Avalanche (AVAX) lanceert creditcard, waarmee gebruikers crypto kunnen uitgeven ‘waar Visa ook wordt geaccepteerd’

In een belangrijke stap om de acceptatie van cryptovaluta te bevorderen, heeft het smart contracts-platform Avalanche (AVAX) een creditcard geïntroduceerd.

Met de Avalanche Card kunnen mensen ondersteunde cryptovaluta, waaronder WAVAX, sAVAX en USDC, besteden bij Visa-compatibele verkopers.

Ondertussen is de initiële uitrol gericht op het stimuleren van financiële toegankelijkheid en inclusiviteit in Caribische en Latijns-Amerikaanse landen. Informatie op de website van AVAX vermeldde:

De Avalanche Card zal in eerste instantie beschikbaar zijn voor personen die woonachtig zijn in landen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Inwoners of burgers van Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusland, Noord-Korea, Syrië en Iran, en van de regio’s Krim, Loehansk en Donetsk, komen niet in aanmerking voor registratie, ongeacht waar ze wonen.

De Avalanche-kaart

De nieuwe creditcard is een baanbrekende stap in de richting van het overbruggen van de kloof tussen cryptovaluta en traditionele financiën.

Bovendien vereenvoudigt de integratie van betalingsgigant Visa het gebruik van digitale activa in dagelijkse transacties. Gebruikers kunnen moeiteloos crypto omzetten en uitgeven in fysieke en online winkels.

De kaart ondersteunt meerdere cryptovaluta’s, waaronder maar niet beperkt tot Wrapped AVAX (WAVAX), USD Coin (USDC) en Staked AVAX (sAVAX). Het zal waarschijnlijk wijdverbreid bruikbaar zijn, aangezien gebruikers hun tokens wereldwijd bij alle Visa-compatibele handelaren besteden.

Bovendien ondersteunt de Avalanche Card directe conversie van crypto naar fiatgeld, wat zorgt voor een efficiënte en soepele transactie-ervaring, met cashback-incentives en potentiële beloningen die de loyaliteit en betrokkenheid van de gebruiker bevorderen.

Bovendien zorgen geavanceerde beveiligingsfuncties zoals biometrische verificatie en multifactorauthenticatie voor de veiligheid van gebruikers en fondsen.

Hoe de creditcard van Avalanche werkt

Geïnteresseerde personen kunnen de kaart aanvragen via de officiële website van AVAX of via aangesloten financiële platforms. KYC-verificatie is essentieel om naleving van de regelgeving te garanderen. Gebruikers ontvangen hun kaarten na goedkeuring, die ze kunnen koppelen aan hun AVAX-wallets.

Vervolgens kunnen ze de kaart opladen met ondersteunde digitale activa uit de wallet en transacties uitvoeren bij elk bedrijf ter wereld dat Visa ondersteunt.

De Caraïben en Latijns-Amerikaanse landen bieden een lucratieve groeimogelijkheid voor de adoptie van digitale activa. De regio ervaart hoge inflatie en onstabiele lokale valuta’s, waardoor crypto een alternatieve opslagplaats van rijkdom is.

Inwoners van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied kunnen crypto gebruiken om grensoverschrijdende transacties te stroomlijnen, en profiteren van hogere snelheden en lagere kosten. Bovendien heeft de tech-georiënteerde jongere bevolking een grotere kans om digitale financiële transformatie te omarmen.

AVAX-prijsvooruitzichten

De native token weerspiegelde geen optimisme over de bovenstaande ontwikkeling, aangezien deze de prestaties van de brede markt bleef weerspiegelen.

AVAX verloor 2,25% van zijn waarde in de afgelopen 24 uur en handelde op $28,10. Het handhaafde consoliderende trends op het dagelijkse tijdsbestek terwijl de algehele markt wacht op explosieve oplevingen naar nieuwe recordhoogtes.

Source – Coinmarketcap

De Avalanche Card biedt AVAX een enorme bruikbaarheid en dankzij de integratie met Visa wordt de altcoin wereldwijd enorm bekend.

Dat zal de marktpositie van het activum versterken, wat zal resulteren in stabiele groei en prijsstijgingen bij brede hausse.