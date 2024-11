WBIT, ENA en MOG boeken wekelijkse winsten met dubbele cijfers, terwijl Bitcoin $ 68.000 terugwint

Bitcoin nadert het hoogste punt in 3 maanden, nadat het voor het eerst sinds eind juni de grens van $ 68.000 doorbrak. De rally werd voornamelijk veroorzaakt door Amerikaanse presidentskandidaten die een positievere houding ten opzichte van cryptovaluta lieten zien.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De altcoinmarkt steeg ook, net als de belangrijkste cryptocurrency, en de meeste van de top 99 tokens sloten de week af met winst.

Advertisement

WBIT, ENA en Mog waren de grootste stijgers van de week, met elk meer dan 30% in de afgelopen zeven dagen.

Eerder deze week won de rally van Bitcoin aan kracht, omdat de groeiende kans op de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis het vertrouwen in de markt versterkte.

De voormalige president, die cryptovaluta openlijk steunde, beloofde de VS te transformeren tot een wereldwijd cryptoknooppunt. Dit gaf een groot deel van de cryptogemeenschap energie, die de Republikeinse overwinning ziet als een overwinning voor de sector en ook optimistisch is over de prijs van Bitcoin.

De positieve trend werd nog verder aangewakkerd door recente uitspraken van Kamala Harris, de Democratische presidentskandidaat. Zij beloofde cryptovriendelijke regelgeving te steunen en een duidelijk kader te creëren voor innovatieve technologieën. Daarmee hoopt ze op steun van beide partijen in de sector.

Hoewel de campagne van Harris zich niet zo uitgesproken heeft over cryptovaluta als Trump, geloven velen dat de Democraten steeds enthousiaster worden over cryptovaluta.

Toch hebben sommige voorstanders van de cryptomarkt, zoals BlackRock CEO Larry Fink en Alexander Grieve, Vice President of Government Affairs bij durfkapitaalbedrijf Paradigm, opgemerkt dat de toekomst van crypto in de VS positief is, ongeacht wie er wint.

De Amerikaanse verkiezingen zijn momenteel de drijvende kracht achter de rally op de markt. Ook andere factoren, zoals de renteverlaging van de Federal Reserve in september, de groeiende interesse van institutionele beleggers en whale-activiteit, hebben bijgedragen aan de rally van Bitcoin in oktober.

De crypto Fear & Greed Index stond op 73, vergeleken met 32 vorige week, wat aantoont dat traders zich veel optimistischer voelen en graag risico’s nemen. Echter, stijgende hebzuchtniveaus vergroten ook de kans op een potentiële pullback.

Volgens verschillende analisten op X werd BTC verhandeld rond een belangrijk niveau van $ 68.500. De bulls moeten dit niveau zien te overwinnen.

Als het momentum op dit gebied sterk blijft, verwachten analisten dat de rally zal aanhouden en dat de kans groot is dat BTC binnenkort een nieuw record zal bereiken.

Op het moment van schrijven was BTC iets meer dan 6% gedaald ten opzichte van de vorige recordhoogte van medio maart.

De pseudonieme handelaar Rekt Capital benadrukte onlangs dat een Bitcoin-uitbraak ophanden is en trok daarbij parallellen met eerdere halveringscycli.

Hij merkte op dat Bitcoin in 2020 163 dagen na de halvering uitbrak, en 154 dagen in de cyclus van 2016.

Deze keer bevindt Bitcoin zich al 187 dagen in een heroplevingsfase, wat erop duidt dat, als de geschiedenis zich herhaalt, er binnenkort een rally op komst is.

Normaal gesproken duidt een langere heraccumulatiefase op een sterkere basis voor potentiële prijsbewegingen, wat kan leiden tot een krachtigere uitbraak vergeleken met de voorgaande cycli.

Over het algemeen was er gedurende de week geen gebrek aan positieve prijsvoorspellingen voor Bitcoin. De laatste kwam van Matt Hougan, CIO van Bitwise, die beweerde dat de prijs richting de zes cijfers zou gaan.

Op het moment van schrijven testte Bitcoin opnieuw het ondersteuningsniveau van $68.500, met een stijging van 2,15% over de afgelopen 24 uur en een winst van 10,3% over de week.

Ondertussen waren de grootste stijgers op de altcoinmarkt:

WhiteBIT-munt

Copy link to section

WhiteBIT Coin (WBT) boekte de grootste winst in de afgelopen 7 dagen, met een stijging van 49%. De koers werd verhandeld voor $ 17,58, terwijl de marktkapitalisatie op 18 oktober een recordhoogte van $ 2,54 miljard bereikte.

Hierdoor is de munt uitgegroeid tot de grootste stijger onder de 100 grootste cryptovaluta’s op basis van marktkapitalisatie, volgens gegevens van CoinGecko.

Bron: CoinMarketCap

De rally van WBT viel samen met een stijging van het handelsvolume van $ 7,85 miljoen op 11 oktober naar meer dan $ 11 miljoen op het moment van schrijven.

WBT is de native token van de Europese gecentraliseerde cryptobeurs WhiteBIT. Onlangs heeft WhiteBIT de Level 1-certificering behaald onder de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Deze certificering, die aantoont dat het platform zich houdt aan de best practices voor fraudepreventie en protocollen voor gegevensbeveiliging, was een belangrijke katalysator voor de koersstijging van WBT.

Athene

Copy link to section

Ethena (ENA) steeg de afgelopen 7 dagen met 30,2% en werd verhandeld voor $0,42. De marktkapitalisatie bedroeg op het moment van schrijven $1,16 miljard.

Bron: CoinMarketCap

Een belangrijke katalysator achter de recente prijsstijging van ENA is de voortdurende uitbreiding van het Ethena-ecosysteem.

Ethena Labs heeft onlangs een cruciaal voorstel goedgekeurd om Ethereal, een gedecentraliseerde beurs die draait op de USDe stablecoin, te integreren in zijn reservebeheersysteem.

Deze integratie zal naar verwachting de liquiditeit en bruikbaarheid van ENA-tokens binnen het Ethena-ecosysteem vergroten, waardoor ze aantrekkelijker worden voor zowel gebruikers als investeerders.

Bovendien maakten de ontwikkelaars van Ethena vorige week plannen bekend om 46 miljoen dollar uit het reservefonds te beleggen in tokenized assets, wat hun financiële strategie verder diversifieert.

Mog-munt

Copy link to section

Mog Coin (MOG), de op twee na grootste wekelijkse stijger en een meme-munt op Ethereum, steeg de afgelopen 7 dagen met 27,2% en werd op het moment van schrijven verhandeld voor $0,0000021.

Bron: CoinMarketCap

Bovendien bedroeg de marktkapitalisatie van de altcoin $821,6 miljoen, terwijl het dagelijkse handelsvolume rond de $34,9 miljoen schommelde. Het grootste deel daarvan was geconcentreerd op Gate.io, gevolgd door Bybit en Uniswap V2.

De gemeenschap was erg positief over de meme-munt en velen verwachtten een verdere prijsstijging op basis van de gegevens van CoinMarketcap.

Bovendien promootten veel X-gebruikers de meme-munt. Ze noemden het de eerste ‘cultuurmunt’ en voorspelden dat de marktkapitalisatie ervan op korte termijn een miljard dollar zou kunnen bedragen.