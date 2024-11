Disney is van plan om CEO Bob Iger’s opvolger te benoemen ‘begin 2026’

Disney wil begin 2026 de opvolger van Bob Iger als CEO aankondigen. Daarmee wil het bedrijf inzicht krijgen in de opvolgingsplanning van het bedrijf.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

De tijdlijn werd maandag bevestigd in een update van het bedrijf en markeert een belangrijke stap in de overgang naar een nieuw leiderschapsmodel.

Advertisement

Iger, die in 2022 terugkeerde naar Disney, verlengde zijn contract tot 31 december 2026. Daarmee stelde hij zijn pensioen opnieuw uit, nadat hij in 2020 al de leiding had overgedragen aan Bob Chapek.

Het besluit is een teken dat Disney gestaag op zoek is naar een nieuwe leider en dat het bedrijf streeft naar een soepele overgang.

Copy link to section

Volgens berichten van CNBC heeft Disney onlangs verschillende potentiële kandidaten voor de toppositie geïnterviewd.

Onder hen zijn onder meer ESPN-voorzitter Jimmy Pitaro, Disney Experiences-voorzitter Josh D’Amaro en Disney Entertainment-covoorzitters Dana Walden en Alan Bergman.

De raad van bestuur van de entertainmentgigant, onder leiding van de nieuw benoemde commissie voor opvolgingsplanning, streeft ernaar een goed gestructureerde overdracht te garanderen.

James Gorman benoemd tot voorzitter om de overgang te begeleiden

Copy link to section

In een vergelijkbare zet kondigde Disney aan dat James Gorman, de huidige uitvoerend voorzitter van Morgan Stanley, vanaf 31 december 2024 voorzitter van Disney wordt.

Gorman nam in augustus de leiding over de opvolgingscommissie van de raad van bestuur op zich en zal nu een belangrijke rol spelen bij het identificeren en voorbereiden van Igers opvolger.

Gorman benadrukte in het persbericht het belang van een soepele overgang en stelde: “Een cruciale prioriteit voor ons is het benoemen van een nieuwe CEO, die we nu verwachten begin 2026 aan te kondigen.

Deze timing weerspiegelt de voortgang die het Succession Planning Committee en de Raad van Bestuur boeken en biedt voldoende tijd voor een succesvolle overgang vóór de afloop van het contract van Bob Iger in december 2026.”

Overgangstijdschema ontworpen om de toekomst van Disney te stabiliseren

Copy link to section

De opvolgingsplanning biedt Disney de mogelijkheid om continuïteit in leiderschap en operationele focus te waarborgen in een uitdagend economisch en entertainmentlandschap.

De entertainmentindustrie ondergaat veranderingen als gevolg van veranderende streamingdynamieken en parkactiviteiten. De nieuwe CEO krijgt te maken met een complexe omgeving.

De planning van Disney weerspiegelt het voornemen om de leiderschapswisseling af te stemmen op het einde van Igers contract, zodat er een geleidelijke en stabiele overgang mogelijk is.

De doelstelling van het bestuur voor begin 2026 geeft de nieuwe CEO de tijd om te wennen aan zijn nieuwe rol voordat hij officieel aan de slag gaat.

Igers periode, gekenmerkt door uitbreiding en strategische veranderingen – waaronder de overnames van Pixar, Marvel en Lucasfilm – laat grote schoenen achter om te vullen.

Zijn leiderschap heeft een nieuw tijdperk voor Disney gedefinieerd en het vinden van de juiste opvolger zal van cruciaal belang zijn voor de toekomst van het bedrijf.

Hoewel Disney geen verdere details heeft vrijgegeven over de tijdlijnen van de potentiële kandidaten, zal de markt het overgangsproces nauwlettend in de gaten houden.

Igers leiderschap en strategische stappen hebben de groei van Disney vormgegeven en belanghebbenden zijn op zoek naar een opvolger die de koers van het bedrijf kan voortzetten te midden van de uitdagingen in de sector.

Met de benoeming van Gorman en het verkleinen van de zoektocht wil Disney investeerders ervan overtuigen dat het zich inzet voor een gestructureerde overdracht.