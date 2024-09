Datadog Inc. (NASDAQ: DDOG), het toonaangevende monitoring- en beveiligingsplatform voor cloudapplicaties, heeft indrukwekkende winsten over het tweede kwartaal gerapporteerd die de marktverwachtingen overtreffen, wat beleggers ertoe aanzet het potentieel van het aandeel opnieuw te beoordelen.

Donderdag maakte Datadog een non-GAAP winst per aandeel van $0,43 voor het tweede kwartaal van 2024 bekend, waarmee de verwachtingen van analisten met $0,07 werden overtroffen.

Bovendien behaalde het bedrijf een omzet van $645 miljoen, wat een robuuste stijging van 26,7% op jaarbasis betekent en de voorspellingen met $19,9 miljoen overtrof.

De solide prestaties van het bedrijf onderstrepen de operationele efficiëntie, met een operationele kasstroom van $ 164 miljoen en een vrije kasstroom van $ 144 miljoen.

Deze sterke financiële resultaten leidden vandaag tot een opmerkelijke stijging van 9% in de aandelenkoers van Datadog.

De financiële stabiliteit van Datadog wordt onderstreept door zijn liquiditeit, met contanten, kasequivalenten en verhandelbare effecten ter waarde van in totaal $3,0 miljard per 30 juni 2024.

Het bedrijf zag ook zijn klantenbestand met een jaarlijkse terugkerende omzet (ARR) van $100.000 of meer jaar-op-jaar met 13% groeien tot ongeveer 3.390 klanten.

Ambitieuze doelstellingen

Vooruitkijkend heeft Datadog ambitieuze doelstellingen gesteld voor de komende kwartalen. Voor het derde kwartaal van 2024 verwacht het bedrijf een omzet tussen $660 miljoen en $664 miljoen en verwacht het een non-GAAP nettowinst per aandeel tussen $0,38 en $0,40.

Voor het volledige jaar verwacht Datadog een omzet tussen de $2,62 miljard en $2,63 miljard, waarbij de non-GAAP bedrijfsopbrengsten tussen de $620 miljoen en $630 miljoen worden verwacht.

Deze projecties overtreffen de eerdere voorspellingen van het bedrijf die tijdens de publicatie van de winstcijfers over het eerste kwartaal werden gedeeld.

CEO Olivier Pomel schreef het succes van het kwartaal toe aan de uitzonderlijke uitvoering en de toenemende adoptie van het multi-productplatform van Datadog.

De toewijding van het bedrijf aan innovatie werd gedemonstreerd tijdens de DASH 2024-gebruikersconferentie, waar nieuwe producten zoals Agentless Scanning, Data Security en Code Security werden geïntroduceerd.

Deze verbeteringen versterken het beveiligingsaanbod van Datadog en versterken zijn leiderschap op het gebied van cloudmonitoring.

De lancering van de Live Debugger-tool, samen met de algemene beschikbaarheid van LLM Observability- en Kubernetes Autoscaling-oplossingen, heeft de marktpositie van Datadog als koploper op het gebied van cloudmonitoring verder verstevigd.

belangrijke benoemingen in het leiderschapsteam

Datadog heeft ook zijn leiderschapsteam versterkt met belangrijke benoemingen.

Yanbing Li is benoemd tot Chief Product Officer, met waardevolle ervaring van Google, terwijl David Galloreese aantreedt als Chief People Officer, met een schat aan expertise van Walmart.

Het geïntegreerde platform van Datadog biedt een uitgebreid pakket aan monitoring- en beveiligingsoplossingen, waarmee het zich onderscheidt van concurrenten als New Relic en Dynatrace.

Dankzij deze unieke positionering kan Datadog een groter deel van de groeiende vraag naar cloudgebaseerde monitoring opvangen.

Het concurrerende landschap in de technologiesector vraagt echter om voortdurende innovatie en aanpassing.

Het vermogen van Datadog om de technologische verschuivingen voor te blijven en aan de veranderende verwachtingen van klanten te voldoen, zal van cruciaal belang zijn voor het voortzetten van het groeitraject.

Waardering

In termen van waardering weerspiegelt de toekomstige koers-winstverhouding (K/W) van Datadog, gebaseerd op de bovenkant van de WPA-richtlijn ($1,66 voor FY24), een premie vergeleken met het sectorgemiddelde, wat wijst op een sterk beleggersvertrouwen.

De prijs-omzetverhouding (P/S) van het bedrijf duidt echter, rekening houdend met de huidige omzetprognoses, op een premiumwaardering in vergelijking met historische gemiddelden.

Terwijl we de aandelenprestaties van Datadog analyseren, zal het van cruciaal belang zijn om te monitoren of het huidige koerstraject in lijn is met de robuuste fundamenten.

Na een sterke stijging van de aandelenkoers na de beursintroductie in september 2020, piekte het aandeel van Datadog in november 2021 in de buurt van $200, voordat het aanzienlijk daalde en begin vorig jaar een dieptepunt bereikte van bijna $62.

De recente resultaten over het tweede kwartaal zouden een mogelijk keerpunt kunnen betekenen, waardoor Datadog een intrigerend aandeel wordt om in de gaten te houden voor zowel langetermijn- als kortetermijnbeleggers.

Weerstand boven de $138 is een grote hindernis

Hoewel het aandeel sindsdien is verdubbeld, heeft het sinds begin 2024 te maken gehad met aanzienlijke weerstand bij handel boven de $138. Een ander ding om op te merken is dat het 100-daags voortschrijdend gemiddelde van het aandeel op het punt staat onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde te komen. is een potentieel signaal voor een langdurige neerwaartse trend.

DDOG-grafiek van TradingView

Daarom moeten beleggers die optimistisch zijn over het aandeel, maar het nog niet hebben gekocht, voorzichtig te werk gaan en geen significante longpositie initiëren voordat het aandeel op de daily chart boven de $138 sluit. Ze kunnen de aandelen op het huidige niveau accumuleren, maar moeten een strikt verlies onder de korte termijn swing low op $98,80 houden.



Traders die bearish zijn over de aandelen kunnen de opleving van vandaag gebruiken voor een nieuwe shortmogelijkheid.

Als de aandelen de komende dagen de winst van vandaag opgeven, zal dat erop wijzen dat het bearish momentum op de middellange termijn zal aanhouden en dat de aandelen opnieuw kunnen dalen tot onder de $100, waar men winst kan boeken op shortposities.

