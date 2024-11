Is IONQ een betere keuze dan Microsoft voor blootstelling aan quantum computing?

Quantum computing stond dit jaar centraal in de financiële debatten, vooral onder investeerders die op zoek zijn naar de volgende grote stap na kunstmatige intelligentie.

Twee namen die veel aandacht besteden aan quantum computing en waarvan velen geloven dat het de wereld zoals wij die kennen radicaal kan veranderen en de komende jaren als een katalysator voor de aandelenmarkt op de lange termijn kan dienen, zijn Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) en IONQ Inc (NYSE: IONQ).

Hoewel MSFT zeker vooroploopt in termen van stabiliteit, is er reden om IONQ-aandelen te verkiezen boven Microsoft voor blootstelling aan quantum computing, vooral als u de juiste risicobereidheid hebt. Laten we eens kijken waarom.

IONQ-aandelen versus MSFT: welke is de beste keuze?

Quantum computing is een van de miljoenen dingen waar Microsoft zich momenteel mee bezighoudt.

De techgigant maakt dus niet bekend hoeveel procent van zijn omzet hij genereert uit quantum computing.

IONQ is daarentegen een pure-play die directe blootstelling aan quantum computing biedt. In september overtrof het 99,9% two-qubit gate fidelity op zijn next-gen barium development platform.

MSFT heeft een streepje voor op dit in New York genoteerde bedrijf, aangezien het momenteel een dividendrendement van 0,80% uitkeert.

Maar de aandelen van IONQ zijn de afgelopen drie maanden meer dan verdubbeld, wat aangeeft dat het bedrijf zich op het moment van schrijven in een explosieve fase bevond.

Microsoft is daarentegen een relatief relaxte investering die op de lange termijn gezonde, maar niet al te hoge, rendementen belooft.

Wall Street verwacht momenteel een stijging van de MSFT-aandelenkoers tot gemiddeld $497, wat erop wijst dat er nog eens 20% winst mogelijk is.

IONQ heeft zijn omzet in het tweede fiscale kwartaal meer dan verdubbeld

IONQ is momenteel geen winstgevende naam, waardoor investeerders huiverig kunnen zijn om er een aanzienlijke positie in op te bouwen.

Maar de inkomsten groeien wel degelijk in een versneld tempo.

Eind augustus rapporteerde het in New York genoteerde bedrijf een omzet van 11,4 miljoen dollar voor het tweede financiële kwartaal – een enorme stijging van 106% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Belangrijker nog is dat het management van het bedrijf verwacht dat dit momentum zal aanhouden. Ze voorspellen een omzet van $ 38 miljoen voor dit jaar, wat 73% hoger is dan de $ 22 miljoen in 2023.

Beleggers kunnen met een gerust hart investeren in IONQ-aandelen, omdat het bedrijf al samenwerkt met bekende namen als Oak Ridge National Laboratory en Hyundai.

Het bedrijf met hoofdkantoor in Maryland heeft zelfs een partnerschap met Microsoft.

Al met al is investeren in IONQ misschien een riskante gok, maar het kan ook heel goed lucratieve rendementen opleveren als het bedrijf in rap tempo blijft groeien.

Het is daarom geen slecht idee om een positie in IONQ te verwerven als de aandelenkoers de komende weken daalt.