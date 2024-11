Kan Netflix zijn momentum behouden nu het aantal abonnees toeneemt en de populariteit van advertenties toeneemt?

Netflix (NFLX.O) verwelkomde in het derde kwartaal 5,1 miljoen nieuwe streamingabonnees, een aanzienlijke groei van het aantal abonnees. Daarmee overtrof de serie de verwachtingen van Wall Street met ruim een miljoen.

Het bedrijf verwacht een nog grotere klantengroei naarmate de feestdagen naderen, vooral met de langverwachte terugkeer van het Koreaanse drama “Squid Game.”

Na de publicatie van het winstrapport stegen de aandelen van Netflix met 4,8% in de handel buiten kantooruren. Dit is een indrukwekkende stijging van 47% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Nu de groei van het aantal abonnees afneemt, verlegt Netflix de focus van investeerders strategisch van het aantal aanmeldingen naar meer genuanceerde statistieken, zoals omzetgroei en winstmarges.

Vanaf volgend jaar stopt het bedrijf met het rapporteren van abonneecijfers en richt het zich in plaats daarvan op de prestaties van zijn advertentie-ondersteunde diensten.

Donderdag maakte Netflix bekend dat zijn advertentie-ondersteunde dienst goed is voor meer dan 50% van de nieuwe aanmeldingen in regio’s waar de dienst beschikbaar is.

Analisten hadden voorspeld dat Netflix tussen juli en september ongeveer 4 miljoen abonnees zou krijgen, volgens schattingen van LSEG.

In dit kwartaal werden ook nieuwe contentreleases uitgebracht, waaronder het moordmysterie “The Perfect Couple” en de romantische komedie “Nobody Wants This.”

Financieel rapporteerde Netflix een winst van $ 5,40 per aandeel, wat de consensusverwachting van $ 5,12 overtrof. De operationele marge klom naar 30%, ten opzichte van 22% in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De omzet bedroeg $ 9,825 miljard, iets hoger dan de consensusraming van $ 9,769 miljard.

“In feite is Netflix op de goede weg”, vertelde Mike Proulx, analist bij Forrester, aan Reuters.

De omzet en de operationele marges stijgen, terwijl de kosten effectief worden beheerd.

Ondanks de indrukwekkende groei van het aantal abonnees, bleven de aantallen echter achter bij de 8,76 miljoen abonnees die in dezelfde periode vorig jaar werden verworven.

Proulx uitte zijn bezorgdheid over wat hij een “steile daling” noemde in het aantal nieuwe abonnees, en merkte op: “Hoewel er internationaal nog ruimte is voor groei van het aantal abonnees, raken de mogelijkheden in de VS uitgeput.”

Vooruitkijkend voorspelt Netflix dat het aantal nieuwe klanten in het laatste kwartaal van het jaar (een periode die doorgaans robuust is vanwege de kijkcijfers tijdens de feestdagen) hoger zal zijn dan in het kwartaal van september. Specifieke cijfers zijn echter niet bekendgemaakt.

Het langverwachte tweede seizoen van “Squid Game” gaat eind december in première.

“We hebben een heel goed gevoel over het bedrijf”, zei co-CEO Ted Sarandos in een video na de winstcijfers.

“We hadden een plan om de zaken weer op gang te brengen, en dat plan hebben we uitgevoerd.”

Een methodische aanpak van groei

Het bedrijf gaf aan dat de programmering is toegenomen na de verstoringen die vorig jaar werden veroorzaakt door de stakingen in Hollywood.

Uit betrokkenheidscijfers blijkt dat het gemiddelde lid ongeveer twee uur per dag naar Netflix kijkt.

Hoewel het bedrijf groei heeft gezien in het advertentie-ondersteunde segment, verwacht het niet dat advertentie-inkomsten de belangrijkste groeimotor zullen worden vóór 2026.

Magalie Grossheim, een senior analist voor aandelenonderzoek bij M Science, merkte op:

Ze herinneren ons consequent aan kruipen, lopen, rennen, en ik denk, ja, het is nog steeds zeker het begin. In onze data zien we nog steeds dat de selectiegraad voor het advertentie-ondersteunde plan in veel van de volwassen markten versnelt.

Live-evenementen, met name sportevenementen, zijn een integraal onderdeel van de strategie van Netflix en zijn aantrekkelijk voor adverteerders.

In november wil het platform een langverwachte wedstrijd streamen tussen YouTube-ster Jake Paul en bokslegende Mike Tyson, gevolgd door twee NFL-wedstrijden op eerste kerstdag.

Daarnaast is Netflix van plan om vanaf vrijdag de prijzen in Spanje en Italië te verhogen, na eerdere prijsverhogingen in een aantal Europese markten en Japan.

Sarandos heeft het idee om Netflix te bundelen met andere streamingdiensten zoals Walt Disney (DIS.N) en Warner Bros. Discovery (WBD.O) van de hand gewezen en stelde: “Waar we ons op richten is het toevoegen van steeds meer waarde aan dit pakket”, en beschreef deze aanpak als een “comfortabel model” voor traditionele mediabedrijven.