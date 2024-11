GM verhoogt voor de derde keer zijn prognose na het overtreffen van de ramingen voor het derde kwartaal. Wat is de reden voor dit succes?

General Motors (GM) heeft in zijn winstrapport voor het derde kwartaal opnieuw de verwachtingen van Wall Street overtroffen. Dit toont de kracht van zijn Noord-Amerikaanse activiteiten aan, ondanks de uitdagingen in China.

Het bedrijf meldde dat het in het derde kwartaal een aangepaste winst van 3,4 miljard dollar behaalde, een stijging ten opzichte van 3,2 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Het bedrijf rapporteerde een aangepaste winst per aandeel (EPS) van $ 2,96, ruim boven de verwachte $ 2,43, en een omzet van $ 48,76 miljard, wat de prognoses van $ 44,59 miljard overtrof.

De autofabrikant verhoogde ook zijn verwachtingen voor 2024 en voorspelt een aangepaste winst vóór rente en belastingen (EBIT) van tussen de $ 14 miljard en $ 15 miljard voor heel 2024, een stijging ten opzichte van de eerdere verwachting van $ 13 miljard tot $ 15 miljard.

De aangepaste vrije kasstroom uit de automobielsector steeg eveneens naar $ 12,5 miljard tot $ 13,5 miljard.

Het is de derde keer dat GM zijn prognose voor het hele jaar verhoogt, wat aangeeft dat er vertrouwen is in de toekomstige prestaties.

Paul Jacobson, CFO van GM, benadrukte dat het bedrijf erin slaagt sterke prijzen te handhaven, terwijl andere autofabrikanten worstelen met een dalende vraag naar duurdere voertuigen.

“De consument heeft het opmerkelijk goed volgehouden voor ons”, zei hij.

“Er is niets veranderd ten opzichte van de afgelopen kwartalen.”

Noord-Amerika drijft het succes van GM aan

De Noord-Amerikaanse activiteiten van GM waren een belangrijke motor voor het succes in het derde kwartaal en droegen bijna $ 4 miljard bij aan de aangepaste winst vóór rente en belastingen, een stijging van 12,9% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Deze prestatie werd aangewakkerd door sterke prijzen. De gemiddelde transactieprijs van het bedrijf in Noord-Amerika bedroeg bijna $ 50.000 per voertuig, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.

Mary T Barra, CEO van GM, zei:

“In het derde kwartaal hebben we ons marktaandeel in de Amerikaanse detailhandel vergroot met bovengemiddelde prijzen, goed beheerde voorraden en ondergemiddelde incentives.

Terwijl de verkoopvolumes in de VS licht daalden, met een algehele daling van 2,2%, stegen de verkopen aan individuele kopers, een winstgevender segment, met 3%.

Het vermogen om voertuigen tegen hogere prijzen te verkopen, met name grote SUV’s en pick-uptrucks, is een zegen voor GM, aangezien het bedrijf zich op een steeds competitievere markt moet begeven.

Jacobson wees erop dat de verkoop van wagenparken, die doorgaans een lagere winstmarge hebben, de grootste oorzaak was van de daling in de verkoop.

Strategische herijking om de problemen in China het hoofd te bieden

Daarentegen blijven de internationale markten van GM, met name China, uitdagingen opleveren.

De autofabrikant leed een verlies van 137 miljoen dollar in China, een flinke daling ten opzichte van de winst van 192 miljoen dollar die het bedrijf in dezelfde periode vorig jaar daar boekte.

Dit gebeurt op een moment dat GM te maken heeft met hevige concurrentie van Chinese autofabrikanten en veranderende marktdynamieken. Dit heeft geleid tot een daling van het verkoopvolume met 37% tot 372.000 voertuigen in het kwartaal.

China was ooit de grootste markt voor GM, maar de resultaten van het derde kwartaal laten zien hoe moeilijk het voor de autofabrikant is om daar voet aan de grond te houden.

De omzet van het bedrijf in China bedraagt nu iets meer dan de helft van de omzet in de VS.

De prestaties waren echter beter in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Jacobson voegde toe dat de verkoop in het land ten opzichte van het tweede kwartaal verbeterde en dat de voorraad bij dealers sterk daalde.

Volgens analisten was het een gevolg van een herijking van de Chinese strategie dat de problemen in China geen noemenswaardige impact hadden op de winst van GM.

Craig Trudell, wereldwijd autoredacteur van Bloomberg, zei dat de autofabrikant zich wil afwenden van de zeer competitieve middenmarkt en zich wil richten op hogere segmenten, waar meer potentieel voor winstgevendheid wordt gezien.

“Een lichtpuntje voor GM in China zijn de goedkope Wuling-voertuigen, die het nog steeds goed doen op de markt”, zei hij.

GM’s ambities voor elektrische voertuigen (EV) nemen toe en verliezen nemen af

Terwijl GM tegenwind ondervindt in China, wint zijn EV-strategie aan populariteit. Barra zei dat het bedrijf eraan werkt om EV’s winstgevend te maken op EBIT-basis “zo snel mogelijk”.

“We blijven op schema om onze EV-productie- en winstgevendheidsdoelen voor 2024 te halen. Dit is een functie van onze investeringen in een speciaal EV-platform, Amerikaanse productie van batterijcellen en flexibele assemblagecapaciteit. De meeste van onze concurrenten missen deze voordelen. En niemand kan tippen aan de diepte en breedte van ons strategische EV-portfolio.”

GM werkt al enkele jaren aan de bouw van een speciaal platform voor elektrische voertuigen en batterijen, beter bekend als Ultium.

Het initiatief heeft echter onderweg wat hobbels ondervonden. Onlangs haalde GM een voormalig Tesla-bestuurder binnen om toezicht te houden op de EV-activiteiten, een stap die een hernieuwde focus aangeeft op het goed krijgen van de EV-productie.

Het bedrijf is nu flink bezig met het opvoeren van de productie van elektrische voertuigen. Naar verwachting wordt 2025 daarbij een cruciaal jaar.

Jacobson gaf aan dat de verliezen in het EV-segment van GM beginnen te slinken, wat erop duidt dat de investering van de autofabrikant in elektrische mobiliteit zijn vruchten afwerpt.

Dit is een cruciale ontwikkeling, aangezien de auto-industrie steeds meer overschakelt op elektrische voertuigen. Het vermogen van GM om op dit gebied effectief te concurreren, is van cruciaal belang voor het succes op de lange termijn.