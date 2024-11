3M Q3 winstrapport vandaag: Zal dit de MMM-aandelen een boost geven?

3M (NYSE: MMM), de gediversifieerde industriële reus die bekendstaat om zijn brede assortiment producten, waaronder lijmen en persoonlijke beschermingsmiddelen, zal naar verwachting op 22 oktober, vóór de beurs, zijn winstcijfers over het derde kwartaal van 2024 bekendmaken.

Terwijl investeerders uitkijken naar de resultaten, voorspellen analisten een uitdagend kwartaal voor het bedrijf, met winst en omzet die naar verwachting jaar op jaar zullen dalen. Dit is wat investeerders moeten weten voorafgaand aan het rapport.

3M winstverwachtingen

Analisten voorspellen dat de winst per aandeel (EPS) van 3M $ 1,90 zal bedragen, wat een aanzienlijke daling van ongeveer 28% betekent vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De omzet zal naar verwachting uitkomen op ongeveer $ 6,06 miljard, wat neerkomt op een daling van 24,5% op jaarbasis.

Deze omzetdaling is grotendeels toe te schrijven aan de recente afsplitsing van de Health Care-divisie van 3M in april 2024, die van invloed is geweest op de jaar-op-jaarprestaties van het bedrijf.

Ondanks deze daling is de winst per aandeel (EPS)-prognose licht optimistisch, met een opwaartse bijstelling van 0,5% over de afgelopen 60 dagen.

Toch heeft 3M de afgelopen twee jaar de omzetverwachtingen van Wall Street vijf keer niet gehaald. Analisten zijn daarom steeds voorzichtiger geworden en hebben hun schattingen de afgelopen weken naar beneden bijgesteld.

De concurrenten van 3M hebben hun winstcijfers voor het derde kwartaal al bekendgemaakt

Als we kijken naar het bredere segment van industriële machines, hebben enkele concurrenten van 3M hun resultaten over het derde kwartaal al bekendgemaakt.

Zo zag Snap-on een stabiele jaar-op-jaaromzet, maar wist het bedrijf de verwachtingen met 7,8% te overtreffen. Worthington rapporteerde daarentegen een omzetdaling van 17,5%, wat neerkomt op een daling van 13,1% ten opzichte van de verwachtingen.

Deze wisselende prestaties onder branchegenoten suggereren dat 3M met soortgelijke uitdagingen te maken kan krijgen.

Wat betreft de aandelenkoersen is het sentiment onder beleggers in de sector industriële machines positief: de aandelen in dit segment zijn de afgelopen maand met gemiddeld 3,3% gestegen.

Bron: TradingView

De aandelen van 3M zijn in deze periode echter vrijwel onveranderd gebleven. Momenteel noteren ze rond de $ 135,09, met een gemiddeld koersdoel van analisten van $ 137,50.

3M-aandelen: rally en wat volgt

Ondanks de verwachte daling in de resultaten van het derde kwartaal, heeft het aandeel 3M in 2024 een opmerkelijke rally doorgemaakt en is het nu een van de best presterende aandelen in de S&P 500.

Nadat het aandeel in 2023 een dieptepunt had bereikt, steeg het met meer dan 105% en bereikte het eerder dit jaar een piek van $ 140,70.

Deze rally is de afgelopen weken echter tot stilstand gekomen, omdat beleggers zich voorbereiden op de aanstaande winstrapporten.

Hoewel er een daling van de winst op jaarbasis wordt verwacht, is er nog steeds hoop op een mogelijke winstoverschrijding, wat een positief effect op de aandelenkoers zou kunnen hebben.

3M heeft in het verleden de winstverwachtingen overtroffen, wat het vertrouwen van investeerders en de aandelenkoers op korte termijn een impuls kan geven.

Waarop u moet letten bij de Q3-winstcijfers van 3M

Beleggers moeten tijdens de winstpresentatie goed op de inzichten van het management letten, met name wat betreft de strategie van het bedrijf om de aanhoudende uitdagingen het hoofd te bieden.

Gezien de aanzienlijke afhankelijkheid van schulden (schuld-eigenvermogensverhouding van 3,38) en een recente daling van de inkomsten, is het voor 3M van cruciaal belang om liquiditeit te behouden en haar activiteiten te stabiliseren.

De waarderingscijfers van het bedrijf, waaronder een koers-winstverhouding (K/W) van 79,36, suggereren dat de markt hoge verwachtingen heeft voor toekomstige groei.

Omdat 3M met tegenwind kampt, met name door de afsplitsing van het segment Gezondheidszorg en de algehele afname van de industriële vraag, zal het kwartaalrapport over de winst belangrijke signalen geven voor de toekomstige richting van het aandeel.

Beleggers wordt geadviseerd voorzichtig te blijven en de prestaties van 3M in deze komende release nauwlettend in de gaten te houden.