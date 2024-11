American Express wordt enige eigenaar van Swisscard, terwijl UBS zijn belang van 50% verkoopt

UBS stoot een deel van de Credit Suisse-activiteiten af die het vorig jaar overnam, door het 50%-belang van de gevallen bank in creditcardaanbieder Swisscard te verkopen.

Volgens een verklaring van Swisscard zal UBS zijn 50% eigendom in het bedrijf overdragen aan zijn joint venture-partner American Express.

Hoewel de financiële details niet bekend worden gemaakt, maakt de transactie deel uit van de bredere strategie van UBS om de bedrijfsvoering te stroomlijnen na de noodovername van Credit Suisse in 2023.

Wat verandert er voor kaarthouders?

American Express (Amex) wordt volledig eigenaar van Swisscard nadat het de 50%-aandelen van UBS heeft overgenomen.

Door deze overgang wordt Amex de enige eigenaar en kan het bedrijf American Express-, Mastercard- en Visa-kaarten blijven uitgeven in Zwitserland.

Swisscard verzekerde dat de bestaande kaarthouders, handelaren en partners niet direct met veranderingen te maken zouden krijgen.

Credit Suisse-kaarthouders worden in 2025 overgezet naar het platform van UBS, aangezien UBS haar focus verlegt en aansluit bij haar nieuwe operationele opzet.

UBS verkoopt belang in Swisscard

De verkoop van haar belang van 50% in Swisscard is onderdeel van de voortdurende inspanningen van UBS om haar activiteiten te optimaliseren na de overname van Credit Suisse.

UBS benadrukte dat het uitgeven van creditcards via Swisscard niet langer past bij de operationele en strategische doelstellingen van het bedrijf.

Dankzij deze verschuiving kan UBS zich concentreren op de integratie van de activa van Credit Suisse die aansluiten bij het bredere bedrijfsmodel, en tegelijkertijd de activa afstoten die niet passen bij de langetermijnplannen.

UBS heeft selectief delen van de Credit Suisse-activiteiten afgestoten die vorig jaar tijdens de noodovername zijn overgenomen. In juni verkocht UBS zijn belang in Credit Suisse Securities (China) en in juli bereikte het een overeenkomst om een verzekeringsgerelateerde beleggingstak van Credit Suisse te verkopen.

De verkoop van het 50%-belang van Swisscard markeert een nieuwe strategische stap, waarmee UBS haar portefeuille verfijnt om synergie te waarborgen tussen haar nieuwe en bestaande activiteiten.

Kaarthouders van Credit Suisse stappen medio 2025 over op het creditcardplatform van UBS. UBS verzekerde dat kaarthouders in deze periode geen actie hoeven te ondernemen, aangezien zij ruim van tevoren informatie over de uitgifte van de nieuwe kaart ontvangen.

De bank benadrukte dat deze overgang naadloos zou verlopen, wat zou zorgen voor minimale verstoring voor klanten tijdens de overgang. De verschuiving is gericht op het soepel integreren van Credit Suisse’s kaartbedrijf in de infrastructuur van UBS.

Swisscard blijft activiteiten uitvoeren onder Amex-eigendom

Ondanks de veranderingen zal Swisscard haar activiteiten in Zwitserland voortzetten en kaarten uitgeven onder de licenties van American Express, Mastercard en Visa. Deze stap zal Swisscard in staat stellen haar bestaande zakelijke relaties te behouden en tegelijkertijd de steun van American Express als enige eigenaar te benutten.

Met deze strategische aanpassing van UBS en American Express willen we de continuïteit van de activiteiten en diensten van Swisscard op de Zwitserse markt waarborgen.