Is een recessie in de VS ophanden? Economische experts betwisten huidige angsten

De recente angst voor een recessie in de VS werd aangewakkerd door teleurstellende cijfers over de werkgelegenheid, die wereldwijd een scherpe uitverkoop op de markt veroorzaakten.

Hoewel de markten zich gedeeltelijk hebben hersteld, zijn er nog steeds zorgen over de economische ontwikkeling.

Deskundigen zijn echter van mening dat deze angst voor een recessie wellicht overdreven is.

Hieronder volgt een nadere blik op het huidige economische landschap en de perspectieven van experts over de kans op een neergang.

Analyseren van de banengegevens

Het laatste Amerikaanse werkgelegenheidsrapport heeft alarmbellen doen rinkelen. Er is sprake van een zwakke banengroei en een lichte stijging van het werkloosheidspercentage.

Goldman Sachs is echter van mening dat de zorgen overdreven zijn.

David Mericle, hoofdeconoom voor de VS bij Goldman Sachs, schrijft de vertraging van de banengroei toe aan tijdelijke factoren, zoals weersgerelateerde afwezigheid en een toename van tijdelijke ontslagen.

In de aflevering van Goldman Sachs Exchanges van 6 augustus benadrukte Mericle dat de algemene trend, ondanks de recente schommelingen, wijst op een stabiele banengroei van ongeveer 150.000 per maand.

Hij waarschuwde voor overreacties op de gegevens van één enkele maand. Volgens hem lijkt de huidige situatie, als er geen sprake is van een grote economische schok, meer op een ‘vertraging’ dan op een regelrechte recessie.

Recessie-triggers blijven afwezig

Historisch gezien worden recessies veroorzaakt door specifieke economische schokken, zoals stijgende olieprijzen, zeepbellen op de aandelenmarkt of overmatige schuldenlast.

Volgens Commerzbank is er momenteel geen van deze triggers aanwezig. De prijzen van olie en aardgas zijn recentelijk gedaald en de energie-uitgaven blijven laag vergeleken met historische normen.

Wat de vermogensmarkten betreft, hebben er recentelijk correcties plaatsgevonden, maar de aandelenmarkten liggen nog steeds rond hun hoogtepunt en de vastgoedprijzen zijn het afgelopen jaar gestegen.

De bank merkt op dat een aanzienlijke en aanhoudende daling van de prijzen van activa nodig is om een recessie te veroorzaken, wat op dit moment onwaarschijnlijk lijkt.

Op het gebied van schulden is de huishoudschuld als percentage van het BBP gedaald ten opzichte van de piek in 2008 en bedraagt nu 71%. De bedrijfsschuld, die steeg tijdens de COVID-19-pandemie, is gestabiliseerd op ongeveer 75% van het BBP.

Commerzbank concludeert dat er weliswaar sprake is van enige onevenwichtigheden, maar dat deze niet wijdverbreid genoeg zijn om een significante bedreiging voor de economie als geheel te vormen.

Renteverlagingen van de Federal Reserve: te laat of niet?

Een factor die bijdraagt aan de volatiliteit op de markt is de overtuiging dat de Federal Reserve achterloopt door de rente niet te verlagen tijdens de vergadering in juli.

Historisch gezien worden recessies in de VS gevolgd door sterke renteverhogingen.

De Fed verhoogde de rente tussen maart 2022 en juli 2023 met 525 basispunten.

Chris Hyzy, Chief Investment Officer bij Merrill en Bank of America Private Bank, is van mening dat de Fed de rente aanpast op basis van inflatie en werkgelegenheidstrends, en niet op basis van recessieangst.

Hij verwacht dat er binnenkort mogelijk aanzienlijke renteverlagingen zullen plaatsvinden. De termijnmarkten geven aan dat de kans op een renteverlaging met 50 basispunten in september 80% bedraagt.

Commerzbank wijst erop dat de reële rente momenteel boven het neutrale niveau ligt, wat potentieel een recessie kan veroorzaken.

Soortgelijke omstandigheden in 1984 en 1995 leidden echter niet tot recessies.

De bank merkt ook op dat het monetaire beleid alleen niet voldoende is om een recessie te voorspellen; andere factoren, zoals de langetermijnrendementen en de prijzen van activa, spelen ook een cruciale rol.

Deskundigenconsensus: recessieangst overdreven

Over het algemeen zijn deskundigen het erover eens dat er weliswaar enkele waarschuwingssignalen zijn, zoals de Sahm-regelindicator, maar dat een recessie onwaarschijnlijk is.

Verwacht wordt dat de Amerikaanse economie de komende kwartalen langzamer zal groeien dan het langetermijngemiddelde.

Gunstige financieringsvoorwaarden en de waarschijnlijke matiging van de renteverlagingen ondersteunen deze optimistische vooruitzichten.

Beleggers wordt geadviseerd zich voor te bereiden op kortetermijnvolatiliteit op de markt, niet impulsief te reageren op krantenkoppen, te zorgen voor diversificatie en marktzwaktes te zien als kansen om hun portefeuille strategisch te verbeteren.

Hoewel er nog steeds sprake is van economische onzekerheden, suggereren actuele gegevens en analyses van experts dat de angst voor een dreigende recessie in de VS wellicht overdreven is.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.