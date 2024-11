Hyundai Motor India IPO zet vandaag record met $ 3,3 miljard notering

Aandelen van Hyundai Motor India Ltd. worden dinsdag verhandeld op de beurs van Mumbai. Dit is een belangrijke mijlpaal met de grootste beursintroductie (IPO) ooit in Zuid-Azië.

De beursgang van 3,3 miljard dollar zet Hyundai Motor India in de schijnwerpers en luidt de weg in voor een golf van spraakmakende beursintroducties op de Indiase markt.

Deze ontwikkeling vindt plaats in de drukste week voor beursnoteringen in de regio Azië-Pacific in meer dan twee jaar, aangezien bedrijven en investeerders zich haasten om deals te sluiten ter voorbereiding op de Amerikaanse verkiezingen op 5 november.

Bij de beursintroductie werd de Indiase dochteronderneming van het Zuid-Koreaanse Hyundai Motor Co. gewaardeerd op ongeveer 19 miljard dollar, waarbij het moederbedrijf een belang van 17,5% in de Indiase tak verkocht.

IPO overtekend, maar particuliere interesse valt tegen

Hoewel de IPO meer dan twee keer overtekend was, duurde het bookbuildingproces langer dan verwacht.

Het grootste deel van de vraag kwam van institutionele beleggers, vooral op de laatste dag van de verkoop.

Particuliere beleggers kochten echter slechts de helft van de aan hen toegewezen aandelen, wat duidt op een voorzichtiger sentiment.

Analisten wijten de zwakkere deelname van de detailhandel aan zorgen dat het moederbedrijf alle IPO-opbrengsten zou opstrijken en dat de vraag op de Indiase automarkt zou afnemen.

Dit staat in contrast met de hectiek bij kleinere IPO’s, waar het enthousiasme van de detailhandel het aantal inschrijvingen aanzienlijk heeft doen toenemen.

Hyundai’s beursdebuut kan te maken krijgen met uitdagingen op het gebied van waardering

De beursintroductie van Hyundai kent uitdagingen nu de handel dinsdag om 10.00 uur begint, met name wat betreft de waardering.

De aandelen van de autofabrikant zijn vijf keer zo duur als die van het Koreaanse moederbedrijf, maar de waardering ervan ligt wel in lijn met die van Indiase concurrenten zoals Maruti Suzuki India Ltd.

Nieuwe noteringen in India presteren doorgaans goed: dit jaar stegen de aandelen op de eerste dag gemiddeld met 39%.

IPO’s van meer dan $ 500 miljoen lieten nog hogere winsten zien, gemiddeld 66%, maar Hyundai’s zorgen over de waardering kunnen dergelijke verwachtingen temperen.

De Indiase automarkt biedt vooruitzichten op groei op de lange termijn

De economische groei van India en de groeiende middenklasse bieden autofabrikanten aanzienlijke kansen.

Volgens Kenichi Ayukawa, Executive Vice President van Suzuki Motor Corp., zal de automarkt in het land naar verwachting tegen 2047 de grens van 20 miljoen eenheden bereiken.

In het fiscale jaar dat eindigde in maart 2024 werden er in India in totaal 4,2 miljoen personenauto’s verkocht, wat wijst op een stabiele vraag.

De IPO-markt in India overtreft de verwachtingen

Dankzij de beursintroductie van Hyundai hebben Indiase IPO’s in 2024 al meer dan 12 miljard dollar opgehaald. Daarmee overtreffen we de volumes van de voorgaande twee jaar.

Het totaalbedrag blijft echter nog steeds onder het recordbedrag van 17,8 miljard dollar dat in 2021 werd opgehaald.

Alleen al de beursgang van Hyundai bracht 279 miljard roepies op. Daarmee is het de grootste beursgang ooit in India, gemeten in lokale valuta. Daarmee overtreft het de beursgang van Life Insurance Corporation of India in 2022, die 205,6 miljard roepies ophaalde.

Er staan nog andere opvallende beursintroducties op stapel, waaronder die van Swiggy Ltd. en de tak voor hernieuwbare energie van NTPC Ltd., wat erop wijst dat de Indiase markt voor nieuwe beursintroducties nog steeds in beweging is.

IPO-activiteit in Azië-Pacific bereikt hoogste niveau in twee jaar

De beursnotering van Hyundai valt samen met een toename van IPO’s in Azië-Pacific, met ongeveer 20 bedrijven die deze week hun debuut maken en mogelijk meer dan $ 8 miljard ophalen. Dit is het grootste wekelijkse volume voor de regio sinds april 2022.

Opvallende toekomstige noteringen zijn onder meer Tokyo Metro Co., dat woensdag van start gaat na een emissie van 2,3 miljard dollar.

De toename van het aantal IPO’s weerspiegelt zowel het enthousiasme van investeerders als de haast om deals te sluiten voordat geopolitieke gebeurtenissen, zoals de Amerikaanse presidentsverkiezingen, potentiële marktvolatiliteit met zich meebrengen.