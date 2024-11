Citi Research verhoogt prognose goudprijs voor 3 maanden naar record van $2.800 per ounce

Citi Research heeft zijn driemaandelijkse prognose voor de goudprijs verhoogd. De reden hiervoor is de zwakkere arbeidsmarkt in de VS en de verwachting dat de Federal Reserve meer renteverlagingen doorvoert.

De bank heeft haar driemaandsprognose voor goud verhoogd van $ 2.700 per ounce naar $ 2.800 per ounce.

Bovendien bedroeg de prognose voor de goudprijs voor de komende 6 tot 12 maanden $ 3.000 per ounce, aldus de bank.

Voor zilver voorziet de bank een prijs van $ 40 per ounce voor de periode van 6 tot 12 maanden, vergeleken met $ 38 per ounce voorheen.

“We merken op dat goud en zilver het buitengewoon goed hebben gedaan, ondanks de afnemende fysieke vraag van de Chinese detailhandel en de stijgende Amerikaanse rentetarieven sinds de Fed de rente met 50 (basispunten) verlaagde en de loonlijsten vorige maand overtroffen”, citeerde Reuters Citi Research in een rapport.

Goud zweeft rond recordhoogtes

De goudprijs bleef dinsdag rond de recordhoogten, gesteund door optimisme over renteverlagingen en onzekerheden rondom de Amerikaanse verkiezingen.

Het december goudcontract op COMEX steeg maandag naar een recordhoogte van $2.755,40 per ounce. Op het moment van schrijven stond het gele metaal op $2.750,50 per ounce.

“Goud is een van de best presterende grondstoffen van dit jaar, met winsten van meer dan 30% tot nu toe, ondersteund door optimisme over renteverlagingen, sterke aankopen door de centrale bank en robuuste aankopen in Azië”, aldus Warren Patterson, hoofd grondstoffenstrategie bij ING Group, in een notitie.

“Wij geloven dat het macro-economische beeld in combinatie met de vraag naar veilige havens te midden van een escalatie van de spanningen in het Midden-Oosten en de aanhoudende oorlog in Oekraïne, goud naar nieuwe hoogten zal stuwen”, voegde Patterson toe.

Geopolitieke spanningen lopen op

Afgelopen weekend ontplofte een door Hezbollah bestuurde drone nabij de privéwoning van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dit heeft geleid tot toegenomen verwachtingen dat Israël een grootschalige aanval op Iran plant.

De grondstoffenmarkt verkeert in een staat van spanning sinds 1 oktober, toen Iran ballistische raketten op Israël afvuurde.

Geopolitieke risico’s en de vraag naar veilige havens voor goud namen na de aanval aanzienlijk toe, terwijl investeerders wachtten op de reactie van Israël.

Onlangs vermoordde Israël de leiders van Hezbollah in Libanon en van Hamas in Gaza, en er zijn geen tekenen dat het zijn grond- en luchtaanvallen wil beteugelen, aldus een rapport van Reuters.

Toenemende spanningen zijn een goed voorteken voor goud, aangezien het als een veilige haven wordt beschouwd. Handelaren investeren meer in grondstoffen zoals goud in tijden van nood.

Verwachtingen voor Amerikaanse renteverlaging

Goud presteert doorgaans ook goed wanneer de rentetarieven lager zijn.

De Amerikaanse Federal Reserve zal naar verwachting de rente in november met 25 basispunten verlagen. Begin deze maand werd echter nog een verlaging van 50 basispunten verwacht.

Volgens de CME Fedwatch-tool schatten handelaren nu dat de kans 87% is dat de Amerikaanse Federal Reserve in november de rente met 25 basispunten verlaagt.

Tijdens de vergadering in september verlaagde de Fed de rente met 50 basispunten, wat een verrassing was voor de markt.

De hogere inflatie in de VS en de veerkrachtige arbeidsmarkt hebben ertoe geleid dat handelaren hun verwachtingen van een grotere renteverlaging in november hebben teruggeschroefd.

Hoewel de renteverlaging in november waarschijnlijk procentueel gezien kleiner zal zijn, zorgt iedere renteverlaging voor een positieve stemming, aangezien goud een niet-renderende belegging is, in tegenstelling tot obligaties.