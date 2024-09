Nu de Amerikaanse economie tekenen van vertraging vertoont, zoals blijkt uit recente cijfers over werkgelegenheid die achterblijven bij de verwachtingen, zijn investeerders op zoek naar stabiele kansen.

Volgens David Kostin, Chief US Equity Strategist bij Goldman Sachs, zou het cruciaal kunnen zijn om de focus te verleggen naar veerkrachtige aandelen.

Hier zijn drie aandelen die opvallen vanwege hun potentieel om zelfs in een recessie goed te presteren:

F5 Inc (NASDAQ: FFIV)

Het aandeel F5 is momenteel ongeveer 6,0% gedaald ten opzichte van de hoogste waarde dit jaar.

De recente zwakte biedt een kans om een positie op te bouwen in deze stabiele groeinaam die beter kan presteren in een vertragende economie, schreef Kostin van Goldman Sachs in een recent rapport.

Met 16 procentpunten ligt de EBITDA-groeivariabiliteit van F5 Inc. over een periode van 10 jaar aan de hoge kant vergeleken met vergelijkbare bedrijven op het moment van schrijven.

Aandelen van het cloudbeveiligingsbedrijf kunnen een goede optie zijn voor de tweede helft van 2024, aangezien het management AI als een meevaller beschouwt en eind juli beter dan verwachte prognoses voor het vierde financiële kwartaal publiceerde.

Domino’s Pizza Inc (NYSE: DPZ)

Strateeg David Kostin van Goldman Sachs verwacht ook dat Domino’s Pizza een stabiele groei zal laten zien in een vertragende economie.

De 10-jarige EBITDA-groeivariabiliteit van de in Michigan gevestigde pizzarestaurantketen is op het moment van schrijven vastgesteld op 7 procentpunten. De consensus is dat DPZ de omzet met 7% en de winst per aandeel met een nog hogere 10% zal laten groeien in het huidige boekjaar.

In een gesprek met Mad Money-host Jim Cramer vorige maand zei Russell Weiner, de CEO van Domino’s, dat “de waarde nog nooit zo hoog is geweest” toen hij een toename in orders bekendmaakte. CEO Weiner voorspelde ook aanhoudende kracht in de Amerikaanse activiteiten van zijn bedrijf op dat moment.

Domino’s-aandelen betalen momenteel een dividendrendement van 1,38%, wat nog een goede reden is om ze in uw portefeuille te hebben.

Zoetis Inc (NYSE: ZTS)

Het investeringsbedrijf adviseert om Zoetis-aandelen te kopen om zich voor te bereiden op een mogelijke economische vertraging in de Verenigde Staten.

Eerder in augustus overtrof het bedrijf, dat diergeneesmiddelen en vaccinaties levert, de omzetramingen voor het tweede financiële kwartaal en verhoogde het zijn prognose voor het hele jaar met ongeveer 50 miljoen dollar.

Toch is ZTS met meer dan 5,0% gedaald ten opzichte van begin 2024, wat het des te aantrekkelijker maakt als investering in schrijven.

Het in New York genoteerde bedrijf zag in het laatste gerapporteerde kwartaal een “indrukwekkende wereldwijde operationele groei” in zowel de huisdieren- als de veehouderijsector.

