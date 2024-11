Uit een recent rapport van de Wereldbank blijkt dat er sprake is van een urgent wereldwijd probleem: 8,5% van de wereldbevolking (ongeveer 700 miljoen mensen) leeft in extreme armoede, wat betekent dat ze moeten rondkomen van minder dan $ 1,90 per dag.

Ondanks de vooruitgang die sinds de jaren negentig is geboekt bij het terugdringen van het aantal mensen dat in armoede leeft, is het werkelijke aantal mensen dat met deze zware omstandigheden kampt, stabiel gebleven vanwege de bevolkingsgroei. Dit geldt met name voor regio’s met veel armoede, zoals Azië.

Azië speelt een belangrijke rol in het wereldwijde armoedelandschap. In landen als India, Bangladesh en Indonesië wonen grote bevolkingsgroepen die moeite hebben met toegang tot essentiële diensten, onderwijs en gezondheidszorg.

Volgens Statista hanteert de Wereldbank verschillende armoedegrenzen, waarbij $ 3,65 per persoon per dag geldt voor landen met een laag middeninkomen en $ 6,85 voor landen met een hoog middeninkomen.

Naar schatting zullen in 2024 ongeveer 1,7 miljard mensen (21,4%) en 3,5 miljard mensen (43,6%) onder deze armoedegrens leven.

Bron: Statista

Factoren die bijdragen aan wereldwijde armoede

Er zijn verschillende, onderling samenhangende factoren die bijdragen aan de aanhoudende armoede in Azië.

Snelle bevolkingsgroei, inkomensongelijkheid, onvoldoende werkgelegenheid, ontoereikende sociale vangnetten en aantasting van het milieu zijn belangrijke oorzaken van deze aanhoudende crisis.

Plattelandsgemeenschappen zijn bijzonder kwetsbaar vanwege de beperkte toegang tot essentiële diensten en economische kansen.

De gevolgen van armoede zijn ernstig, vooral voor kinderen die vaak geen toegang hebben tot onderwijs. Hierdoor zijn ze vatbaarder voor honger en vermijdbare ziektes.

Vrouwen en meisjes worden doorgaans met de grootste uitdagingen geconfronteerd, zoals grote belemmeringen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en economische vooruitgang.

De erbarmelijke leefomstandigheden in sloppenwijken, vooral in landen als India en Bangladesh, zijn een duidelijk voorbeeld van de situatie waarin mensen leven die in extreme armoede leven.

Om de wereldwijde armoede in Azië effectief te bestrijden, zijn gerichte beleidsmaatregelen en gezamenlijke inspanningen van overheden, niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en de particuliere sector essentieel.

Belangrijke initiatieven zijn onder meer investeren in onderwijs en beroepsopleidingen, het bevorderen van duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling, het verbeteren van zorgstelsels en het stimuleren van eerlijke economische groei, met speciale aandacht voor vrouwen, kinderen en etnische minderheden.

Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) te behalen en armoede tegen 2030 uit te bannen, moeten landen de unieke uitdagingen aanpakken waarmee regio’s als Azië worden geconfronteerd.

Door gericht beleid te implementeren en inclusieve groei te bevorderen, kunnen landen aanzienlijke vooruitgang boeken in het terugdringen van wereldwijde armoede en het creëren van een eerlijkere samenleving.

Samenwerking en gezamenlijke inspanningen zijn essentieel om duurzame ontwikkeling te stimuleren en een betere toekomst voor toekomstige generaties te garanderen.