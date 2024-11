Deze crypto-expert voorspelt dat Bitcoin tegen eind oktober $ 70.000-$ 75.000 zal bereiken

Bitcoin (BTC) getuigt van hernieuwd optimisme in de cryptogemeenschap nadat de prijs deze week de grens van $ 67.000 doorbrak.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De Russische crypto-expert Alexey Mokrov, oprichter van Cryptobotpro, heeft verwacht dat de cryptomunt vóór eind oktober tussen de $ 70.000 en $ 75.000 waard zal zijn.

Advertisement

Mokrov benadrukte de veranderende marktdynamiek en suggereerde dat oktober doorslaggevend zou kunnen zijn voor de volgende prijsstijging van Bitcoin.

Mokrov, geciteerd door het Russische dagblad Izvestia op 16 oktober, merkte op dat recente markttrends een impuls hebben gegeven aan Bitcoin-handelaren.

Volgens hem vertonen de prestaties van BTC tekenen van een sterkere markttrend, in tegenstelling tot de uitdagende omstandigheden eerder deze herfst.

Kan Bitcoin de grens van $70.000 overschrijden tegen eind oktober?

Copy link to section

Mokrov erkende dat september een uitdagende maand was voor zowel Bitcoin-miners als -handelaren.

Hij merkte op dat de eerdere neergang de rendementen van mijnbouwbedrijven lijkt te hebben beïnvloed, maar voegde eraan toe dat oktober voor een positievere dynamiek zou kunnen zorgen.

Volgens Mokrov heeft deze maand de verliezen van eerder gecompenseerd, met een toegenomen optimisme op de markt.

Hij verwacht een verdere opwaartse beweging voor Bitcoin en suggereert dat BTC tegen het einde van de maand tussen de $ 70.000 en $ 75.000 zou kunnen bereiken.

Mokrov merkte op dat de voorspelbaarheid van de markt onzeker blijft.

Hij waarschuwde dat een mogelijke correctie de prijzen tot ongeveer $ 60.000 zou kunnen verlagen als er aanzienlijke verschuivingen in de mijnbouwactiviteiten of het marktgedrag plaatsvinden.

Zullen Ethereum en Solana de rally van Bitcoin volgen?

Copy link to section

Mokrov’s voorspellingen gingen verder dan Bitcoin, want hij deelde ook inzichten over Ethereum (ETH) en Solana (SOL).

Hij stelde dat Ethereum naar $ 3.100 zou kunnen stijgen als de vraag naar decentrale financiële (DeFi) toepassingen en non-fungible tokens (NFT’s) groot blijft.

Hij waarschuwde dat een afname van de vraag zou kunnen leiden tot een terugval naar ongeveer $2.400.

Ook de vooruitzichten van Solana werden geanalyseerd. Mokrov stelde dat de SOL-prijzen zouden kunnen stijgen tot $ 180, mits het netwerk stabiel blijft.

Hij benadrukte dat onverwachte uitdagingen de SOL-prijzen naar $ 140 zouden kunnen drukken, wat de hoge volatiliteit weerspiegelt die kenmerkend is voor de cryptowereld.

Wereldwijde gebeurtenissen en economische omstandigheden in de VS hebben invloed op de prijsbewegingen van Bitcoin

Copy link to section

Andere experts op het gebied van cryptovaluta delen Mokrovs mening en leggen een verband tussen de ontwikkeling van Bitcoin en wereldwijde politieke en economische ontwikkelingen.

De markt voor cryptovaluta is gevoelig voor veranderingen in de Amerikaanse economie. Analisten stellen dat monetaire beleidsbeslissingen en geopolitieke gebeurtenissen de prestaties van BTC in de komende weken kunnen beïnvloeden.

Dary McGovern, Chief Operating Officer bij Xapo Bank, benadrukte de groeiende acceptatie van Bitcoin en de marktkapitalisatie van $1,3 biljoen.

Hij wees erop dat de beperkte voorraad van Bitcoin, beperkt tot 21 miljoen munten, in combinatie met de groeiende vraag, het prijspotentieel van Bitcoin op de lange termijn zou kunnen versterken.

McGovern verwees ook naar de druk op de Federal Reserve om de Amerikaanse staatsschuld te beheren. Volgens hem zouden dergelijke omstandigheden kansen kunnen creëren voor Bitcoin om traditionele activa zoals goud te overtreffen.

Inflatie en marktdruk bepalen de toekomst van Bitcoin

Copy link to section

Arseny Poyarkov, een andere Russische cryptospecialist en lid van de deskundigenraad van de Doema voor digitale economie, gaf een langetermijnperspectief op de prijsbewegingen van BTC.

Hij voorspelde aanhoudende inflatiedruk, die de volgende groeifase voor Bitcoin zou kunnen ondersteunen.

Poyarkovs analyse, die hij in juli deelde met RIA Novosti, wees op de impact van eerdere verkopen in de VS en Duitsland, waar in beslag genomen Bitcoins op de markt werden gebracht, waardoor de prijzen tijdelijk daalden.

Poyarkov merkte op dat deze uitverkopen ervoor hadden gezorgd dat de prijzen halverwege 2024 waren “gezakt”. Hij suggereerde dat naarmate de inflatiedruk aanhoudt, de voorwaarden voor een meer aanhoudende BTC-rally zouden kunnen ontstaan.

Cryptomarkt blijft onvoorspelbaar

Copy link to section

Zowel Mokrov als andere figuren uit de sector erkennen dat ondanks optimistische voorspellingen de inherente onvoorspelbaarheid van de cryptomarkt een belangrijk aandachtspunt blijft.

Mokrov merkte op dat onvoorziene ontwikkelingen tot plotselinge marktcorrecties kunnen leiden.

Zijn analyse onderstreept de uitdagingen waarmee beleggers worden geconfronteerd, aangezien wereldwijde gebeurtenissen en verschuivingen in de regelgeving de prijsdynamiek blijven beïnvloeden.

Hoewel optimistische voorspellingen wijzen op een koers richting $ 70.000 en meer, blijven marktdeelnemers zich bewust van de risico’s die gepaard gaan met de volatiele aard van digitale activa.

Handelaren en analisten zullen de ontwikkeling van Bitcoin in oktober nauwlettend in de gaten houden. Zij zijn op zoek naar signalen die aangeven of de huidige opwaartse trend zal aanhouden of zal bezwijken onder nieuwe druk op de markt.