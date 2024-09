Laatste staalfabriek van Chili sluit vanwege Chinese importconcurrentie

De enige staalfabriek van Chili, Huachipato, zal naar verwachting voor onbepaalde tijd sluiten vanaf september. Dit betekent een grote tegenslag voor de industriële sector van het land.

Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De fabriek, die wordt geëxploiteerd door CAP, heeft moeite om te concurreren met de toestroom van goedkoop Chinees staal, wat de afgelopen twee jaar heeft geleid tot verliezen van meer dan 500 miljoen dollar.

Ondanks de inspanningen van de overheid, waaronder het opleggen van tarieven op Chinees staal, onderstreept de sluiting van de fabriek de uitdagingen waarmee de Chinese industrie te maken krijgt in het licht van de wereldwijde concurrentie.

De impact van Chinese import op de Chileense staalindustrie

Copy link to section

De Huachipato-fabriek, gelegen in de centrale regio Bio Bio in Chili, is al tientallen jaren een hoeksteen van de industriële economie van het land.

De fabriek is een belangrijke leverancier van staalmaterialen voor de kopermijnindustrie in Chili en biedt direct en indirect werk aan ongeveer 20.000 mensen.

De fabriek kon echter niet op tegen de concurrentiedruk van Chinese importproducten, die de markt overspoelden met goedkopere alternatieven.

Volgens CAP heeft de toestroom van Chinees staal het onmogelijk gemaakt om de prijzen te verhogen, waardoor de activiteiten van de fabriek economisch niet langer rendabel zijn.

Deze situatie onderstreept een bredere trend in Latijns-Amerika, waar de goedkope Chinese export in verschillende sectoren is toegenomen, wat de lokale industrie ontwricht.

Alleen al in 2023 importeerde de regio een recordhoeveelheid van 10 miljoen ton Chinees staal, een stijging van 44% ten opzichte van het voorgaande jaar, aldus de Latijns-Amerikaanse staalindustriegroep Alacero.

Overheidsinterventie en de beperkingen ervan

Copy link to section

Om de binnenlandse staalindustrie te beschermen, heeft de Chileense overheid eerder dit jaar tijdelijke tarieven op Chinees staal opgelegd.

Er werd specifiek een invoerrecht van 34% geheven op stalen kogels uit China, en een tarief van 25% op de staven die voor de productie ervan werden gebruikt.

Deze maatregelen waren bedoeld om een gelijk speelveld te creëren voor lokale producenten zoals CAP en Molycop, een andere belangrijke speler in de Chileense staalindustrie.

Ondanks deze inspanningen zijn de tarieven onvoldoende gebleken om de impact van de Chinese concurrentie te verzachten.

CAP gaf aan dat de marktomstandigheden, zelfs met de tarieven, een significante stijging van de staalprijzen in de weg stonden. Daardoor kon CAP haar activiteiten onmogelijk voortzetten.

Dit heeft geleid tot kritiek van verschillende belanghebbenden, waaronder de Chileense overheid. Minister van Economie Nicolás Grau uitte zijn frustratie over de beslissing van CAP en noemde het “onverantwoordelijk.”

Hij bekritiseerde zowel CAP als Molycop omdat ze er niet in waren geslaagd overeenstemming te bereiken over de verkoop en prijzen. Daarmee hadden ze de nieuwe marktomstandigheden die door de tarieven waren ontstaan, kunnen benutten.

Grau benadrukte dat de overheid nog steeds probeert de sluiting van de fabriek ongedaan te maken, al lijkt de kans op succes klein.

Bredere implicaties voor Chili en Latijns-Amerika

Copy link to section

De sluiting van de Huachipato-fabriek is niet alleen een klap voor de Chileense staalindustrie; het heeft ook bredere gevolgen voor de economie van het land en de relatie met China.

Omdat China de grootste handelspartner van Chili is en goed is voor bijna 40% van de export van het land, kan het besluit om tarieven op te leggen en de daaropvolgende gevolgen de economische betrekkingen tussen de twee landen onder druk zetten.

In juni uitte de Chinese ambassadeur in Santiago zijn zorgen dat de tarieven “de legitieme belangen van Chinese staalbedrijven hadden geschaad” en “de economische en commerciële relatie” tussen China en Chili hadden geschaad.

Deze diplomatieke spanningen maken het toch al uitdagende economische klimaat nog complexer.

Bovendien weerspiegelt de situatie in Chili een groter probleem dat veel landen in Latijns-Amerika en Azië treft: de binnenlandse industrie heeft moeite om te concurreren met de toestroom van goedkopere Chinese goederen.

De agressieve prijsstelling en het overvloedige aanbod van Chinese producten zetten lokale fabrikanten steeds meer onder druk, wat leidt tot banenverlies en de sluiting van lang bestaande bedrijven.

De toekomst van het industriële landschap van Chili

Copy link to section

Door de sluiting van Huachipato heeft Chili geen eigen staalproductiefaciliteit meer, wat zorgen baart over de toekomst van de industriële sector van het land.

Het verlies van zo’n belangrijke werkgever en leverancier aan de kopermijnindustrie zou gevolgen kunnen hebben voor de hele economie, met name in de Bio Bio-regio.

Nu Chili met deze uitdagingen worstelt, moet het land mogelijk nieuwe strategieën verkennen om zijn industriële basis te beschermen en nieuw leven in te blazen.

Dit kan betekenen dat de overheid verder moet ingrijpen, dat de industriële sector moet worden gediversifieerd of dat er meer moet worden geïnvesteerd in technologie en innovatie om het concurrentievermogen te vergroten.

Hoewel de vooruitzichten voor de Chileense staalindustrie op korte termijn somber zijn, zal de reactie van het land op deze crisis van cruciaal belang zijn voor de toekomstige richting van het industriebeleid.

Naarmate de wereldwijde concurrentie heviger wordt, zal Chili zich moeten aanpassen en innoveren om de duurzaamheid van zijn belangrijkste industrieën te waarborgen.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.