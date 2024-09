Recordomzet en wereldwijde aanwezigheid van BYD worden geconfronteerd met tariefdreigingen van de EU en Canada

In juli 2024 bereikte BYD een belangrijke mijlpaal door een nieuw record te vestigen voor de verkoop van nieuwe energievoertuigen (NEV’s).

Het bedrijf verkocht 342.383 NEV’s, wat een stevige stijging van 30% ten opzichte van het voorgaande jaar betekent. Deze indrukwekkende prestatie onderstreept BYD’s groeiende dominantie op de wereldwijde markt voor elektrische voertuigen.

Nu BYD zijn aanwezigheid op de Canadese markt wil uitbreiden, stuit het bedrijf echter op mogelijke obstakels van zowel Canadese als Europese toezichthouders die nieuwe tarieven op Chinese elektrische auto’s overwegen.

Canada overweegt invoerrechten op Chinese elektrische voertuigen

De Canadese overheid heeft onlangs een maand lang overlegd over het opleggen van tarieven op Chinese elektrische auto’s.

Deze stap is een reactie op de toenemende toestroom van in China geproduceerde auto’s, die een concurrentiebedreigende situatie vormen voor lokale autofabrikanten.

Nu BYD op de Canadese markt verschijnt, nemen de zorgen over de impact van deze buitenlandse voertuigen op de binnenlandse industrie toe.

De directeur van General Motors Canada heeft openlijk zijn steun uitgesproken voor het opleggen van tarieven. Volgens hem is een eerlijk concurrentieklimaat essentieel om investeringen en werkgelegenheid te stimuleren.

Hij benadrukte dat overheidsingrijpen cruciaal is om een gelijk speelveld te behouden.

Het argument tegen Chinese elektrische auto’s is gebaseerd op de aanzienlijke staatssubsidies die deze voertuigen opleveren. Volgens critici verstoren deze de concurrentie op de markt en vormen ze een gevaar voor de lokale industrie.

Het lijkt erop dat de Canadese overheid op sterke binnenlandse steun voor dergelijke maatregelen kan rekenen, onder meer dankzij de steun van organisaties als Global Automakers of Canada, Unifor en de Canadese Kamer van Koophandel.

De specifieke details over de mogelijke tarieven worden echter nog besproken.

Recente ontwikkelingen in de VS, waar de tarieven op Chinese elektrische auto’s in slechts twee maanden tijd van 25% naar 100% werden verhoogd, hebben de situatie nog ingewikkelder gemaakt.

Europa verhoogt tarieven tegen Chinese elektrische voertuigen

Europa heeft al tarieven tot 38% op Chinese elektrische voertuigen ingevoerd, en mogelijk zitten er nog meer maatregelen in de pijplijn.

De Europese autoriteiten, die onlangs op 5 juli nieuwe tarieven invoerden, overwegen nu om deze tarieven met terugwerkende kracht in te voeren tot maart.

Een dergelijke stap zou de relaties tussen Europa en Chinese fabrikanten verder onder druk kunnen zetten en de spanningen kunnen doen toenemen.

De strenge aanpak van de Europese Unie heeft geleid tot een reactie van China, dat een klacht heeft ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO).

China beweert dat zijn steun aan fabrikanten van elektrische auto’s in overeenstemming is met de WTO-regels en daarom niet door Europa bestraft mag worden.

Als vergelding is China een onderzoek gestart naar de Europese export van varkensvlees en Franse cognac, wat de bredere geopolitieke spanningen weerspiegelt.

Ondanks deze uitdagingen blijft BYD onverschrokken.

Het bedrijf blijft zijn wereldwijde voetafdruk uitbreiden, met plannen om zijn voertuigen eind volgende week in Pakistan te lanceren. Als vijfde land qua bevolkingsomvang vertegenwoordigt Pakistan een belangrijke kans voor BYD, met name in het goedkope autosegment.

Impact van tarieven op de wereldwijde EV-markten

De potentiële tarieven die Canada en Europa opleggen, kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de wereldwijde markt voor elektrische voertuigen.

Voor BYD en andere Chinese fabrikanten kunnen deze handelsbarrières hun groei op belangrijke internationale markten beperken.

De voortdurende uitbreiding van het bedrijf naar nieuwe regio’s wijst echter op een strategische inspanning om deze risico’s te beperken en nieuwe kansen te benutten.

De veranderende handelsdynamiek benadrukt de complexe wisselwerking tussen het internationale handelsbeleid en de snelgroeiende EV-sector.

Overheden over de hele wereld worstelen met de uitdaging om de bescherming van hun eigen industrie in evenwicht te brengen met het stimuleren van innovatie. De uitkomst van deze tariefgeschillen zal van cruciaal belang zijn voor de toekomst van de wereldwijde automarkt.

De recordomzet en strategische uitbreidingen van BYD illustreren de veerkracht en het aanpassingsvermogen van het bedrijf in een competitief en vaak conflictueus wereldwijd landschap.

Hoewel tarieven een uitdaging vormen, onderstreept de aanhoudende groei van BYD de cruciale rol die het bedrijf speelt in de wereldwijde transitie naar elektrische mobiliteit.

