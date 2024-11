JPMorgan voorspelt toename van Zuid-Afrikaanse IPO’s te midden van toenemend economisch vertrouwen

Zuid-Afrika bereidt zich voor op een golf van beursintroducties (IPO’s) en fondsenwervingsactiviteiten, die naar verwachting al in 2025 van start gaan, aangezien de economische vooruitzichten voor het land verbeteren na jaren van matige groei.

Volgens JPMorgan Chase & Co. is het optimisme onder beleggers toegenomen, aangejaagd door de recente vorming van een bedrijfsvriendelijke coalitieregering nadat het Afrikaans Nationaal Congres (ANC) bij de verkiezingen in mei zijn meerderheid in het parlement verloor.

Deze verschuiving in het politieke landschap heeft geleid tot hernieuwd vertrouwen onder investeerders. Multinationals investeren meer geld, de Zuid-Afrikaanse rand en obligaties stijgen en de belangrijkste aandelenindex is sinds juni met ruim 20% gestegen in dollars.

Volgens een rapport van Bloomberg merkte Edward Bell, managing director bij JPMorgan in Johannesburg, op:

We verwachten dat de primaire activiteit zal toenemen. Naarmate de prestaties en waarderingen van de aandelenmarkt terugkeren naar meer geschikte niveaus, wordt de prikkel en het vermogen om aandelen uit te geven of een IPO van een bedrijf te doen een haalbare optie.

Johannesburg Stock Exchange bereidt zich voor op belangrijke noteringen

Te midden van het positieve sentiment bereidt de Johannesburg Stock Exchange (JSE) zich al voor op verschillende spraakmakende noteringen.

De Boxer-divisie van Pick n Pay Stores Ltd. zal naar verwachting nog voor het einde van het jaar naar de beurs gaan, wat veel belangstelling van investeerders zal wekken.

Anglo American Plc staat op het punt om zijn platina- en diamantactiviteiten af te splitsen, twee activiteiten waar de markt reikhalzend naar uitkijkt.

Naast deze aanstaande beursintroducties wordt er ook steeds meer gespeculeerd over de mogelijke beursgang van Coca-Cola van zijn Afrikaanse bottelarij-activiteiten. De beursintroductie zou in 2025 een waarde van 8 miljard dollar kunnen opleveren.

De JSE probeert ook meer binnenlandse en secundaire noteringen aan te trekken van bedrijven met banden met Afrika of de landen ten zuiden van de Sahara, waardoor er meer groeimogelijkheden in de regio ontstaan.

Het vertrouwen van investeerders in Zuid-Afrika keert terug

Hoewel buitenlandse investeerders dit jaar voor een nettobedrag van 5,5 miljard dollar aan Zuid-Afrikaanse aandelen hebben verkocht, hebben binnenlandse aandelen, met name in de bankensector, forse winsten geboekt.

FirstRand Ltd., Standard Bank Group Ltd. en Capitec Bank Holdings Ltd. zijn sinds juni allemaal met meer dan 25% gestegen, wat wijst op een hernieuwd vertrouwen in de Zuid-Afrikaanse economie.

JPMorgan voorspelt dat de economie van Zuid-Afrika in 2024 met 1% zal groeien en in 2025 met 1,4%, na jaren waarin de gemiddelde BBP-groei onder de 1% lag.

Bell benadrukte ook de groeiende vraag naar blootstelling aan schulden van landen in het Sub-Saharagebied, waarbij investeerders op zoek zijn naar hogere rendementen en stabiliteit in de regio.

“Investeerders in opkomende markten zijn op zoek naar blootstelling aan Sub-Sahara-landen, omdat dit een goed rendement oplevert en de regio momenteel een stabieler economisch vooruitzicht heeft”, voegde Bell toe.