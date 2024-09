Venezuela blokkeert toegang tot Binance vanwege verkiezingsonrust

Venezolanen mogen niet meer handelen op Binance. De cryptobeurs is momenteel geblokkeerd, samen met verschillende andere platforms, omdat de recente verkiezingsuitslagen van het land voor chaos hebben gezorgd.

Volgens Binance’s op Latijns-Amerika gerichte X-account heeft de exchange te maken gehad met toegangsbeperkingen. De post van 10 augustus benadrukte dat deze blokkade niet beperkt was tot Binance, maar ook andere entiteiten die in het land actief zijn, trof.

Fondsen blijven veilig

De beperkingen gingen aanvankelijk in op 9 augustus, zoals op die dag werd bevestigd door de lokale anti-censuurorganisatie VE sin Filtro.

Volgens de organisatie is er een “DNS-blokkade” ingesteld. De beperkingen hadden ook invloed op de mobiele applicatie van de exchange.

🚨 Bloqueado Binance en CANTV 🚨



Esta noche detectamos un bloqueo DNS al exchange de criptomonedas @Binance, el cual afecta el normal funcionamiento de su web y su aplicación móvil.



El bloqueo fue detectado por primera vez a las 8:15 PM de hoy #9Ago pic.twitter.com/aivmVT2VNi — VE sin Filtro (@vesinfiltro) August 10, 2024

Beperkingen op Binance vielen samen met eerdere berichten dat social media platform X ook was geblokkeerd. De Venezolaanse president Nicolás Maduro beschuldigde Elon Musk ervan onrust in het land te promoten via X voordat hij de blokkade van 10 dagen beval.

Er zijn echter geen officiële aankondigingen gedaan over Binance en waarom het is geblokkeerd. Er is ook geen bevestiging of de blokkade beperkt is tot de 10 dagen, zoals het geval is met X.

Op dit moment heeft de cryptobeurs haar klanten verzekerd dat de fondsen op het platform onaangetast blijven, eraan toevoegend dat de situatie in de gaten wordt gehouden en dat de beurs ernaar streeft de situatie “op de best mogelijke en snelste manier” aan te pakken.

Verschillende Venezolanen hebben gemeld dat ze VPN’s gebruiken om de blokkade te omzeilen, een tactiek die wordt gebruikt door crypto-uitvinders in verschillende rechtsgebieden die de toegang tot cryptoplatforms hebben beperkt. VE sin Filtro raadde dit ook aan.

Zoals eerder gemeld door Invezz, hebben gebruikers in India deze aanpak gebruikt om te handelen op beperkte platforms, waaronder Binance, als reactie op de blokkade door de Financial Intelligence Unit.

Een land in crisis

Venezolanen gebruiken cryptovaluta al lang omdat de economie van het land kampt met inflatie.

Locals hebben doorgaans gebruikgemaakt van Binance’s peer-to-peer service, waarmee gebruikers direct met elkaar geld kunnen wisselen voor cryptovaluta. Maar dat is niet zonder uitdagingen gegaan.

Vorig jaar schrapte de cryptobeurs Banco de Venezuela, een van de grootste bankinstellingen in Venezuela, van zijn peer-to-peerplatform. Op dit moment worden alleen private banken zoals Banplus en BBVA Provincial ondersteund.

De recente beperkingen zijn het gevolg van bredere politieke onrust in Venezuela tussen de Venezolaanse president Nicolas Maduro en zijn verkiezingsrivaal Edmundo González. De Venezolaanse kiesautoriteit heeft Maduro uitgeroepen tot winnaar, maar González beweert dat de bevindingen van zijn partij onthullen dat hij de winnaar is met ongeveer 70% van de stemmen in zijn voordeel.

Een peiling op de crypto-gebaseerde voorspellingsmarkt Polymarket gaf ook een positieve uitslag voor González.

Ondertussen blijft het land cryptovaluta gebruiken om de effecten van een krimpende economie en de druk van Amerikaanse sancties te verzachten. Eerder dit jaar kwamen er berichten naar buiten dat Venezuela’s PDVSA, ‘s werelds vijfde grootste olie-exporteur, Tether’s USDT gebruikte voor brandstofexport.

Dit artikel is vertaald uit het Engels met behulp van AI-tools en vervolgens proefgelezen en bewerkt door een plaatselijke vertaler.