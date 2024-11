De centrale bank van Bangladesh verhoogt de belangrijkste beleidsrente naar 10% om de stijgende inflatie te bestrijden

Om de aanhoudende inflatie te bestrijden, heeft Bangladesh Bank de repo-rente met 50 basispunten verhoogd en deze nu op 10% gezet.

Advertisement Bent u op zoek naar signalen & waarschuwingen van pro-handelaren? Meld u GRATIS aan bij Invezz Signals™. Duurt 2 minuten.

Deze maatregel, die op 27 oktober inging, is de derde renteverhoging in twee maanden tijd. Daarmee wil de centrale bank de hoge prijsniveaus beteugelen.

Advertisement

De aanpassing volgt op eerdere verhogingen in september en augustus en onderstreept de strategie van de Bangladesh Bank om de geldhoeveelheid te verkleinen en de inflatie dichter bij de streefniveaus te brengen.

Nu het land met economische druk kampt, zal de verhoging naar verwachting gevolgen hebben voor de leenkosten van commerciële banken.

Waarom heeft de Bangladesh Bank de reporente opnieuw verhoogd?

Copy link to section

Het besluit om de reporente, ook wel bekend als de belangrijkste beleidsrente, te verhogen komt op een moment dat Bangladesh kampt met een hoge inflatie.

De beslissing van de centrale bank om de rente met 50 basispunten te verhogen volgt op eerdere verhogingen in september en augustus.

Het doel is om de geldhoeveelheid te verkleinen en zo de liquiditeit in het banksysteem te verminderen.

Nu het rentepercentage 10% bedraagt, wil Bangladesh Bank de inflatie onder controle krijgen. Deze strategie kan echter wel leiden tot hogere leenkosten voor banken die te kampen hebben met liquiditeitstekorten.

Naast de verhoging van de reporente heeft Bangladesh Bank de Standing Lending Facility (SLF) aangepast naar 11,50% en de Standing Deposit Facility (SDF) naar 8,50%.

Deze wijzigingen in de beleidsrentecorridor zijn bedoeld om de geldstroom binnen de economie te reguleren en beïnvloeden zowel de leenkosten voor commerciële banken als het rendement op deposito’s.

Het aangescherpte monetaire beleid is onderdeel van een bredere strategie om de inflatie in te dammen. Inflatie blijft een grote uitdaging voor de economie van Bangladesh.

Ondanks de pogingen om de inflatie terug te dringen, blijkt uit de laatste gegevens van het Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) dat de algemene inflatie in september 9,63% bedroeg, een stijging ten opzichte van 9,10% in dezelfde periode vorig jaar.

Hoewel er sinds de piek in juli enige afname is, blijft de voedselinflatie een zorgpunt. Deze schommelt boven de 12%.

Hoge voedselprijzen hebben een onevenredig grote impact op huishoudens met een laag inkomen, wat eerder dit jaar leidde tot sociale onrust en protesten.

De renteverhoging van de centrale bank wordt gezien als een maatregel om de economische omstandigheden te stabiliseren.

Zal de inflatie begin 2025 afnemen?

Copy link to section

Gouverneur Ahsan H Mansur van de Bangladesh Bank heeft de hoop uitgesproken dat de inflatie in maart of april volgend jaar zal afnemen.

Hij erkent dat de weg naar stabilisering van de prijsniveaus niet snel zal gaan.

Verwacht wordt dat de inzet van de centrale bank om een strak monetair beleid te voeren, de inspanningen om de economie te stabiliseren en de inflatiedruk aan te pakken, zal ondersteunen.

Gouverneur Mansur wees er ook op dat de toenemende geldovermakingen en een stabiele wisselkoers positieve signalen zijn die de inflatie in de komende maanden kunnen helpen terugdringen.

De laatste verhoging van de reporente is onderdeel van een reeks maatregelen om de economische uitdagingen van Bangladesh aan te pakken.

Gouverneur Mansur, die eerder dit jaar aantrad, gaf prioriteit aan het beheersen van de inflatie door middel van een restrictief monetair beleid.

Deze aanpak is bedoeld om de stijgende prijzen, die huishoudens in het hele land in de problemen brengen, omlaag te brengen.

Het succes van dit beleid hangt af van de mate waarin de centrale bank de economische groei in evenwicht kan brengen met de behoefte aan prijsstabiliteit.

Omdat de inflatie hoog blijft, zullen de komende maanden doorslaggevend zijn voor de uitkomst van de monetaire strategie van Bangladesh.