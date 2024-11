Elon Musk doneert dagelijks 1 miljoen dollar aan kiezers in swing states. Is dat legaal?

Elon Musk, de rijkste persoon ter wereld, is via zijn America PAC een politiek initiatief gestart, waarbij hij een dagelijkse prijs van 1 miljoen dollar toekent aan geregistreerde kiezers in swing states.

Deze controversiële zet wordt gezien als de nieuwste poging om voormalig president Donald Trump te helpen het Witte Huis terug te winnen bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024.

Musk, die openlijk zijn steun voor Trump heeft uitgesproken, maakte dit op 20 oktober bekend via X (voorheen bekend als Twitter), het socialemediaplatform dat hij bezit.

Musks besluit om deze loterij te organiseren, is een extra wending in wat toch al een van de meest dramatische en onvoorspelbare verkiezingen in de Amerikaanse geschiedenis lijkt te worden. Trump neemt het op tegen vicepresident Kamala Harris, de Democratische kandidaat.

De weggeefactie leidde direct tot reacties. Democraten hebben aangegeven juridische stappen te overwegen. Ook rijzen er vragen of het initiatief in strijd is met de federale kieswetten.

Hoe werkt de winactie van Elon Musk?

De America PAC-loterij, die elke dag een willekeurig geselecteerde kiezer uit een swing state beloont met een prijs van 1 miljoen dollar, loopt tot de verkiezingsdag op 5 november.

Om deel te kunnen nemen, moeten mensen geregistreerde kiezers zijn en een petitie ondertekenen ter bevordering van de vrijheid van meningsuiting en het recht om wapens te dragen.

Musk, die op sociale media maar liefst 202 miljoen volgers heeft op X, heeft zijn platform gebruikt om zowel de loterij als zijn politieke overtuigingen te promoten.

Zijn berichten over de wedstrijd kregen veel aandacht en zijn miljoenen keren bekeken en ontvangen.

Wat deze loterij zo bijzonder maakt, is dat deelnemers hun politieke voorkeur niet hoeven te verklaren.

Hoewel de promotie aansluit bij Musks pro-Trump-standpunt, bepalen de voorwaarden niet welke kandidaat de deelnemers moeten steunen.

Op 17 oktober kondigde Musk ook een tijdelijk aanbod aan waarbij inwoners van Pennsylvania – en degenen die hen hadden verwezen om zich te registreren – $ 100 konden ontvangen voor het ondertekenen van de petitie, een stijging ten opzichte van het eerdere aanbod van $ 47.

Deze financiële prikkel heeft geleid tot meer debat, vooral onder deskundigen op het gebied van kiesrecht.

Is de weggeefactie van 1 miljoen dollar van Elon Musk legaal?

De vraag of Musks loterij legaal is, blijft onbeantwoord.

De federale wet verbiedt het betalen van individuen om zich te registreren om te stemmen, wat heeft geleid tot zorgen dat Musks America PAC op een dun koord zou kunnen balanceren.

Hoewel de wedstrijd zelf deelnemers beloont voor het ondertekenen van een petitie in plaats van voor het expliciet registreren om te stemmen, kan het toch nog juridische problemen opleveren, omdat registratie een vereiste is om in aanmerking te komen voor de prijs.

Sean Morales-Doyle, directeur van het non-partisan Brennan Center’s Voting Rights Program, wees in een Bloomberg-rapport erop dat het aanbod een financiële prikkel creëert die gekoppeld is aan kiezersregistratie, wat problematisch zou kunnen zijn onder federale wetgeving. Hij zei:

Het onderliggende probleem is dat zowel de loterij als de petitie financiële prikkels bieden voor registratie.

Hoe zou de wedstrijd de kieswet kunnen schenden?

Het grootste bezwaar tegen Musks wedstrijd is het voorwaardelijke karakter ervan. Deelnemers moeten namelijk een bewijs van kiezersregistratie overleggen.

Adam Bonin, een advocaat voor kiesrecht in Philadelphia, merkte in het rapport op dat dit een schending van de kieswetten in bepaalde staten zou kunnen betekenen.

Zo verbiedt de wet in Pennsylvania uitdrukkelijk financiële prikkels om stemmen op een bepaalde kandidaat te stimuleren, wat Musks inspanningen zou kunnen compliceren.

De wetten van de staten variëren echter en niet alle staten verbieden dergelijke handelingen expliciet.

Ook al schendt de loterij geen specifieke staatswetten, de federale wetgeving is hierover duidelijk.

Adav Noti, directeur van het Campaign Legal Center, waarschuwde dat de wedstrijd zowel civiele als strafrechtelijke sancties kan ondergaan volgens de federale wetgeving.

“Het is illegaal om geld uit te delen op voorwaarde dat de ontvangers zich registreren als kiezers”, legde Noti uit.

Aangezien de voorwaarden van Musks loterij registratie vereisen, kan dit door het Ministerie van Justitie worden gehandhaafd.

Zou Musk een maas in de wet hebben gevonden?

Het lijkt erop dat Musks team een zorgvuldig gestructureerde aanpak hanteert die zich richt op het ondertekenen van een petitie in plaats van op het registreren om te stemmen. Dit zou cruciaal kunnen zijn om juridische problemen te ontwijken.

Kate Belinski, partner bij Ballard Spahr, merkte op dat de petitie en de belofte van vrije meningsuiting die Musk promoot, bedoeld zouden kunnen zijn om schendingen van de kieswet te voorkomen, zolang de betalingen niet rechtstreeks aan stemmen of registratie worden gekoppeld.

Bovendien benadrukt de website van America PAC dat de winnaars van de prijs van 1 miljoen dollar mogelijk al jaren vóór de wedstrijd begon, geregistreerd waren. Dit suggereert dat de betalingen niet bedoeld zijn als aanmoediging om zich te registreren.

Zoals Matthew Haverstick, een advocaat voor politiek recht bij Kleinbard LLC, uitlegde: “Het is niet legaal om geld aan te bieden om je te registreren om te stemmen. Maar dat is dit niet. Het is een aanbod aan mensen die geregistreerd zijn om te stemmen, en dat geldt ook voor mensen die al geregistreerd zijn.”

Is Musks wedstrijd in strijd met de loterijwet?

Hoewel zorgen over de kieswet de boventoon voeren, botst Musks wedstrijd ook met de regelgeving voor loterijen op staats- en federaal niveau.

Andrew Lustigman, een advocaat uit New York die gespecialiseerd is in loterijrecht, merkte op dat Musks promotie niet in strijd lijkt te zijn met deze regels.

De regels zijn duidelijk: er kan geen aankoop of betaling worden verlangd om deel te nemen aan een loterij.

Omdat Musk geen financiële bijdragen van de deelnemers vraagt, omzeilt hij met zijn wedstrijd de gebruikelijke problemen.

Het eisen dat deelnemers zich als kiezer moeten registreren of anderen moeten verwijzen om zich te registreren, zou echter gezien kunnen worden als een niet-monetaire vorm van tegenprestatie, hoewel Lustigman dit risico bagatelliseerde.

“Het lijkt mij geen grote last”, zei hij.

Juridische experts waarschuwen echter dat er voorzichtig moet worden omgegaan met wedstrijden waarbij financiële prikkels worden geboden die afhankelijk zijn van het stemgedrag, omdat deze onder toezicht van de toezichthouder kunnen komen te staan.