderde elektriciteit de wereld. En het was geweldig. De aandelen waren een tijdje geweldig.

Zoals ik al zei, zullen sommige van deze bedrijven failliet gaan. De meeste aandelen zullen instorten. Maar ik short nog niet, deels omdat ik niet weet welke en deels omdat mijn timing slecht is.

Het wachten is op meer hysterie in AI

Waar ik op wacht, is meer hysterie. Ik wacht tot er een wilde hysterie uitbreekt. Als dat gebeurt, zal ik dan short gaan. Als je een bubbel hebt, of het nu gaat om spoorwegen, elektriciteit, televisie of computers, wat dan ook, wordt dat meestal hysterie.

Invezz: Terugkomend op de angst voor een recessie in de VS: historisch gezien lijken de opkomende markten geprofiteerd te hebben toen de ontwikkelde markten een recessiefase meemaakten. Zie je dat het patroon zich herhaalt als het gebeurt?

Nou, dit is een van de weinige keren in mijn leven dat ik bijna iedereen behalve China heb zien floreren en recordhoogtes heb zien bereiken.

Dat is zelden in mijn leven gebeurd. Dus als deze hausse op de markt eindigt, zal het heel erg slecht zijn.

In 2008 hadden we een probleem vanwege te hoge schulden. Dat is alles sinds 2009. De schulden zijn overal omhooggeschoten. Dus de volgende keer dat we een bearmarkt hebben, de volgende keer dat we een probleem hebben, moet het moeilijk zijn.

De schulden zijn zo hoog. Onlangs verscheen er een krant en ik begon te proberen de Amerikaanse staatsschuld te achterhalen. Het is voor Amerika onmogelijk om de schuld ooit af te betalen. Maar het maakt de mensen op dit moment niet uit. Ik zie dat mijn kinderen in hun leven vreselijke problemen zullen krijgen.

Zelfs India bouwt schulden op. Ik bedoel, India is niet zo erg als de Verenigde Staten. Maar Amerikanen, jonge Amerikanen, gaan het moeilijk krijgen. Het is een goede tijd om een oude Amerikaan te zijn. Het is geen goede tijd om een jonge Amerikaan te zijn.

Invezz: Wie is hier de schuldige van? Is dit iets dat u al had verwacht voordat het hele gesprek over een recessie begon?

Welnu, we hebben gemerkt dat er in de Verenigde Staten en andere landen enkele kleine problemen ontstaan. Dat is de manier waarop recessies beginnen. Daar beginnen ze klein. Het kan niemand iets schelen. Dat doen ze niet. Het is te klein. Het is te onbelangrijk. Uiteindelijk komt het op het avondnieuws. Het staat wereldwijd op de BBC.

Het is er nog niet. Maar de tekenen beginnen zichtbaar te worden. Maar ik verkoop nog niet short.

Maandag was iets dat mensen waarschuwt dat er problemen op komst zijn. Misschien was dat het teken. Ik weet het niet. Maar het is een teken dat we dichter bij het einde komen.

De Fed heeft inderdaad te lang gewacht

Invezz: Veel experts maken zich zorgen dat de Fed de rente te lang te hoog heeft gehouden, wat de angst voor een recessie aanwakkert. Denkt u dat de Fed de inflatiesituatie verkeerd heeft ingeschat?

De meeste centrale banken, vooral de Fed, beoordelen de situatie verkeerd en hebben het bij het verkeerde eind. Er zijn in de geschiedenis maar heel weinig slimme centrale bankiers geweest. India had een paar jaar geleden een geweldig land. Ik denk dat hij nu ergens een professor is. Amerika heeft er in onze geschiedenis twee of drie gehad.

De meesten van hen weten niet wat ze doen. Daarom krijgen ze een baan bij de overheid. Ik maak zelf veel fouten.

Maar het lijkt erop dat ze te lang hebben gewacht, dat ze de rente zouden moeten verhogen en niet moeten verlagen, maar dat ze de rente nog verder zullen verlagen.

Waar gaat crypto naartoe?

Invezz: Wat is jouw mening over cryptocurrency? Er heeft enige formalisering plaatsgevonden in de activaklasse met de SEC die groen licht geeft voor Bitcoin.

Nou, ik heb nog nooit crypto gekocht of verkocht. Ik heb nog nooit short verkocht. Ik bedoel, ik wou dat ik crypto had gekocht toen ik twee was. Ik wou dat ik IBM in 1940 had gekocht. Er zijn veel dingen die ik wens.

Ik zie geen enkele waarde voor crypto, behalve voor handelen. En als je een handelaar bent, heb je waarschijnlijk veel plezier, en daar is niets mis mee.

Er zijn handelsovereenkomsten over de hele wereld, maar ik zie geen echte waarde of echte waarde voor cryptocurrencies, behalve als handel.

Ik geloof niet dat de regering van de Verenigde Staten ooit zal zeggen: oké, je kunt crypto gebruiken om je belastingen te betalen als je dat wilt. Of u kunt crypto gebruiken om licenties te kopen. Regeringen willen een monopolie.

Dus naar mijn mening zal crypto voor mij nooit echt zijn en op een dag verdwijnen.

Is de groeivertraging in China een punt van zorg?

Invezz: U sprak over China als een uitzondering op de trend van recordhoogtes. Wat vindt u van de vertraging daar?

Welnu, China is ook zeer succesvol geweest, zoals u weet. Maar toen werd China getroffen door het virus, wat hen ernstige pijn deed.

En ze hadden een enorme vastgoedzeepbel, een van de grootste ter wereld in de geschiedenis. Ze probeerden dit tevergeefs tegen te houden, maar toen liet de markt de zeepbel barsten.

Dus nu heeft China twee zeer ernstige problemen. De vastgoedzeepbel stortte in en ze hadden het virus. Ze hebben het dus moeilijk. Dit is in de geschiedenis met veel landen gebeurd.

Maak je geen zorgen, China zal zich herstellen. Geef China niet op. Als u zaken kunt doen met China, moet u dat doen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.