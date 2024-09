Fastly-aandelen dalen naar een historisch dieptepunt van $ 5,52: is het tijd om te kopen?

Fastly Inc. (NYSE: FSLY) maakte deze week een flinke daling door. De aandelenkoers daalde tot een historisch dieptepunt van $ 5,52 en sloot donderdag met een verlies van 14,33%.

Deze daling volgde op een reeks gebeurtenissen die begon met het Q2-winstrapport van het bedrijf dat woensdag na de markt werd vrijgegeven, waarbij Fastly een verlaging van 5% aankondigde van zijn volledige jaaromzetprognose voor 2024. De aangepaste prognose ligt nu tussen de $ 530 miljoen en $ 540 miljoen.

Analisten reageren op herziene richtlijnen Fastly

Analisten, zoals James Fish van Piper Sandler, reageerden door Fastly te verlagen van ‘Overweight’ naar ‘Neutral’ en het koersdoel te verlagen van $10 naar $6. Zij wezen daarbij op de vraagproblemen bij met name de grootste klanten, die een contract voor nutsvoorzieningen hebben.

De herziene richtlijnen en de daaropvolgende daling van de aandelenkoers werden sterk beïnvloed door de lagere vraagprognoses van Fastly’s belangrijkste klanten. In zijn notitie benadrukte Fish zorgen over Fastly’s toekomstige omzetvooruitzichten, wat leidde tot de downgrade.

Fastly rapporteerde een omzet van $ 132,37 miljoen in het tweede kwartaal, een stijging van 7,8% op jaarbasis en iets meer dan de verwachtingen, namelijk $ 0,85 miljoen.

Ondanks deze groei leed het bedrijf echter een nettoverlies van $ 43,7 miljoen (GAAP), een groter verlies dan het verlies van $ 10,7 miljoen in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar.

Uitdagingen voor Fastly

De winstgegevens onthulden meer dan alleen financiële cijfers; ze schetsten een beeld van een bedrijf dat worstelt met aanzienlijke markt- en operationele uitdagingen.



Opvallend is dat de Last Twelve Months Net Retention Rate (LTM NRR) van Fastly daalde. Dit wijst op problemen met klantbehoud en kan mogelijk wijzen op lagere toekomstige inkomsten bij bestaande klanten.

Fastly kampt niet alleen met een afnemende vraag, maar ook met een toenemende concurrentie in de sector van content delivery networks.

De grote afhankelijkheid van het bedrijf van een klein aantal grote mediabedrijven vergroot de kwetsbaarheid voor prijsdruk en veranderingen in bestedingspatronen.

Ondanks enkele successen buiten de grootste klantenkring, heeft Fastly’s uitbreiding naar beveiliging en computing deze uitdagingen nog niet effectief kunnen compenseren.

Als reactie op deze uitdagingen schetste Fastly CEO Todd Nightingale de strategie van het bedrijf om deze vraaguitdagingen te verzachten. In Q2 zette Fastly zijn klantenwervingsinspanningen voort, met name door een opeenvolgende groei van 4% in het aantal Enterprise-klanten te behalen.



Bovendien introduceerde Fastly de Fastly AI Accelerator in bèta, gericht op het verbeteren van de prestaties van ChatGPT-aangedreven applicaties en het verlagen van operationele kosten. Deze stap symboliseert Fastly’s draai naar het benutten van AI om zijn serviceaanbod te diversifiëren en te versterken.

Personeelsreductie als kostenbesparende maatregel

Naast de vele uitdagingen kondigde Fastly ook een vermindering van 11% aan in zijn wereldwijde personeelsbestand. Deze beslissing zal naar verwachting een last van ongeveer $ 9,5 miljoen tot $ 10 miljoen met zich meebrengen, voornamelijk gerelateerd aan ontslagvergoedingen en gerelateerde kosten, met als doel om het eind 2024 af te ronden.

Ondanks de verontrustende kortetermijnindicatoren, doet Fastly gezamenlijke inspanningen om zijn strategie te veranderen. Dit omvat verbeterde investeringen in beveiliging en computerdiensten, waarvan verwacht wordt dat ze cross-selling-mogelijkheden bieden en mogelijk inkomstenstromen stabiliseren.

De effectiviteit van deze strategische verschuivingen is echter nog maar de vraag, vooral omdat ze plaatsvinden tegen de achtergrond van bredere marktuitdagingen en interne herstructurering.

Terwijl Fastly door deze roerige tijden navigeert, is de fundamentele vraag voor beleggers of de huidige lage aandelenkoers een koopkans is of een potentiële waardeval.

Om die vraag te beantwoorden, moeten we dieper ingaan op wat de grafieken te zeggen hebben over de prijsontwikkeling van Fastly en onderzoeken of de technische indicatoren aansluiten bij de gepresenteerde fundamentele analyse.

Een herstelpoging op korte termijn?

Fastly-aandelen bevinden zich sinds eind 2020 in een langdurige neerwaartse trend, waarbij ze zijn gecrasht van boven de $ 130 naar het dieptepunt van gisteren op $ 5,52. Hoewel het aandeel nog verder kan dalen, is er een interessant ding om op te merken over de beweging van gisteren: de aandelen sloten meer dan 5% hoger dan waar ze openden op $ 5,58.

FSLY-grafiek van TradingView

Gezien het feit dat kortetermijnhandelaren die willen wedden op een herstel op korte termijn een longpositie in het aandeel kunnen innemen nabij $ 5,85 met een strikte stop loss op $ 5,50, moeten beleggers echter van het aandeel wegblijven totdat het zijn middellangetermijnswinghoogte boven $ 8,46 kan heroveren.

Handelaren die short willen gaan op het aandeel, moeten wachten tot de koers weer boven de $ 6 uitkomt of onder de $ 5,52 zakt voordat ze nieuwe shortposities kunnen openen.

