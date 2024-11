Moet u ServiceNow verkopen vóór de kwartaalresultaten van het derde kwartaal en uw winst uitbetalen?

Morgan Stanley verlaagde op 21 oktober 2024 de rating van ServiceNow (NYSE: NOW) van ‘Overweight’ naar ‘Equal-Weight’, voorafgaand aan de publicatie van de kwartaalcijfers van het bedrijf.

Ondanks de verlaging verhoogde Morgan Stanley het koersdoel voor het aandeel van $900 naar $960, wat gemengde signalen afgeeft over de vooruitzichten van het bedrijf op korte termijn.

Aandelen reageerden negatief en daalden bij de opening met 2%.

Volgens analist Keith Weiss van Morgan Stanley blijft de vraag naar de producten van ServiceNow stabiel, maar het gebrek aan een duidelijk opwaarts potentieel in de waardering, gecombineerd met de hoge verwachtingen van investeerders rondom de invoering van Pro Plus, zorgt voor een evenwicht tussen de risico- en rendementsvooruitzichten.

Weiss benadrukte zijn zorgen over het leiderschap van het bedrijf, met name na het vertrek van voormalig COO CJ Desai, en de mogelijke langetermijngevolgen van leiderschapsonzekerheid voor de productstrategie.

Verwachtingen voor winst Q3

ServiceNow zal naar verwachting op 23 oktober 2024 de resultaten over het derde kwartaal bekendmaken. Wall Street verwacht een winst van $ 3,45 per aandeel op een omzet van $ 2,75 miljard.

Analisten zijn van mening dat deze doelstellingen haalbaar zijn, maar Brian Schwartz van Oppenheimer merkte onlangs op dat de hoge verwachtingen voor de groei van het aantal abonnees in 2025 het enthousiasme op de markt wel eens zouden kunnen temperen.

De resultaten van het derde kwartaal zullen waarschijnlijk het positieve momentum van het bedrijf bevestigen, maar een eventuele tegenvallende groei van het aantal abonnementen kan het beleggersvertrouwen temperen.

Schwartz verhoogde tevens zijn koersdoel naar $1.020. Hij wees daarbij op de solide uitvoering, maar waarschuwde ook dat de toekomstige groeiramingen mogelijk niet zo optimistisch zijn als de markt verwacht.

Uiteenlopende analistenvisies

Diverse analisten hebben hun beoordelingen en koersdoelen voor ServiceNow herzien.

Deutsche Bank herhaalde haar Koop-advies en verhoogde haar koersdoel naar $ 1.020 nadat partnercontroles hadden uitgevoerd die aanhoudend sterk momentum lieten zien.

BMO volgde dit voorbeeld en verhoogde het koersdoel naar $ 1.025, gedreven door positieve feedback van de resellercommunity.

UBS stelde een koersdoel van $ 1.055 vast, het hoogste bedrag op Wall Street, nadat bleek dat twee van ServiceNow’s grootste partners hun groeiverwachtingen overtroffen. Dit onderstreepte de kracht van het bedrijf.

Guggenheim bleef echter sceptischer en handhaafde een verkoopadvies met een koersdoel van $716. Het bedrijf maakte zich zorgen over Carahsoft, een belangrijke wederverkoper van overheidsdiensten, die wordt onderzocht door het ministerie van Justitie.

Leiderschapsveranderingen en zorgen over productstrategie

Een van de problemen die zwaar op het beleggerssentiment drukt, is het recente vertrek van COO CJ Desai. Sommige analisten zijn van mening dat dit gevolgen kan hebben voor het productleiderschap en de strategie van ServiceNow.

Hoewel de zakelijke dynamiek van het bedrijf nog steeds sterk is, hebben de langetermijneffecten van deze leiderschapswisseling ertoe geleid dat sommige analisten een voorzichtige houding aannemen.

Morgan Stanley merkte specifiek op dat het leiderschapstekort een potentieel risico voor toekomstige groei kan vormen, vooral omdat het bedrijf worstelt met de complexiteit van het behouden van zijn dominante positie in de markt voor bedrijfssoftware.

Fundamentele prestatie-indicatoren

ServiceNow presteert consistent beter dan gemiddeld op de markt voor bedrijfssoftware, ondersteund door het robuuste abonnementsmodel, dat goed was voor meer dan 96% van de omzet in het tweede kwartaal van 2024.

Het concurrentievoordeel van het bedrijf ligt in het vermogen om aanpasbare, op AI gebaseerde workflowoplossingen te bieden die nauw verankerd zijn in de bedrijfsvoering van klanten.

Dit heeft geleid tot hoge overstapkosten voor klanten en een stabiele inkomstenstroom.

De afgelopen jaren heeft het bedrijf een indrukwekkende 5-jarige CAGR van 27% aan omzet weten te realiseren, wat blijk geeft van veerkracht in een concurrerende markt.

Bovendien benadrukken de brutomarge van 79% en de geschiedenis van sterke cashflowgeneratie de financiële kracht van het bedrijf.

Waarderingsmaatstaven

Tegen de huidige prijzen wordt ServiceNow verhandeld tegen 57x de verwachte winst voor FY25 en 16,7x de toekomstige EV/omzet.

Dit zijn hoge ratio’s, zelfs voor een toonaangevend cloudsoftwarebedrijf, vooral gezien de afnemende groei.

De op aandelen gebaseerde beloning (SBC) van het bedrijf blijft een bron van zorg voor investeerders. In de afgelopen 12 maanden was SBC goed voor meer dan 1,6 miljard dollar, wat de aandeelhouderswaarde verwatert en de cashflowcijfers verstoort.

Zelfs als we rekening houden met de concurrentiepositie van het bedrijf en AI-initiatieven, roept de hogere waardering de vraag op of ServiceNow op de middellange termijn beter kan blijven presteren.

Nu we de onderneming vanuit een fundamenteel perspectief hebben geanalyseerd, is het tijd om onze aandacht te richten op de technische aspecten van het aandeel. Zo kunnen we zien hoe de koers zich verder zal ontwikkelen.

Tegenstand op korte termijn bij $950

Hoewel de aandelen van ServiceNow op alle lange termijn grafieken (maandelijks, wekelijks, dagelijks) extreem sterk blijven, kunnen we, als we het beperken tot uurgrafieken, zien dat het aandeel enige weerstand ondervindt boven de $950, nadat het sinds 23 september een dubbele top in de buurt van dat niveau heeft bereikt.

Bron: TradingView

Beleggers en handelaren die nog geen positie in het aandeel hebben, maar er wel positief over zijn, moeten daarom wachten tot het bedrijf zijn kwartaalcijfers voor het derde kwartaal bekendmaakt en tot het aandeel een dagelijkse slotkoers van boven de $950 laat zien, voordat ze nieuwe longposities kunnen innemen.

Handelaren die een negatieve kijk op het aandeel hebben, kunnen een shortpositie innemen op het huidige niveau rond de $910, met een stop loss op $956.

Aangezien de resultaten van het derde kwartaal pas over twee dagen bekend zijn, is het beter om deze short trade te spelen door de $900 Put-optie van ServiceNow te kopen, die op 25 oktober afloopt voor $20.