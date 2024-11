Oprichter van Litecoin (LTC) is optimistisch over goedkeuring spot-ETF

Litecoin kreeg vorige week een flinke impuls toen vermogensbeheerplatform Canary Capital een aanvraag indiende voor de notering van een Litecoin ETF.

Nu zegt Litecoin-oprichter Charlie Lee dat hij gelooft dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission groen licht zal geven voor de spot Litecoin ETF. Lee deelde zijn laatste optimistische kijk op de LTC-cryptocurrency in opmerkingen aan Fox Business.

“Ik ben enthousiast om de Litecoin ETF-aanvraag van Canary Capital te zien. We zien absoluut veel institutionele vraag naar Litecoin.

Dit blijkt uit de dagelijkse groei van de Grayscale Litecoin Trust met een prijs die meer dan twee keer zo hoog is als de NAV. Aangezien Litecoin een grondstof is die erg lijkt op Bitcoin, hoop ik dat de Litecoin ETF heel snel wordt goedgekeurd,” aldus de Litecoin-oprichter.

Eleanor Terrett, journalist bij Fox Business, deelde Lee’s opmerkingen via een bericht op X op 21 oktober.

Canary Capital Litecoin ETF

De opmerkingen van Charlie Lee komen een paar dagen nadat Canary Capital Group, opgericht door voormalig Valkyrie medeoprichter Steven McClurg, op 15 oktober zijn Form S-1 voor de Canary Litecoin ETFheeft ingediend. Het is de eerste aanvraag van een dergelijke aard voor een LTC ETF.

Eerder diende Canary een aanvraag in voor een ETF gekoppeld aan XRP. Dit betekent dat er verschillende aanvragen zijn gericht op goedkeuring voor spot ETF’s voor drie belangrijke munten.

De SEC heeft alleen spotcrypto-ETF’s voor Bitcoin en Ethereum goedgekeurd.

Er zijn echter wel toepassingen voor XRP en Solana, waarbij de LTC-toepassing van Canary Capital de meest recente is voor een andere cryptocurrency.

Vóór de goedkeuringen in januari, waarbij 11 spot BTC ETF’s in de VS live gingen, had de toezichthouder het proces vertraagd en verschillende aanvragen afgewezen.

Niettemin werden de goedkeuringen geopend voor spot Ethereum ETF’s die in juli op de markten verschenen na een goedkeuring van de SEC in mei.

Hoewel de gemeenschap optimistisch is over een mogelijke goedkeuring voor extra ETF’s, zeggen experts dat dit waarschijnlijk niet op korte termijn zal gebeuren, gezien de manier waarop SEC dergelijke aanvragen afhandelt.

Een wisseling van de wacht in de Amerikaanse verkiezingen in november – als Donald Trump wint – zal waarschijnlijk een andere regelgevende aanpak met zich meebrengen en de kans op snelle goedkeuringen vergroten.

Litecoin prijsvooruitzichten

De prijs van Litecoin steeg vorige week toen het nieuws over de ETF-aanvraag de markt bereikte. Na te zijn verhandeld tegen de $ 66, steeg LTC naar boven de $ 72. Het opwaartse momentum zette zich voort toen de Bitcoin-prijs de markt in het weekend omhoog leidde, waarbij Litecoin op 20 oktober hoogtepunten bereikte van bijna $ 76.

Santiment legde uit wat de Litecoin-prijs vorige week nog meer deed stijgen: on-chain-transacties en de interesse van de retailer.

De laatste daling op de markt laat zien dat de altcoin rond de $ 71 noteert, een daling van 4,7% in de afgelopen 24 uur op het moment van schrijven.

Lee schokte de cryptowereld toen hij in december 2017 onthulde dat hij al zijn Litecoin-bezittingen had verkocht.

Destijds was de Litecoin-prijs gestegen tot hoogtes boven de $360 tijdens de bullmarkt. De huidige waarde van de munt is ongeveer 82% lager dan de all-time high van boven de $410 die in mei 2021 werd bereikt.