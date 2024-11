Ruwe olieprijzen stijgen met 1%, maar pessimistisch sentiment domineert de markt

De ruwe olieprijzen stegen maandag met ruim 1%, nadat ze vorige week met 7% waren gedaald. Dit kwam doordat de markt zich richtte op zorgen over de vraag.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Vorige week daalden de olieprijzen fors vanwege zorgen over de vraag uit China en afnemende zorgen over mogelijke leveringsproblemen in het Midden-Oosten.

Advertisement

Op het moment van schrijven bedroeg de prijs van West Texas Intermediate ruwe olie op de New York Mercantile Exchange $ 69,69 per vat, een stijging van 1,5% ten opzichte van de vorige sluiting.

De prijs van Brent-ruwe olie op de Intercontinental Exchange bedroeg $ 73,91 per vat, een stijging van 1,2%.

Handelaren zijn overgegaan op koopjes nadat de prijzen vorige week sterk waren gedaald.

Geopolitieke premies op olieprijzen nemen af

Copy link to section

De risicopremie op olieprijzen als gevolg van het aanhoudende conflict in het Midden-Oosten is de afgelopen week aanzienlijk gedaald.

Nadat Iran op 1 oktober Israël had aangevallen, stegen de olieprijzen met meer dan 10%. Brent-olie passeerde voor het eerst sinds augustus de $ 80 per vat.

Omdat het Midden-Oosten over meer dan de helft van de wereldoliereserves beschikt, vormen toenemende spanningen een bedreiging voor de aanvoer uit de regio.

De risicopremie op de olieprijzen daalde daarna echter, omdat er berichten waren dat Israël mogelijk geen Iraanse olie-installaties meer zou aanvallen als reactie op de aanvallen van 1 oktober.

“Hoewel er nog steeds zorgen zijn over mogelijke verstoringen van de aanvoer vanwege het aanhoudende conflict tussen Israël en Hezbollah, lijkt de directe dreiging van aanzienlijke beperkingen in de aanvoer voorlopig te zijn afgenomen”, aldus James Hyerczyk, auteur bij Fxempire.com, in een rapport.

Markt richt zich op OPEC-productie

Copy link to section

Carsten Fritsch, grondstoffenanalist bij Commerzbank AG, zei in een rapport:

Tenzij er ontwikkelingen zijn die leiden tot een heroverweging, zal de oliemarkt zich volgend jaar waarschijnlijk meer richten op zwakkere fundamentele factoren en het dreigende overaanbod.

Deskundigen zijn van mening dat de oliemarkt zich naar verwachting zal richten op de productie van de Organisatie van Olie-exporterende Landen (OPEC) en bondgenoten, aangezien het kartel vanaf december de productie zal verhogen.

“De markt wacht nu op signalen of deze productieverhoging daadwerkelijk zal plaatsvinden of dat deze mogelijk opnieuw wordt uitgesteld”, aldus Fritsch.

Als het kartel doorgaat met zijn plan om in december een deel van de vrijwillige productieverlagingen terug te draaien, kunnen de olieprijzen verder dalen.

Een aankondiging van OPEC en Saoedi-Arabië om de verhoging uit te stellen, zou het optimisme echter kunnen versterken.

Verschillende leden van de OPEC+-alliantie hebben sinds begin dit jaar vrijwillig de olieproductie verlaagd. Dit komt neer op 2,2 miljoen vaten olie per dag.

Amerikaanse voorraden bieden enige ondersteuning

Copy link to section

Volgens gegevens van de Energy Information Administration daalden de Amerikaanse ruwe olievoorraden in de week die eindigde op 11 oktober met 2,2 miljoen vaten per dag.

De cijfers, die vorige week werden vrijgegeven, kwamen als een opluchting na de scherpe daling van de olieprijzen.

Het rapport toonde echter ook aan dat de Amerikaanse ruwe olieproductie steeg tot een recordhoogte van 13,5 miljoen vaten per dag in de week die eindigde in oktober. De VS is de grootste olieproducent ter wereld.

Bearish trend zal aanhouden

Copy link to section

De verwachting is dat de olieprijzen in bearmarktgebied zullen blijven, omdat zorgen over de zwakke vraag vanuit China het sentiment waarschijnlijk zullen beïnvloeden.

Ondertussen hebben zowel OPEC als het Internationaal Energieagentschap hun prognoses voor de groei van de vraag naar olie in 2024 en 2025 naar beneden bijgesteld.

Hyerczyk van Fxempire.com zei in een rapport:

De koersen kunnen kritieke ondersteuningsniveaus testen, met koersdoelen van $63,46 als het bearish momentum aanhoudt.

Handelaren moeten voorzichtig blijven en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de Amerikaanse economische gegevens in de gaten houden. Deze kunnen voor een korte opleving van de prijs zorgen, hoewel een aanhoudend herstel op korte termijn onwaarschijnlijk lijkt.