DeFi-protocol Sky overweegt terugkeer naar MakerDAO

Het gedecentraliseerde financiële (DeFi) landschap verandert voortdurend en de recente ontwikkelingen rondom het op stablecoins gerichte protocol Sky, voorheen bekend als MakerDAO, benadrukken de complexiteit van merkidentiteit en community-betrokkenheid in de cryptowereld.

De oprichter van Sky, Rune Christensen, heeft in een uitgebreide verklaring op X aangekondigd dat het protocol overweegt om verdere merkwijzigingen door te voeren nadat het de feedback van de community op de eerste rebranding heeft geëvalueerd.

Zorgen over de rebranding van MakerDAO naar Sky

In september 2023 ging MakerDAO over op Sky, waardoor DAI-houders hun tokens konden upgraden naar de nieuwe Sky Dollar (USDS) in een verhouding van 1:1, terwijl MKR-tokenhouders de optie kregen om hun tokens om te zetten naar SKY in een verhouding van 1:24.000.

Hoewel de bestaande DAI- en MKR-tokens actief blijven, waardoor gebruikers hun investeringen kunnen behouden, ging de rebranding niet zonder uitdagingen.

Christensen erkende dat verschillende leden van de community hun zorgen hebben geuit over het nut van de nieuwe SKY-token.

Bovendien kan de introductie van verschillende nieuwe beloningssystemen en functies die aan de SKY-token zijn gekoppeld, voor verwarring bij gebruikers hebben gezorgd.

Christensen heeft aangegeven dat het gebruik van ‘Sky’ als naam voor het protocol, het token en de frontend mogelijk heeft bijgedragen aan deze verwarring.

Veel leden van de community zijn nog steeds vastbesloten om MKR-tokens te behouden in plaats van over te stappen op de nieuwe SKY-token. Dit geeft aan dat er een sterke affiniteit is met het Maker-merk dat al jaren bestaat.

Mogelijke weg vooruit voor Sky

Op basis van deze feedback heeft Christensen drie mogelijke paden voor de toekomst van het protocol geschetst.

De community kan ervoor kiezen om door te bouwen onder het Sky-merk, terug te keren naar de oorspronkelijke Maker-identiteit of Maker te behouden als het hoofdmerk, waarbij kleine aanpassingen worden doorgevoerd voor een betere afstemming op USDS en de subDAO’s die bekendstaan als ‘Stars’.

Om dit besluitvormingsproces te vergemakkelijken, is Sky van plan om aanstaande vrijdag een community call te houden, waarbij belanghebbenden om input worden gevraagd.

Naar aanleiding van de oproep van de community wil Christensen de feedback verwerken in een Atlas Edit-voorstel.

Dit voorstel zal vanaf 28 oktober ter stemming worden voorgelegd. Als het wordt goedgekeurd, leidt dit in de eerste week van november tot een meerkeuzepeiling.

Als de community besluit een nieuwe merkidentiteit aan te nemen, zal Sky ook veranderingen in tokenomics onderzoeken als onderdeel van de volgende stappen.

De snelle groei van USDS, dat slechts twee weken na de lancering een totale voorraad van 1 miljard overschreed, laat zien dat Sky de potentie heeft om een belangrijke niche in de DeFi-markt te veroveren.

De token is al geïntegreerd in belangrijke DeFi-protocollen zoals Aave, Ethena en Morpho, wat het toenemende nut ervan aantoont.

Terwijl Sky door deze discussies over de merkidentiteit gaat, zal de uitkomst ervan niet alleen blijvende gevolgen hebben voor het project, maar ook voor de bredere DeFi-community. Dit onderstreept het belang van feedback van de community en aanpassingsvermogen in deze dynamische sector.