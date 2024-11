Japanse inflatie daalt voor het eerst in vijf maanden door subsidies

De kerninflatie in Japan vertraagde in september. Het was de eerste daling in vijf maanden. De daling werd veroorzaakt door overheidssubsidies voor nutsvoorzieningen die de prijsdruk moesten verlichten.

Volgens gegevens die vrijdag door het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn vrijgegeven, zijn de consumentenprijzen exclusief verse levensmiddelen met 2,4% op jaarbasis gestegen, een daling ten opzichte van 2,8% in augustus.

Het resultaat overtrof de consensusraming van economen van 2,3% licht.

Ook de algehele inflatie daalde van 3,0% in de voorgaande maand naar 2,5%. De dalende elektriciteits- en gasprijzen droegen aanzienlijk bij aan de daling.

Dankzij de overheidssubsidies daalde de inflatie met 0,55 procentpunt, wat de impact van de begrotingsmaatregelen op de recente economische groeivertraging onderstreept.

Centrale bank verwacht dat rente ongewijzigd blijft

Er wordt algemeen verwacht dat de Bank of Japan (BOJ) de rente op 0,25% zal handhaven tijdens de komende beleidsvergadering op 31 oktober.

Ondanks de daling van de inflatie heeft de centrale bank aangegeven dat verdere renteverhogingen mogelijk zijn als de inflatie in lijn blijft met de prognoses.

Beleidsmakers zijn echter voorzichtig na kritiek op de renteverhoging in juli, die een neergang op de markt veroorzaakte.

Yoshiki Shinke, hoofdeconoom bij het Dai-Ichi Life Research Institute, opperde dat de impact van subsidies op inflatie tijdelijk kan zijn.

“Als de subsidies worden verlengd, zal de CPI dalen, maar het zal de onderliggende prijstrend niet veranderen”, aldus Shinke.

Hij voegde toe dat het onwaarschijnlijk is dat de beslissing van de BOJ aanzienlijk zal veranderen op basis van deze ontwikkelingen.

De kerninflatiemaatstaf, die zowel verse levensmiddelen als energiekosten uitsluit, steeg licht van 2,0% in augustus naar 2,1% in september.

De dienstenprijzen, die door de BOJ als een belangrijke indicator worden beschouwd, stegen met 1,3% op jaarbasis. Dat is een vertraging ten opzichte van de 1,4% in augustus. Dit wijst erop dat de prijsdruk ondanks de algemene vertraging nog steeds aanwezig is.

Inflatievooruitzichten gekoppeld aan subsidies en valutabewegingen

De toekomstige koers van de inflatie in Japan hangt deels af van de vraag of de overheid haar subsidies voor nutsvoorzieningen verlengt, die momenteel deze maand aflopen. Als ze verlopen, kan de inflatie weer toenemen.

Uit een rapport van Teikoku Databank blijkt dat levensmiddelenbedrijven in oktober de prijzen van bijna 3.000 artikelen hebben verhoogd, wat opnieuw wijst op inflatiedruk.

Ook wisselkoersschommelingen blijven een belangrijke factor.

De yen daalde deze week tot 150 ten opzichte van de dollar, gedreven door sterke Amerikaanse economische cijfers die de verwachtingen van renteverlagingen door de Federal Reserve temperden.

Een zwakkere yen leidt doorgaans tot hogere importprijzen, wat de inflatiedruk in Japan vergroot.

Ondertussen bereidt premier Shigeru Ishiba een nieuw economisch stimuleringspakket voor, dat mogelijk ook geldbedragen voor huishoudens met een laag inkomen omvat. Hiermee wil hij de prijsdruk verlichten en de publieke steun vergroten in de aanloop naar de algemene verkiezingen op 27 oktober.

Economen vermoeden dat de omvang van deze extra begroting groter zou kunnen zijn dan die van vorig jaar, wat de inflatievooruitzichten verder zou beïnvloeden.

Loongroei blijft achter bij inflatie

Hoewel de lonen in Japan dit jaar aanzienlijk zijn gestegen als gevolg van een tekort aan arbeidskrachten en succesvolle vakbondsonderhandelingen, blijft de inflatie hoger dan de reële loongroei.

De reële lonen, gecorrigeerd voor inflatie, daalden in augustus, na een bescheiden stijging in de voorgaande twee maanden. Dit weerspiegelt de aanhoudende uitdagingen voor de consumptie door huishoudens.

De regering, die op 1 oktober aantrad, geeft prioriteit aan loongroei die de inflatie overstijgt om de consumentenbestedingen te ondersteunen en een duurzaam economisch herstel te stimuleren.

Deskundigen waarschuwen echter dat het bereiken van dit evenwicht van cruciaal belang is voor het stabiliseren van de economie op de lange termijn.