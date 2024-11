Crediteuren vechten bod van hedgefonds op Citgo Petroleum voor de rechter aan

Onlangs hebben schuldeisers van Citgo Petroleum hun zorgen geuit over een voorgenomen gerechtelijke overeenkomst met het Amerikaanse hedgefonds Elliott Investment Management.

Deze overeenkomst is bedoeld om de controle over de olieraffinaderij van Venezuela over te dragen aan het hedgefonds. Er is echter kritiek op de overeenkomst, omdat het bedrijf hierdoor mogelijk aan een laag bod gebonden zou zijn.

Schuldeisers stellen dat de voorwaarden van deze overeenkomst een bedreiging kunnen vormen voor de financiële stabiliteit van Citgo en mogelijk niet voldoen aan de wettelijke vereisten van Delaware.

Het bod van Amber Energy werd als onhaalbaar bestempeld

Volgens Reuters verzetten schuldeisers zich fel tegen Elliotts dochteronderneming Amber Energy. Zij beweren dat het bod van Elliott economisch niet haalbaar is.

Ze proberen geld te verkrijgen uit een veiling bij de rechtbank om schuldenachterstanden en problemen met betrekking tot de begrotingstekorten van Venezuela te dekken.

De schuldeisers willen dat de rechtbank de overeenkomst opnieuw beoordeelt en dringen aan op een transparant veilingproces dat voldoet aan de wettelijke normen.

Er ontstaan zorgen over favoritisme in het veilingproces voor Elliott’s Amber

Naarmate de kritiek toenam, kwamen er vragen naar voren over de verkoopovereenkomst die de griffier van de veiling voorstelde.

Schuldeisers beweren dat de overeenkomst onevenredig veel voordelen oplevert voor Elliott’s Amber en dat deze mogelijk in strijd is met de vastgestelde regels van de rechtbank voor de verkoop.

Er wordt kritisch gekeken naar het veilingproces omdat er mogelijk geen sprake is van een eerlijke en competitieve biedingssfeer.

Roept op tot meer evaluatie en transparantie

Gezien het omstreden bod van Amber Energy eisen schuldeisers een grondige herevaluatie van de voorgestelde overeenkomst.

Zij benadrukken het belang van meer transparantie en strikte naleving van wettelijke normen bij de verkoop van Citgo Petroleum.

De voorzittende rechter heeft de griffier opgedragen om input van schuldeisers te verzamelen om hun standpunten over het aanbod beter te begrijpen.

Crystallex wil veilingproces

Crystallex, het bedrijf dat de rechtszaak tegen het moederbedrijf van Citgo, PDV Holding, aanspande, heeft kritiek geuit op het veilingproces en beweert dat het is afgeweken van de beoogde koers.

De betrokkenheid van verschillende belanghebbenden en het complexe juridische landschap rondom de voorgestelde overeenkomst hebben geleid tot zorgen over het toekomstige eigenaarschap van Citgo Petroleum.

Samenvattend benadrukt het voortdurende debat over de gerechtelijke overeenkomst met Elliott Investment Management de complexiteit van financiële transacties binnen de energiesector.

Omdat verschillende belanghebbenden nog steeds uiteenlopende meningen over de deal hebben, is de roep om transparantie, eerlijkheid en naleving van wettelijke normen urgenter dan ooit om de uitdagingen op het gebied van eigendom waarmee Citgo Petroleum wordt geconfronteerd, aan te pakken.

Belanghebbenden verzoeken om heropening van dataroom om biedingsvooruitzichten te verbeteren

Belangrijke bedrijven zoals It, ConocoPhillips en Gold Reserve dringen aan op heropening van de financiële dataroom van Citgo en hun eisen krijgen steeds meer bijval.

Zowel It als ConocoPhillips, die aanzienlijke belangen hebben in het lopende geschil, willen snel toegang tot de financiële informatie van Citgo om een gelijk speelveld te creëren voor alle potentiële bieders.

Ondertussen heeft Gold Reserve, een mijnbouwbedrijf met een aanzienlijke claim op Venezuela, aangegeven dat het bereid is om een concurrerender voorstel te doen zodra het de gegevens van Citgo heeft onderzocht. Hierbij wordt het belang van openheid in het biedingsproces benadrukt.

In het licht van het verzoek om de dataroom te heropenen, stelt gerechtsdeurwaarder Robert Pincus voor om de toegang uit te stellen tot 9 december. Hij heeft een nieuwe verkooptijdlijn voorgesteld, die een definitieve beslissing eind januari mogelijk maakt.

Pincus wil de openbaarmaking van Ambers financiële gegevens beperken en stelt voor om een vergoeding in te stellen als er een beter bod komt.

Hoewel er nog steeds meningsverschillen zijn met schuldeisers over de verkoopprocedure en de Elliott-overeenkomst, is Pincus van plan om zijn aanbevelingen te delen tijdens een aanstaande rechtszitting om de door belanghebbenden aangekaarte kwesties aan te pakken.