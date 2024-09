Hargreaves Lansdown accepteert overnamebod van $ 6,9 miljard van CVC-consortium

Het Britse investeringsbedrijf Hargreaves Lansdown maakte vrijdag bekend dat het heeft ingestemd met een overnamebod van £ 5,4 miljard ($ 6,9 miljard) van een consortium van investeerders onder leiding van de grote private equity-bedrijven CVC Group en Nordic Capital, waar ook het staatsinvesteringsfonds van Abu Dhabi deel van uitmaakt.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Met de aankondiging komt er een einde aan maanden van onzekerheid over de toekomst van het grootste doe-het-zelf-investeringsplatform van Groot-Brittannië.

De gesprekken over de overname waren eerder dit jaar begonnen. In mei had Hargreaves Lansdown een bod van het consortium afgewezen omdat het vond dat het bedrijf en de vooruitzichten ervan te laag werden gewaardeerd. Het consortium heeft de deal vervolgens aantrekkelijker gemaakt naar de huidige waarde.

Voorwaarden van de deal

Copy link to section

Volgens de voorwaarden van de deal ontvangen de aandeelhouders van Hargreaves Lansdown 1.110 Britse pence per aandeel en een extra dividend van 30 pence per aandeel.

De deal omvat een ‘alternatieve’ optie voor aandeelhouders die in het bedrijf willen blijven investeren, door hen toe te staan hun belang over te hevelen naar het niet-beursgenoteerde bedrijf.

Peter Hargreaves, die bijna 20% van het bedrijf bezit, onderschrijft de transactie en zal de helft van zijn aandelen afstoten, terwijl hij een deel onder het nieuwe eigenaarschap behoudt. Stephen Lansdown heeft daarentegen besloten zijn hele belang, dat bijna 6% bedraagt, te verkopen.

Alison Platt, voorzitter van Hargreaves Lansdown, zei:

De raad van bestuur is van mening dat het contante bod een aantrekkelijke kans biedt voor HL-aandeelhouders, die mogelijk pas kan worden gerealiseerd als de strategie op de middellange tot lange termijn wordt uitgevoerd.

Pev Hooper van CVC Private Equity Group, Emil Anderson van Nordic Capital Advisors en Hamad Shahwan Aldhaheri van de Abu Dhabi Investment Authority stelden dat er aanzienlijke investeringen nodig zijn voor een technologiegedreven transformatie om de propositie en veerkracht van Hargreaves Lansdown te verbeteren.

“We kijken ernaar uit om samen te werken met het management van HL om het transformatieplan te versnellen, inclusief investeringen in technologische infrastructuur, digitale kanalen en serviceverbetering. Dit alles met klantwaarde, service, innovatiesnelheid en het duidelijke doel van HL als kern.”

De aandelenkoers van het bedrijf steeg met meer dan 2% in de vroege handel op vrijdag. De aandelen zijn met 54% gestegen dit jaar tot nu toe.

Geschiedenis en groei van Hargreaves Lansdown

Copy link to section

Hargreaves Lansdown werd in 1981 opgericht door Peter Hargreaves en Stephen Lansdown in een logeerkamer met geleende bureaus. Sindsdien is het bedrijf aanzienlijk gegroeid.

Het bedrijf beheert nu £1,55 miljard voor 1,8 miljoen klanten. Aanvankelijk communiceerde het bedrijf via nieuwsbrieven, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een hightech online beleggingsplatform.

Hargreaves Lansdown staat sinds 2007 genoteerd aan de London Stock Exchange en is inmiddels een vaste waarde in de FTSE 100-index.

Het bod van £ 5,4 miljard van de overnamegroep was aan de aandeelhouders aanbevolen, hoewel sommige experts in de sector, waaronder Ben Yearsley van Fair Investing, van mening waren dat het bedrijf meer waard is vanwege de gezonde cashflow, winst en recordbedragen aan activa onder beheer.

Bij HL werken ongeveer 2.400 mensen, waarvan de meesten werkzaam zijn in het hoofdkantoor aan de haven van Bristol.

De toonaangevende digitale vermogensbeheerder van het Verenigd Koninkrijk kan bogen op een aanzienlijke, loyale klantenkring en een robuust digitaal platform.

Door aandeelhouders een aandeel in de toekomstige winst te bieden, wil het consortium de belangen op één lijn brengen en goedkeuring verkrijgen.

PE-bedrijven breiden overname van Britse bedrijven uit

Copy link to section

De overname van HL is de nieuwste toevoeging aan een reeks bedrijven die op de Londense beurs zijn genoteerd en die zijn opgekocht door private equity-bedrijven of andere kopers. Zij vinden de bedrijven relatief goedkoop vergeleken met hun concurrenten in de VS.

Volgens een rapport van de Times zijn PE-bedrijven hebben hun buy-outs van Britse bedrijven aanzienlijk verhoogd, met 95 deals met een totale waarde van £ 13,8 miljard in de eerste helft van 2024.

In Groot-Brittannië zijn opvallende overnames in de afgelopen zes maanden onder meer de overname van de risico- en compliance-divisie van het beursgenoteerde softwarebedrijf door Alex Dacre, oprichter van Marlowe, in februari. De overname kostte £ 430 miljoen en werd gesteund door de private-equityfirma Inflexion.

Later dit jaar kan ook het logistieke bedrijf Evri van eigenaar wisselen. De huidige eigenaar, Advent International, wil het bedrijf dan voor ongeveer £2 miljard verkopen.

Daarnaast verwacht het Amerikaanse overnamebedrijf Thoma Bravo de overname van cybersecurityspecialist Darktrace ter waarde van £ 4,3 miljard vóór het einde van het jaar af te ronden.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.