Is de markt niet meer zo gecharmeerd van Bumble?

Bumble, de datingapp voor vrouwen die ooit een sterke marktpositie had, heeft de laatste tijd een flinke duikvlucht genomen.

Op 8 augustus daalden de aandelen van Bumble met bijna 33%. Daarmee bereikten ze een historisch dieptepunt, nadat het bedrijf zijn jaarlijkse omzetgroei en omzetverwachting voor 2024 naar beneden had bijgesteld.

Deze plotselinge daling heeft geleid tot zorgen onder investeerders. Het is een signaal dat de pogingen van het merk om de groei weer op gang te brengen middels een uitgebreide herziening van de app niet de gewenste resultaten hebben opgeleverd.

Het bedrijf, dat nu een waarde heeft van ongeveer 1 miljard dollar, zal naar verwachting ruim 350 miljoen dollar aan marktwaarde verliezen. Dit is de grootste intraday-daling ooit.

De resultaten van Bumble in het tweede kwartaal laten een dalende prestatie zien

De resultaten van Bumble in het tweede kwartaal bleven achter bij de verwachtingen van Wall Street. Dit onderstreept de uitdagingen waarmee het bedrijf te maken heeft om zijn marktpositie te behouden.

De omzet voor het kwartaal dat eindigde op 30 juni steeg met 3,4% tot $ 268,6 miljoen, maar dit was lager dan de gemiddelde analistenraming van $ 273,2 miljoen.

Zorgelijker was de daling van de gemiddelde opbrengst per betalende gebruiker, die daalde van $ 23,23 een jaar eerder naar $ 21,37.

De koers-winstverhouding van het bedrijf, een belangrijke maatstaf voor de waardering van aandelen, bedroeg 7,91 keer. Dat is aanzienlijk lager dan de verhouding van 15,15 van concurrent Match Group.

Het aantal betalende gebruikers van Bumble groeide wel degelijk: het aantal betalende gebruikers steeg met 14,7% naar 2,8 miljoen. Dit komt overeen met de schattingen van Wall Street.

De matige omzetgroei en de dalende gemiddelde omzet per gebruiker geven echter aan dat Bumble moeite heeft om zijn gebruikersbestand om te zetten in duurzame financiële groei.

Vooruitzichten voor Q3 en prognose voor 2024 geven aanleiding tot waarschuwingen

De vooruitzichten van het bedrijf voor het derde kwartaal en het hele jaar 2024 hebben geleid tot verdere bezorgdheid onder investeerders.

Bumble verwacht nu dat de omzet over het hele jaar met 1% tot 2% zal groeien, een flinke daling ten opzichte van de eerdere prognose van 8% tot 11%.

Voor het derde kwartaal verwacht het bedrijf een omzet tussen de $ 269 miljoen en $ 275 miljoen, aanzienlijk lager dan de $ 296,1 miljoen die analisten hadden verwacht.

De aangepaste winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) zal naar verwachting tussen de $ 77 miljoen en $ 80 miljoen bedragen. Daarmee blijft het onder de verwachtingen van Wall Street van $ 91,5 miljoen.

Deze voorzichtige kijk heeft geleid tot zorgen over de effectiviteit van de recente herlancering van de Bumble-app en de introductie van nieuwe functies, zoals het Premium Plus-aanbod.

Het management van het bedrijf heeft de herziene richtlijnen gekoppeld aan een bredere ‘reset’ van de strategie, die ze uitgebreid hebben besproken tijdens een analistengesprek.

Bumble is van plan om bepaalde pogingen om geld te verdienen af te remmen, zoals het uitbreiden van het Premium Plus-abonnement, dat oorspronkelijk gepland stond voor de tweede helft van het jaar.

Is Bumble’s nieuwe richting te laat en te weinig?

De leiderschapswisseling bij Bumble heeft ook een rol gespeeld in de huidige situatie van het bedrijf.

Oprichtster Whitney Wolfe Herd kondigde in november haar vertrek aan als CEO. Sindsdien heeft Bumble vier nieuwe topmanagers aangesteld die de app moeten moderniseren om deze aantrekkelijker te maken voor jongere gebruikers.

Het bedrijf heeft diverse nieuwe functies geïntroduceerd, waaronder nieuwe interessefilters, een fotokiezer met behulp van AI en verbeteringen aan het matchingalgoritme. Deze zijn allemaal gericht op het creëren van een ‘authentiekere’ gebruikerservaring.

Deze veranderingen hebben zich echter nog niet vertaald in financieel succes. De focus van het platform op het belonen van “positief peergedrag” en het aanpakken van kwaadwillenden kan de gebruikerservaring op de lange termijn verbeteren, maar het lijkt sommige gebruikers op de korte termijn te hebben vervreemd.

