Deze twee aandelen rapporteren doorgaans sneller winsten dan verwacht: moet u ze kopen?

Investeren in een aandeel vlak voordat de kwartaalcijfers worden gepubliceerd, kan een riskante gok zijn.

Als je echter bedrijven identificeert die in het verleden verwachtingen hebben overtroffen, verandert de dynamiek.

Voor beleggers met een voldoende risicobereidheid kunnen dergelijke beleggingen binnen enkele dagen een aantrekkelijk rendement opleveren.

Hieronder staan twee bedrijven die volgende week hun winstcijfers bekendmaken. Beide bedrijven staan erom bekend dat ze de verwachtingen keer op keer overtreffen.

ServiceNow Inc (NYSE: NOW)

Volgens gegevens van Bespoke Investment Group overtreft ServiceNow in ongeveer 90% van de gevallen de kwartaalwinstverwachtingen. De aandelenkoers stijgt doorgaans met ongeveer 3,5% na financiële publicaties.

Het cloud computing-bedrijf zal naar verwachting op 23 oktober de resultaten van het derde kwartaal bekendmaken.

Analisten verwachten een winst van $ 3,46 per aandeel op een omzet van $ 2,74 miljard. Dat is een stijging van respectievelijk 18,5% en 19,8% ten opzichte van vorig jaar.

Michael Turrin, analist bij Wells Fargo, is positief over het aandeel in aanloop naar de winstrapportage van NOW.

Zijn overweight-rating, gecombineerd met een koersdoel van $1.025, suggereert een stijgingspotentieel van ongeveer 12% ten opzichte van de huidige koers.

“We blijven ons richten op de bedrijven van de hoogste kwaliteit met een sterke platformpositionering, evenwichtige groeiprofielen en managementteams met bewezen trackrecords. NOW voldoet aan alle drie de criteria”, verklaarde hij vorige week in een onderzoeksnotitie.

Turrin merkte ook op dat het aandeel ServiceNow goed gepositioneerd is om te profiteren van de gunstige ontwikkelingen op het gebied van AI na de recente lancering van Xanadu.

Monolithische Power Systems Inc (NASDAQ: MPWR)

Monolithic Power Systems is een ander aandeel dat het overwegen waard is met het oog op de komende winstcijfers. Het bedrijf weet namelijk in 88% van de gevallen de verwachtingen te overtreffen.

Volgens gegevens van Bespoke stijgt het halfgeleideraandeel doorgaans met gemiddeld meer dan 2,5% op de dag van de winstcijfers.

De consensus schat dat MPWR in het derde financiële kwartaal een winst van $ 3,04 per aandeel zal behalen, wat een stijging van 22,1% betekent ten opzichte van $ 2,49 per aandeel in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Oppenheimer-analist Rick Schafer heeft Monolithic Power onlangs toegevoegd aan zijn lijst met beste halfgeleiderproducten. Volgens hem kan het bedrijf aanzienlijk profiteren van de aanhoudende vraag naar AI-oplossingen voor energievoorziening.

Hij merkte op: “Er is een grotendeels binaire opstelling voor de groep, waarbij toonaangevende bedrijven die zijn blootgesteld aan AI waarschijnlijk positieve resultaten en vooruitzichten zullen leveren, terwijl de meeste andere bedrijven ongeveer in lijn zullen zijn, wat de bloedeloze trends in de vraag naar niet-AI weerspiegelt.”

Bovendien bieden aandelen van Monolithic Power Systems momenteel een dividendrendement van 0,55%, wat nog een goede reden is om te overwegen om het bedrijf aan uw portefeuille toe te voegen.

Opvallend is dat MPWR de afgelopen tien jaar een investering van $ 1.000 heeft omgezet in bijna $ 24.000.