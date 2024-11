VAE gaat juridisch kader voor DAO’s invoeren om blockchaingroei te stimuleren

De Ras Al Khaimah Digital Assets Oasis (RAK DAO) bereidt zich voor op de invoering van een juridisch kader voor gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s) in de Verenigde Arabische Emiraten. Dit is een belangrijke ontwikkeling in het blockchain- en Web3-landschap van het land.

Volgens een recente aankondiging is het doel van dit nieuwe wettelijke regime om een allesomvattende structuur op te zetten die rekening houdt met belastingverplichtingen, eigendom van eigendommen (zowel on-chain als off-chain activa) en wettelijke bescherming biedt aan DAO-oprichters, leden en bijdragers.

Het raamwerk stelt DAO’s bovendien in staat om juridisch bindende contracten aan te gaan en duidelijke richtlijnen te bieden voor het oplossen van geschillen.

De introductie van het raamwerk wordt officieel onthuld tijdens het DAO Legal Clinic-evenement op 25 oktober.

Irina Heaver, partner bij NeosLegal, merkte op dat het raamwerk is ontworpen om ervoor te zorgen dat DAO’s in overeenstemming met de regelgeving van de VAE werken.

Ze legde verder uit dat de regeling het mogelijk zal maken om DAO’s op afstand op te zetten in de VAE, zonder dat fysieke aanwezigheid vereist is.

Dit vereenvoudigt het proces voor wereldwijde spelers om overal ter wereld toegang te krijgen tot de snelgroeiende blockchain- en Web3-sectoren in de VAE.

Verwacht wordt dat dit registratieproces op afstand de toegang van bedrijven tot de digitale economie van de VAE zal vereenvoudigen en de aantrekkelijkheid van het land als hub voor Web3-projecten zal vergroten.

Bovendien benadrukte Heaver dat het opzetten van een DAO in de VAE aanzienlijk kosteneffectiever zou zijn vergeleken met andere rechtsgebieden.

Zo kan het opzetten van een DAO in Zwitserland bijvoorbeeld wel $ 46.000 kosten, maar in de VAE liggen de startkosten rond de $ 3.000. Hierdoor is het zelfs voor kleinere DAO’s haalbaar.

Heaver is ervan overtuigd dat dit initiatief de VAE op de lange termijn zal positioneren als een wereldwijd knooppunt voor blockchain- en cryptoontwikkeling, waardoor meer ondernemers en ontwikkelaars naar de regio worden aangetrokken.

Het bevorderen van blockchaininnovatie in de VAE

Dit wettelijk kader komt op een moment dat RAK DAO actief blockchaininnovatie stimuleert.

Eerder dit jaar ging het bedrijf een partnerschap aan met stablecoin-uitgever Tether om de acceptatie van Bitcoin en stablecoin-technologie in Ras Al Khaimah te bevorderen.

Via de educatieve tak Tether Edu heeft het initiatief verschillende programma’s gelanceerd om deelnemers te informeren over blockchaintechnologie, peer-to-peersystemen en use cases voor cryptovaluta.

Het aanstaande DAO-kader is een van de maatregelen die de VAE heeft ingevoerd om een gunstiger omgeving te creëren voor blockchain- en cryptoprojecten.

Een belangrijke ontwikkeling is dat de federale belastingdienst onlangs btw-vrijstellingen heeft ingevoerd voor transacties met virtuele activa. Deze vrijstellingen gelden voor eigendomsoverdrachten en -conversies.

Om de sector verder te ondersteunen, kreeg de in Hongkong gevestigde verzekeraar OneDegree vorige maand goedkeuring om het eerste bewaarrisicoverzekeringsproduct in de regio aan te bieden voor op crypto gerichte bedrijven.

In een andere stap gaven toezichthouders de bankgigant Standard Chartered toestemming om digitale activabewaringsdiensten aan te bieden in de VAE, in samenwerking met Brevan Howard Digital.

Regelgevende maatregelen hebben ook het registratieproces voor cryptobeurzen die in de VAE actief zijn, vereenvoudigd.

In september bereikten de Securities and Commodities Authority (SCA) en Dubai’s Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) een overeenkomst waardoor bedrijven met een VARA-licentie in Dubai in de hele VAE mogen opereren. Hierdoor is het niet meer nodig om meerdere licenties aan te vragen.