Is er nog meer potentieel voor goud en zilver?

Lorie Logan, voorzitter van de Federal Reserve Bank of Dallas, zei maandag dat zij meer renteverlagingen verwacht voorafgaand aan de beleidsvergadering van de Fed in november.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

“Als de economie zich ontwikkelt zoals ik nu verwacht, kan een strategie om de beleidsrente geleidelijk te verlagen naar een normaler of neutraler niveau helpen de risico’s te beheersen en onze doelen te bereiken”, aldus Logan in de tekst van een toespraak die hij zal houden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Securities Industry and Financial Markets Association in New York.

Advertisement

Goud en zilver stijgen door optimisme over renteverlagingen in de VS. Er wordt namelijk verwacht dat de prijzen de komende maanden nog verder zullen stijgen.

Op het moment van schrijven stond goud op de COMEX op $2.736,05 per ounce, een stijging van 0,2% ten opzichte van de vorige slotkoers.

Het contract bereikte een recordhoogte van $2.755,30 per ounce.

In het geval van zilver was het decembercontract op COMEX $33,875 per ounce, een stijging van 2%. Het contract ligt dicht bij een hoogtepunt van meer dan 12 jaar.

Amerikaanse economie “sterk en stabiel”

Copy link to section

Logan zei dat de Amerikaanse economie “sterk en stabiel” is, maar dat er “nog steeds grote onzekerheden zijn in de vooruitzichten” rondom de toenemende risico’s voor de arbeidsmarkt.

Logan zei:

De Fed “zal wendbaar moeten blijven en bereid moeten zijn om indien nodig aanpassingen te doen.

De opmerkingen van Logan komen op een moment dat er wijdverbreide verwachtingen zijn dat de Fed tijdens haar vergadering in november de rente met 25 basispunten zal verlagen.

De Amerikaanse centrale bank verlaagde de rente in september met 50 basispunten, wat een verrassing was voor de markt.

De markt verwachtte begin oktober nog een renteverlaging van 50 basispunten, maar de hogere inflatie in de VS en een veerkrachtige arbeidsmarkt hebben handelaren ertoe aangezet hun verwachtingen naar beneden bij te stellen.

China kondigt verlagingen van leenrentes aan

Copy link to section

China heeft iets grotere verlagingen dan verwacht aangekondigd van de rentetarieven voor zowel één- als vijfjarige leningen.

Kitco News zei:

Toch zijn de Chinese autoriteiten er niet in geslaagd om aan de marktverwachtingen te voldoen als het gaat om fiscale stimulering.

“Beleggers leefden op hoop, maar hebben sinds vorige maand alleen maar teleurstelling gekend toen er garanties waren dat er geld beschikbaar zou komen om de problematische Chinese vastgoedmarkt te stutten”, werd makelaar SP Angel geciteerd door Kitco News.

De Chinese economie is belangrijk voor de vraag naar metalen, aangezien het land een van de grootste consumenten van edelmetalen en basismetalen is.

Technische vooruitzichten voor edelmetaal

Copy link to section

Deskundigen zijn van mening dat de goudprijs nog meer opwaarts potentieel heeft, aangezien eventuele renteverlagingen in de VS het sentiment op de markt waarschijnlijk zullen ondersteunen.

Lagere rentetarieven zorgen ervoor dat de leenkosten voor het publiek dalen en dat de liquiditeit in de economie toeneemt.

Dit maakt het gemakkelijker om meer te investeren in grondstoffen.

Volgens Kitco.com wordt verwacht dat de goudprijs een sterke weerstand zal opbouwen richting de $2.800 per ounce.

Kitco meldde in een rapport dat de eerste weerstand zich voordoet bij $2.775,00 en vervolgens bij $2.800,00.

Ondersteuning wordt verwacht bij $2.708,70 per ounce.

Volgens Kitco heeft het edelmetaal op korte termijn een sterk technisch voordeel voor zilver.

Jim Wyckoff, analist bij Kitco, zei in een rapport:

De volgende opwaartse koersdoelstelling van zilver is om de slotkoers boven de solide technische weerstand van $37,50 te krijgen.

Weerstand voor zilvercontracten wordt gezien op $34,75 per ounce, en vervolgens op $35 per ounce. Ondersteuning voor zilver is op $33,225 per ounce.