De cryptocurrency en de aandelenmarkt maken veel lawaai nu beleggers de toenemende risico’s van een recessie en het afwikkelen van de Japanse yenhandel inschatten. Als gevolg hiervan is de Fear & Greed-index, ondanks de recente marktwinsten, gezonken naar de extreme angstzone, terwijl de VIX-index stijgt.

Poodlana vuurt op alle cilinders

Ondanks deze verliezen doen sommige delen van de crypto-industrie het goed. Poodlana (POODL), een aankomende Solana-memecoin, draait op volle toeren terwijl het een van de best presterende tokenverkopen van het jaar uitvoert.

In de afgelopen drie weken hebben investeerders van over de hele wereld meer dan $5,59 miljoen in het token geïnvesteerd.

Ze hebben daar een goede reden voor, aangezien mememunten tot de best presterende activa van het jaar behoren. Uit gegevens blijkt dat een nieuwe meme-coin zoals Dogwifhat (WIF) een marktkapitalisatie van meer dan $1,72 miljard heeft bereikt.

Volgens Solscan heeft Dogwifhat 176.127 houders. Ervan uitgaande dat alle houders hetzelfde bedrag hebben – wat niet het geval is – betekent dit dat ze elk bijna $10.000 bezitten. WIF heeft naar schatting een paar miljonairs opgeleverd.

Hetzelfde gebeurt met andere tokens zoals Bonk, Popcat, Brett en Cat in a dogs world, die een marktkapitalisatie hebben van meer dan $500 miljoen.

Poodlana heeft zichzelf gepositioneerd als een beter token met een hondenthema. Ten eerste is het vernoemd naar Poodl, een van de duurste merken in Japan. Bovendien hebben de ontwikkelaars het gebrandmerkt als de crème de la crème van de luxemarkt.

In dit geval hebben ze het beschreven als de Hermes van de crypto-industrie. Zoals ik al eerder heb geschreven, is Hermes een van de meest veerkrachtige luxemerken ter wereld geworden, omdat het merken als Dior en Kering blijft verslaan.

Bovendien heeft Poodlana Solana gekozen als blockchain naar keuze. Solana is geëvolueerd tot een van de meest populaire blockchain-netwerken voor ontwikkelaars van meme-coins vanwege de aanzienlijk lage transactiekosten.

Poodlana is anders dan de meeste tokenverkopen

Gebruikers kopen het POODL-token om verschillende andere redenen. Een van de belangrijkste is dat de handel kort na het einde van de tokenverkoop zal beginnen. Precies, het zal live zijn in sommige Solana Decentralized Exchanges (DEX) zoals Raydium om 12:00 UTC op 16 augustus.

Dit is een belangrijke aanpak, omdat het betekent dat de tokenkopers de kans krijgen om hun transacties meteen te beëindigen. In het verleden zijn sommige tokens niet vermeld of maandenlang zonder vermelding gebleven, wat tot aanzienlijke verliezen onder gebruikers heeft geleid.

Bovendien kunnen gebruikers verschillende valuta’s gebruiken om het token te kopen. De meest populaire zijn stablecoins zoals Tether, USD Coin en zelfs de Amerikaanse dollar. Ze hebben ook een ladder-token-uitverkoop gecreëerd waarbij de prijs na twee dagen blijft stijgen. Dit betekent dat initiële kopers met een flinke korting kochten in vergelijking met degenen die op de laatste dag van de verkoop zouden kopen.

Voor alle duidelijkheid: beleggen in presale-tokens brengt enig risico met zich mee, wat verklaart waarom beleggers over de beste risicobeheerstrategieën zouden moeten beschikken. De beste aanpak is om ervoor te zorgen dat je alleen geld belegt dat je je kunt veroorloven te verliezen, omdat er dingen mis kunnen gaan. Je kunt het Poodlana-token hier kopen.