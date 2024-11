Chainlink’s LINK zal stijgen nu banken gebruikmaken van privé-blockchaintransacties

De aandacht is gericht op een mogelijke prijsstijging van LINK, vooral na de aankondiging van Chainlink vandaag dat het twee geavanceerde functies introduceert die zijn ontworpen om de vertrouwelijkheid bij institutionele transacties te verbeteren. Dit betekent een belangrijke vooruitgang op het gebied van blockchainprivacy voor financiële instellingen.

Deze innovaties maken deel uit van Chainlinks voortdurende inspanningen om de naadloze invoering van blockchaintechnologie te vergemakkelijken en tegelijkertijd te voldoen aan privacy- en regelgevingsnormen.

Chainlink lanceert Blockchain Privacy Manager

De eerste nieuwe tool van Chainlink is de Blockchain Privacy Manager.

Met dit systeem kunnen privéblockchains verbinding maken met het openbare Chainlink-platform zonder dat gevoelige gegevens in gevaar komen.

Financiële instellingen, met name banken, kunnen nu hun eigen, beveiligde omgevingen integreren met bredere blockchainnetwerken, terwijl ze volledige controle over de transactiegegevens behouden.

Verwacht wordt dat deze technologie een belangrijke brug slaat tussen private en publieke systemen en instellingen het beste van twee werelden biedt: veiligheid en connectiviteit.

De tweede belangrijke functie die is geïntroduceerd, is Chainlink’s Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) Private Transactions.

Met deze privacybeschermende encryptietool kunnen financiële instellingen cross-chain transfers uitvoeren en tegelijkertijd garanderen dat gevoelige informatie, zoals tokenbedragen, wederpartijen en transactiegegevens, vertrouwelijk blijft.

De technologie garandeert dat alleen geautoriseerde partijen toegang hebben tot transactiegegevens, waardoor instellingen kunnen voldoen aan strenge wettelijke vereisten.

Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), een van de grootste banken in de regio, zal als eerste de nieuwe privacytools van Chainlink testen als onderdeel van Project Guardian in Singapore.

Dit initiatief richt zich op de cross-chain afwikkeling van tokenized real-world assets, zoals onroerend goed of aandelen.

ANZ gaat Chainlink’s Blockchain Privacy Manager gebruiken om zijn privé-blockchain veilig te koppelen aan het openbare Chainlink-netwerk. Zo wordt de veilige en efficiënte afhandeling van deze tokenized assets gefaciliteerd.

Nigel Dobson, hoofd bankdiensten bij ANZ, merkte op: “Chainlink’s nieuwe cross-chain privacymogelijkheden hebben het potentieel om de institutionele blockchain-acceptatie verder te versnellen door end-to-end privacy tussen blockchain-netwerken mogelijk te maken.”

LINK-prijsuitbraakpotentieel

De prijs van LINK, die sinds maart een jaarlijks hoogtepunt bereikte, in een dalende parallelle trend zat, bereikte op 5 augustus een dieptepunt van $ 8,08 om vervolgens te herstellen.

Technische indicatoren wijzen op een mogelijke uitbraak uit het huidige kanaal, aangezien de Relative Strength Index (RSI) de weerstandstrendlijn heeft doorbroken en de Moving Average Convergence Divergence (MACD) tekenen van een bullish cross vertoont.

Als LINK uit het kanaal breekt, wordt de volgende weerstand verwacht op $ 18,50. Analisten voorspellen dat een succesvolle uitbraak ervoor kan zorgen dat LINK een hoogte bereikt van $ 26,14, wat een stijging van 120% vertegenwoordigt.

Nu Chainlink blijft innoveren op het gebied van privacytechnologie, kan het positieve sentiment rondom de nieuwe tools de marktprestaties verder versterken. Hierdoor is LINK een cryptocurrency om de komende maanden nauwlettend in de gaten te houden.