Als gevolg hiervan heeft het management van Bumble besloten om de inspanningen om op korte termijn inkomsten te genereren te vertragen, wat een verdere impact kan hebben op de omzetgroei.

Verdwenen charme van datingapps

De problemen van Bumble zijn niet uniek; ze weerspiegelen de bredere uitdagingen waarmee de online datingindustrie te maken heeft.

De door de pandemie veroorzaakte toename van het gebruik van datingapps is afgenomen en bedrijven worstelen met een daling in de betrokkenheid van gebruikers en de bereidheid om te betalen voor premiumdiensten.

Bron: TradingView

De concurrentie is hevig, waarbij rivalen zoals Match Group betere resultaten melden dankzij stabiliserende trends bij Tinder en een sterke groei bij Hinge.

Bovendien hebben macro-economische factoren de druk vergroot. Een vertraging in consumentenbestedingen, met name onder jongere gebruikers, heeft het voor datingapps moeilijker gemaakt om hun groeimomentum te behouden.

Crispus Nyaga, analist bij Invezz, merkte op:

Bumble-aandelen stortten in na zwakke winsten en zwakke vooruitzichten, een weerspiegeling van het feit dat de online datingindustrie met aanzienlijke tegenwind kampt. Deze resultaten kwamen slechts een week nadat Match Group, het moederbedrijf van Tinder en OkCupid, banen schrapte na een nieuwe reeks zwakke resultaten. De grootste uitdaging voor Bumble is hoe het bedrijf zijn bedrijf kan gelde maken nu de concurrentie – waaronder die van Meta Platforms en TikTok – toeneemt. Het klantenverloop zal waarschijnlijk blijven stijgen en het bedrijf zal zijn aanbod moeten verbeteren om zijn premiumaanbod te rechtvaardigen.

Wat is er mis met Bumble’s financiën?

De financiële cijfers van Bumble laten zien dat het bedrijf moeite heeft om zijn positie te behouden in een competitieve markt.

Het totale aantal betalende gebruikers steeg in het tweede kwartaal naar 4,1 miljoen, vergeleken met 3,6 miljoen een jaar eerder.

Deze groei in het aantal gebruikers leidde echter niet tot een evenredige omzetgroei, aangezien de gemiddelde omzet per gebruiker bleef dalen.

De winst per aandeel van Bumble voor het kwartaal kwam uit op 22 cent, wat de schatting van 13 cent overtrof. Hoewel dit een positief teken is, wordt het overschaduwd door de lagere omzetprognose van het bedrijf en de bredere zorgen over de groeistrategie.

Het bedrijf heeft ook plannen aangekondigd om meer functies aan de Bumble-app toe te voegen, waaronder extra opties voor het maken van ‘openingszetten’ en een fotokiezer met behulp van AI om het aanmaken van profielen te vereenvoudigen.

Naar verwachting worden deze voorzieningen in de herfst en vroege winter doorgevoerd, maar of ze voldoende zijn om het tij te keren, is nog maar de vraag.

Beleggers zijn voorzichtig

Het beleggerssentiment ten aanzien van Bumble is verslechterd, wat blijkt uit de scherpe daling van de aandelenkoers.

De neerwaartse bijstelling van de omzet- en winstverwachtingen door het bedrijf heeft ertoe geleid dat investeerders twijfelen aan de duidelijkheid en effectiviteit van de groeistrategie.

De uitdagingen voor Bumble worden nog eens vergroot door de bredere marktdynamiek, waaronder veranderende consumentenvoorkeuren, toegenomen concurrentie en ongunstige macro-economische omstandigheden.

Hoewel de leiding van het bedrijf stappen onderneemt om deze problemen aan te pakken, zal de weg vooruit waarschijnlijk uitdagend zijn.

Kan Bumble herstellen?

De recente problemen van Bumble benadrukken hoe moeilijk het is om groei te behouden in een zeer competitieve en snel veranderende markt.

De pogingen van het bedrijf om zichzelf opnieuw uit te vinden met nieuwe functies en een vernieuwde app hebben nog niet de gewenste resultaten opgeleverd en de financiële prestaties hebben eronder geleden.

De reactie van de markt op de herziene vooruitzichten van Bumble en de teleurstellende resultaten van het tweede kwartaal suggereren dat investeerders het vertrouwen verliezen in het vermogen van het bedrijf om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Hoewel Bumble nog steeds een sterk merk en een aanzienlijke gebruikersbasis heeft, zal het bedrijf moeten aantonen dat de nieuwe strategie op de lange termijn duurzame groei kan opleveren.

Naarmate Bumble verder groeit, is het voor het bedrijf van cruciaal belang om de juiste balans te vinden tussen het verbeteren van de gebruikerservaring en het stimuleren van de omzetgroei.

Of het deze balans kan bereiken en het vertrouwen van investeerders kan terugwinnen, is nog maar de vraag.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.