Cardano’s Yoroi Wallet werkt samen met Bring om passieve inkomsten te bieden aan ADA-enthousiastelingen

Yoroi Wallet, gevestigd in Cardano, heeft de krachten gebundeld met een cryptocurrency-cashbackplatform, Bring, waarmee gebruikers passief tot 10% ADA kunnen verdienen “tijdens het winkelen bij meer dan 775 wereldwijde retailers.”

Spannend nieuws voor #Cardano ! We werken samen met @BringWeb3 , het eerste white-label crypto cashback platform, om gebruikers passief ADA te laten verzamelen via shopping rewards! 💳 Gebruikers kunnen ADA “cashback” verdienen terwijl ze winkelen bij meer dan 775 wereldwijde retailers

Dankzij de samenwerking kunt u op een naadloze manier ADA verdienen via dagelijkse aankopen.

Het initiatief past in het streven van Cardano om zijn praktische bruikbaarheid uit te breiden met gebruikersgerichte oplossingen.

Dankzij de nieuwste integratie kunnen Yoroi Wallet-gebruikers ADA-activa aanschaffen door te winkelen bij topmerken zoals Nubul, StockX, JBL, Vaio en Samsonite.

Volgens het persbericht kunnen particulieren creditcards of een andere gewenste betaalmethode gebruiken en tot 10% ADA-cashback ontvangen.

Gebruikers hoeven alleen maar de gebruiksvriendelijke Yoroi-interface te bezoeken om de beloningen te activeren.

De vereenvoudigde aanpak zorgt ervoor dat alles soepel verloopt voor dagelijkse gebruikers.

Het Cardano Catalyst-initiatief (een subsidieprogramma ter ondersteuning van digitale projecten die het praktische nut van blockchain promoten) ondersteunt de alliantie tussen Yoroi Wallet en Bring.

Dankzij de steun van Catalyst kon Bring zijn ecosysteem binnen de ADA-blockchain verrijken.

Met Yoroi wil Bring van Cardano een praktisch token maken voor retailtransacties, waardoor de toepassingsmogelijkheden van crypto verder reiken dan alleen als beleggingsobject.

Het cashbackprogramma past bij Cardano’s doelstelling om detailhandel en blockchaintechnologie met elkaar te verbinden.

De introductie van cryptovalutabeloningen in de traditionele winkelsector bevestigt de verschuiving naar het opnemen van digitale activa in dagelijkse aankopen.

CEO Meir (Iri) Zohar van Bring gaf het volgende commentaar op het strategische partnerschap:

Samenwerken met Yoroi is een belangrijke stap om het bereik van ons platform uit te breiden en gebruikers meer waarde te bieden. Samen ontsluiten we het potentieel van blockchaintechnologie voor reguliere gebruikers, waardoor het gemakkelijker wordt om ADA te verdienen en uit te geven in transacties in de echte wereld. Wij geloven dat deze samenwerking de acceptatie van Cardano binnen de retailsector zal versnellen.