Bent u een huurder of verhuurder in India? Harish Fabiani legt uit hoe groene leasing uw financiën ten goede kan komen

De Indiase vastgoedmarkt bloeit.

Volgens een rapport van makelaarsorganisatie CREDAI wordt geschat dat de markt, vanwege de toenemende economische groei en snelle verstedelijking, tegen 2034 een omvang van $ 1,3 biljoen zal bereiken en tegen 2047 van $ 5,17 biljoen.

Nu de nadruk op duurzaamheid zorgt voor een nieuwe manier van bouwen, neemt ook de acceptatie van groene leaseovereenkomsten toe.

Harish Fabiani, groepsvoorzitter van Americorp Ventures en mede-eigenaar van India Land, een vastgoedontwikkelingsbedrijf, legt het concept uit voor Invezz.

Wat is groene leasing?

Groene leasing is een nieuwe benadering van vastgoedcontracten waarbij duurzaamheidsdoelstellingen worden opgenomen in de overeenkomst tussen verhuurder en huurder.

De nadruk ligt op energie-efficiëntie, waterbesparing en het verminderen van afval. Daarbij worden alle partijen aangemoedigd om een bijdrage te leveren aan het behalen van milieudoelstellingen.

In tegenstelling tot conventionele leaseovereenkomsten creëren groene leaseovereenkomsten een gedeelde plicht onder belanghebbenden om de impact op het milieu te verminderen.

Waarom is het cruciaal voor de Indiase vastgoedsector?

Deze aanpak is van cruciaal belang voor de Indiase vastgoedsector, aangezien deze in zijn eentje bijna 40% van de totale uitstoot veroorzaakt.

De afgelopen jaren is het belang van duurzaamheid binnen de Indiase vastgoedsector aanzienlijk toegenomen.

Deze toename is het gevolg van de stimulering van de overheid voor groene gebouwen en slimme stadsinitiatieven. India is nog steeds de op twee na grootste CO2-uitstoter ter wereld en is verantwoordelijk voor meer dan 30% van de uitstoot.

Wat zijn de belangrijkste elementen van groene leasing?

Tegenwoordig bestaan de belangrijkste elementen van groene leasing uit energieaudits en maatregelen voor waterefficiëntie. Bij traditionele leaseovereenkomsten worden deze milieuaspecten daarentegen vaak genegeerd.

Uit meerdere rapporten blijkt dat LEED-, GRIHA- en WELL-gebouwcertificering de belangrijkste beoordelingssystemen zijn voor de bouw van duurzaam commercieel vastgoed.

Ook worden de duurzaamheidsdoelstellingen van India beschreven, waaronder het bereiken van netto nul broeikasgasemissies in 2070 en het betrekken van 50% van de energie uit hernieuwbare bronnen in 2030.

Hoe helpt groene leasing belanghebbenden financieel?

Duurzaamheid in de vastgoedsector is niet alleen van cruciaal belang voor het milieu, maar ook voor de financiën van de belanghebbenden.

Dit komt doordat energiezuinige gebouwen de operationele kosten met wel 20% kunnen verlagen. Groene gebouwen kunnen het elektriciteitsverbruik met 20-30% en het waterverbruik met 30-50% verminderen, waardoor de belangen van huiseigenaren en huurders op één lijn liggen.

Groene leasing ondersteunt ook de doelstellingen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) door het promoten van energie-efficiëntie en milieubeheer.

Bij traditionele leasing ligt de nadruk vaak op kortetermijnwinst in plaats van op duurzaamheid op de lange termijn.

Hoe ziet de toekomst van groene leasing eruit?

Uit rapporten blijkt dat het aantal groene leaseovereenkomsten de komende 1-2 jaar met 20% zal toenemen, wat een opvallende verschuiving richting duurzaamheid markeert.

Dankzij deze maatregel kunnen verhuurders en huurders profiteren van hogere huuropbrengsten, lagere kosten voor nutsvoorzieningen, belastingvoordelen en wettelijke voordelen.

Voor verhuurders kunnen duurzame maatregelen, zoals energiezuinige systemen en groene certificaten, de waarde van hun pand verhogen en huurders met lage energiewaarden aantrekken.

Daarnaast kunnen verhuurders profiteren van belastingvoordelen en -teruggaven.

Gebouwen met een groene licentie hebben een huurpremie van 12-14% ten opzichte van niet-groene gebouwen, wat de beloning van de markt voor duurzame ontwikkelingsinvesteringen weerspiegelt. Aan de andere kant kunnen huurders profiteren van lagere energiewaarden en betere werkomgevingen vanwege betere verlichting en luchtkwaliteit.

Deze factoren dragen bij aan een hogere productiviteit van werknemers en helpen de werkgever bij het nastreven van duurzaamheid in commerciële omgevingen.

Bij groene leasing zijn doorgaans clausules opgenomen over energieverbruik, afvalbeheer en het verminderen van emissies.

In India stimuleren overheidsvoorschriften, samen met de Energy Conservation Building Code (ECBC), groene bouwpraktijken en -stimulansen, samen met duurzame en groene bouwprogramma’s.

Deze praktijken bieden financiële ondersteuning aan verhuurders en huurders voor het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen.

Deze systemen zijn afgestemd op wereldwijde milieudoelstellingen en bevorderen de grootschalige invoering van groene leasing.

Obstakels voor groene lease en hoe deze te overwinnen

Groene leasing kan de vastgoedsector transformeren door aan te sluiten bij de duurzaamheidsdoelstellingen van grondeigenaren en huurders.

Er zijn echter nog steeds bepaalde belemmeringen die een brede acceptatie ervan in de weg staan.

Een van de grootste barrières voor groene leasing is de initiële waarde van het afdwingen van grotere duurzame maatregelen. Het installeren van een energiebesparend systeem, waterbehandelingstechnologie en groene infrastructuur in een gebouw vereist een aanzienlijk bedrag aan contanten, dat veel landeigenaren en huurders niet willen uitgeven.

Bovendien is er een gebrek aan kennis over de financiële en milieuvoordelen op de lange termijn, wat een grootschalige invoering ervan in de weg staat.

Veel ontwikkelaars weten nog niet dat ze een ‘green lease template’ kunnen gebruiken om het systeem te standaardiseren en te vereenvoudigen en te voldoen aan de werkwijzen en vereisten.

Aansluiten bij een groen leasenetwerk kan ook voordelig zijn, omdat het toegang biedt tot middelen, hulpmiddelen, training, erkenning en belangenbehartiging.

Goed onderwijs en samenwerking kunnen effectief helpen om deze grenzen te slechten.

Op vergelijkbare wijze kunnen innovatieve financieringsmodellen zoals energieprestatiecontracten (EPC) of groene leningen de initiële kosten verlagen door huurders en verhuurders de mogelijkheid te bieden de financiële lasten te delen.