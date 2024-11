IBM-aandelen overschrijden eindelijk het niveau van 2013: is verdere stijging mogelijk?

Sinds de oprichting in 1911 is IBM vooral een leider in de technologiesector. In 1970 had het bedrijf al een marktaandeel van 70% op de wereldwijde computermarkt.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

In de daaropvolgende twee decennia was IBM het grootste beursgenoteerde bedrijf in de VS, wat de verschuiving van industriële dominantie naar technologische dominantie illustreert.

Advertisement

Door de opkomst van nieuwe concurrenten en de veranderingen op de markt voor persoonlijke en zakelijke computers, kregen IBM-bedrijven echter te maken met grote tegenslagen. Hierdoor stagneerde het marktaandeel van het bedrijf meer dan tien jaar lang. Het management moest nieuwe manieren vinden om het bedrijf te laten floreren.

Ginni Rometty was van 2012 tot 2020 CEO van IBM.

Zij leidde de transformatie van het bedrijf van traditionele hardware en software naar een leider op het gebied van cloud computing en kunstmatige intelligentie.

Ze is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van IBM’s AI-platform Watson.

Hoewel ze nogal wat kritiek heeft gekregen, kun je gerust stellen dat zij de basis heeft gelegd voor het huidige succes van IBM.

Na Rometty’s ambtstermijn heeft de huidige CEO, Arvind Krishna, fors geïnvesteerd in het uitbreiden van IBM’s mogelijkheden op het gebied van AI en de ontwikkeling van nieuwe technologieën zoals quantum computing.

Daarnaast leidde Krishna een herstructureringsproces dat erop gericht was de vaardigheden van het personeel te verbeteren, zodat ze klaar zijn voor de nieuwe kansen die zich zouden voordoen.

Waarom is er tegenwoordig zoveel ophef over IBM?

Copy link to section

Dankzij meer dan tien jaar transformatie heeft IBM kunnen profiteren van de nieuwe kansen op de hybride cloudmarkt, met name via het Watson-platform.

Het vermogen om AI-mogelijkheden te integreren in bestaande clouddiensten, met name in sectoren als financiën, gezondheidszorg en klantenservice, heeft geleid tot omzetgroei.

Bovendien bevordert de introductie van WatsonX (Enterprise AI Services) door IBM de verbetering van het AI-platform door middel van open-source-innovatie, waardoor bedrijven oplossingen op maat kunnen maken die voldoen aan hun specifieke behoeften.

De samenwerking van 100 miljoen dollar met de Universiteit van Tokio en de Universiteit van Chicago, gericht op baanbrekende ontwikkelingen in quantumcomputertechnologieën, toont ook aan dat het bedrijf zich inzet om opkomende technologieën te helpen ontwikkelen.

Dankzij al deze ontwikkelingen verwachten analisten geen groei van 5% in 2025, maar een veel hogere groei dan de 2% voor 2024.

Volgens Amit Daryanani, analist bij Evercore ISI, zijn deze schattingen nog aan de voorzichtige kant. Daarom heeft het IBM-aandeel nog veel meer te bieden in deze stijgende trend.

Waardering blijft aantrekkelijk

Copy link to section

Een andere factor die bijdraagt aan een duurzame stijging is de huidige waardering van het aandeel.

Zelfs bij nieuwe recordhoogtes blijft het IBM-aandeel aantrekkelijk ten opzichte van Microsoft en Amazon, twee van de belangrijkste concurrenten in de cloudsector.

Het bedrijf heeft een aantrekkelijke koers-winstverhouding van 25,7, tegenover een sectorgemiddelde van ruim 44.

De huidige koers/winstverhouding van Microsoft bedraagt 35,2, terwijl die van Amazon op 60,1 staat.

Hoewel de groeicijfers vergeleken met MSFT en AMZN bescheiden zijn, wijst het feit dat IBM groeit in specifieke segmenten zoals hybride cloud en AI erop dat deze strategie op de lange termijn resultaten kan opleveren.

IBM blijft grote hoeveelheden vrije kasstroom genereren.

Hierdoor kan het bedrijf fors blijven investeren in R&D en tegelijkertijd inkomsten uitkeren aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden.

Deze veiligheid zal binnenkort investeerders aantrekken zodra de voorspelde groeicijfers van het bedrijf werkelijkheid worden.