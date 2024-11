Bank of Canada staat voor lastige keuze tussen renteverlagingen van 25 en 50 basispunten

De Bank of Canada (BoC) staat op een kruispunt nu ze zich voorbereidt op een cruciaal besluit volgende week over de rentetarieven. De marktverwachtingen zijn verdeeld over een verlaging van 25 basispunten (bps) en een agressievere verlaging van 50 bps.

Dit zou de vierde verlaging op rij zijn, na drie eerdere bezuinigingen.

De beslissing van de BoC wordt bemoeilijkt door tegenstrijdige signalen afkomstig van inflatiecijfers, een veranderende arbeidsmarkt en veranderende economische vooruitzichten.

In september daalde de consumentenprijsinflatie in Canada naar 1,6% op jaarbasis. Daarmee lag de inflatie voor het eerst sinds februari 2021 onder de doelstelling van 2%.

Een belangrijke factor die bijdraagt aan deze resterende inflatie zijn de huizenprijzen. Exclusief deze kosten zou de inflatie potentieel onder de 1% kunnen dalen.

De BoC kan echter niet selectief componenten negeren, wat beleidsmakers voorzichtig heeft gemaakt met te agressieve versoepeling. Een belangrijke zorg is het risico van hernieuwde prijsdruk als de monetaire omstandigheden te versoepeld worden.

Groeivooruitzichten verbeteren ondanks afkoelende inflatie

Ondanks de afnemende inflatie lijkt de economische groei in Canada veerkrachtig.

Uit het meest recente Business Outlook-onderzoek blijkt dat het sentiment onder bedrijven is verbeterd. De recente cijfers voor het BBP en de detailhandelsverkopen overtreffen de prognoses.

De arbeidsmarkt laat echter een complex beeld zien: de werkloosheid is gestegen van 4,8% in juli 2022 naar 6,5%.

Deze stijging is niet het gevolg van banenverlies, maar van een toename van de arbeidsparticipatie als gevolg van de recente immigratie.

Dit grotere arbeidsaanbod zou de loondruk kunnen verlichten, waardoor de BoC ruimte krijgt om haar strategie van geleidelijke renteverlagingen voort te zetten.

De centrale bank streeft naar een evenwicht tussen het handhaven van een neutraal beleid en het ondersteunen van de economische groei.

Financiële markten geven met grote zekerheid een renteverlaging van 50 basispunten aan

De financiële markten neigen naar een agressievere houding en prijzen een hoge kans op een renteverlaging van 50 basispunten in voor de komende beleidsvergadering.

Als deze verlaging wordt doorgevoerd, zal dit naar verwachting tot eind december leiden tot een totale verlaging van 83 basispunten.

Daarentegen benadrukken de marktverwachtingen van een renteverlaging van 60 basispunten slechts een week geleden de veranderende stemming onder beleggers.

Een verlaging met 50 basispunten zou het renteverschil tussen de BoC en de Amerikaanse Federal Reserve vergroten, waardoor er een spread van 125 basispunten zou ontstaan.

Dit zou de Canadese dollar (CAD) nog verder onder druk kunnen zetten, waardoor importen duurder worden en er bij sommige BoC-leden zorgen kunnen ontstaan over het nastreven van een grotere tariefverlaging.

Groter renteverschil tussen VS en Canada kan besluit van BoC beïnvloeden

Het mogelijke toenemende renteverschil tussen Canada en de VS is een cruciale factor in het besluitvormingsproces van de BoC.

Een verlaging met 50 basispunten zou deze spread vergroten, wat mogelijk tot extra neerwaartse druk op de CAD zou leiden.

Een zwakkere CAD kan leiden tot hogere importkosten, wat tot inflatiedruk kan leiden en het streven van de BoC naar prijsstabiliteit kan compliceren.

Gezien deze dynamiek zou een renteverlaging met 25 basispunten een verstandiger optie kunnen zijn.

Deze aanpak zou een voortzetting van de versoepeling betekenen en tegelijkertijd het risico van een scherpe daling van de CAD beperken.

Het besluit blijft echter evenwichtig, waarbij een renteverlaging van 50 basispunten nog steeds een plausibele optie is, afhankelijk van de inflatievooruitzichten van de BoC.

Duifachtige verwachtingen drijven USD/CAD omhoog terwijl markten wachten op BoC-beslissing

Sinds begin oktober is het verschil tussen de tweejaarlijkse swaprente in USD en CAD toegenomen van 50 basispunten naar 80 basispunten.

Deze verschuiving weerspiegelt de verwachtingen voor een duifachtige rente in Canada tegen een achtergrond van een havikachtig sentiment in de VS.

Door de toenemende spread is de USD/CAD-koers gestegen naar 1,38. Dit belemmert de potentiële stijging van de Canadese dollar, aangezien de valutaparen relatief stabiel zijn. Dit geldt met name omdat sommige marktdeelnemers zich voorbereiden op de komende Amerikaanse verkiezingen.

De verwachting van de markt van een verlaging van 50 basispunten maakt de CAD kwetsbaar voor herwaardering als de BoC besluit om slechts 25 basispunten te verlagen.

In dit scenario is een kortetermijnwaardering van de Canadese dollar mogelijk, aangezien beleggers zich aanpassen aan een minder agressief versoepelingsbeleid dan aanvankelijk verwacht.

Wat zal de Bank of Canada beslissen: een renteverlaging van 25 basispunten of 50 basispunten?

Uiteindelijk hangt de keuze van de BoC tussen een renteverlaging van 25 basispunten en 50 basispunten af van de inschatting van inflatierisico’s, economische dynamiek en de impact van een zwakkere CAD op de bredere economie.

Een voorzichtige aanpak zou een renteverlaging van 25 basispunten bevoordelen, waardoor de bank flexibel blijft voor toekomstige aanpassingen.

Omgekeerd zou een meer daadkrachtige verlaging van 50 basispunten kunnen duiden op een sterkere inzet om de economische groei te ondersteunen.

De komende beleidsvergadering zal nauwlettend door de markten worden gevolgd en zal belangrijke gevolgen hebben voor de Canadese economie en de economische vooruitzichten.

Beleggers en analisten blijven voorbereid op mogelijke volatiliteit nu de centrale bank deze uitdagende omgeving probeert te doorstaan.