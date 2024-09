Biden viert twee jaar CHIPS Act, terwijl de VS streeft naar 30% wereldwijde chipproductie in 2032

De Amerikaanse president Joe Biden vierde de tweede verjaardag van de CHIPS and Science Act door de grote vooruitgang te benadrukken die de VS heeft geboekt op het gebied van halfgeleiderproductie.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De wetgeving, die in 2022 werd aangenomen, is bedoeld om de binnenlandse chipproductie nieuw leven in te blazen en de positie van het land op het gebied van geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) te versterken. Bidens opmerkingen benadrukken de impact van de wet, die heeft geleid tot substantiële investeringen en het creëren van banen in de halfgeleiderindustrie.

Van 10% naar 30%: Amerikaanse chipproductiedoelstellingen voor 2032

Copy link to section

In de jaren voorafgaand aan de CHIPS Act zag de VS haar aandeel in de wereldwijde halfgeleiderproductie sterk dalen.

Ooit was het land goed voor 40% van de markt, maar de bijdrage daalde tot slechts 10%. De CHIPS and Science Act werd geïntroduceerd als reactie op deze neergang, met als doel de Amerikaanse leiderspositie in de halfgeleidersector terug te winnen.

Biden merkte op dat de VS dankzij de wet naar verwachting tegen 2032 bijna 30% van de wereldwijde productie van geavanceerde chips zal verzorgen. Dat is een flinke sprong ten opzichte van de verwaarloosbare cijfers van slechts twee jaar geleden.

Deze ambitieuze doelstelling weerspiegelt een bredere strategie om ervoor te zorgen dat de VS concurrerend blijft op het gebied van opkomende technologieën, met name AI, dat sterk afhankelijk is van geavanceerde halfgeleiderchips.

Bij de verschuiving naar een grotere binnenlandse productie gaat het niet alleen om het veiligstellen van toeleveringsketens, maar ook om het behouden van technologisch leiderschap in een steeds digitaler wordende wereld.

400 miljard dollar aan investeringen in halfgeleiders

Copy link to section

Sinds de invoering van de CHIPS and Science Act is er in de VS een toename in investeringen van bedrijven die graag willen profiteren van de prikkels die de wetgeving biedt.

Biden benadrukte dat deze bedrijven investeringen van in totaal 400 miljard dollar hebben aangekondigd in halfgeleiderproductiefaciliteiten in het hele land.

Deze investeringen zijn van cruciaal belang om de binnenlandse chipproductiecapaciteit uit te breiden, de afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers te verminderen en de toeleveringsketen voor essentiële technologieën veilig te stellen.

De instroom van kapitaal in de halfgeleidersector heeft ook geleid tot aanzienlijke banencreatie. Volgens Biden heeft de industrie al 115.000 banen in de productie en bouw gegenereerd, wat de Amerikaanse economie een broodnodige impuls heeft gegeven.

Deze banen zijn niet alleen bestemd voor de halfgeleiderindustrie, maar ook voor de bredere productiesector, die dankzij deze investeringen een opleving in activiteit heeft doorgemaakt.

De weg vooruit: uitdagingen en kansen

Copy link to section

Hoewel de vooruitgang die de afgelopen twee jaar is geboekt prijzenswaardig is, blijven er uitdagingen op weg naar het behalen van de ambitieuze doelstellingen van de Amerikaanse halfgeleiderproductie. Het bouwen van de infrastructuur die nodig is voor geavanceerde chipproductie is een complex en tijdrovend proces.

Het gaat er niet alleen om dat er ultramoderne faciliteiten worden gebouwd, maar ook dat er voldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar is om deze te bedienen.

Bovendien is de wereldwijde concurrentie in de halfgeleiderindustrie hevig, waarbij landen als China en Zuid-Korea ook hun productiecapaciteit opvoeren.

Het succes van de CHIPS and Science Act hangt af van hoe effectief de VS haar technologische voorsprong kan behouden en tegelijkertijd de concurrentie het hoofd kan bieden.

De impact van de CHIPS Act op de lange termijn zal afhangen van aanhoudende investeringen, voortdurende innovatie en sterke publiek-private partnerschappen.

De VS streeft ernaar om in 2032 30% van de wereldwijde chipproductie voor zijn rekening te nemen. Om de uitdagingen het hoofd te bieden en de kansen te grijpen, zijn gecoördineerde inspanningen van de overheid, de industrie en de academische wereld nodig.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.