Metaplanet verhoogt 10 miljard yen om zijn agressieve Bitcoin-aankoopplan te voeden

Metaplanet Inc. (Tokio: 3350), een bedrijf uit Tokio dat gespecialiseerd is in vermogensbeheer en -exploitatie in hotels, heeft bekendgemaakt dat het van plan is om zijn Bitcoin (BTC)-strategie te versterken door middel van een aanzienlijke aandelenverkoop.

In augustus keurde de raad van bestuur van het bedrijf de uitgifte van gewone aandelen goed ter waarde van ruim ¥10 miljard, circa $6,6 miljoen, via een gratis toewijzing van de 11e serie rechten op aandelenverwerving.

Metaplanet wil de opbrengst gebruiken om zijn BTC-reserves te vergroten en zichzelf zo strategisch te positioneren op de snel evoluerende markt voor digitale activa.

De strategie van Metaplanet weerspiegelt die van MicroStrategy

Metaplanet heeft onlangs de uitoefeningsperiode voor haar 11e aandelenacquisitierechten afgerond en behaalde een uitoefeningspercentage van 72,8%.

In totaal namen 13.774 aandeelhouders deel, wat duidt op een aanzienlijke interesse in de lange termijnplannen van het bedrijf.

De resterende niet-uitgeoefende rechten worden overgedragen aan EVO FUND. Naar verwachting worden de definitieve resultaten de komende weken bekendgemaakt.

Deze stap markeert een cruciale stap in de bredere Bitcoin-strategie van het bedrijf.

De strategie van Metaplanet is vergelijkbaar met die van MicroStrategy Inc., een bekend Amerikaans business intelligence-bedrijf, door fors te investeren in Bitcoin als bescherming tegen wereldwijde devaluatie van de munt.

Volgens Coinpedia heeft Metaplanet momenteel ongeveer 861.387 BTC in bezit, gekocht voor een gemiddelde prijs van ¥9.313.428.

Met de laatste aandelenverkoop verdubbelt het bedrijf zijn Bitcoin-reserves, die nu een waarde hebben van ruim ¥8 miljard.

Hiermee behoort Metaplanet tot de bedrijven die Bitcoin als een centrale pijler in hun financiële strategieën hebben opgenomen.

Hoe Metaplanet van plan is Bitcoin te benutten

De verbeterde Bitcoin-strategie van Metaplanet sluit aan bij de algemene acceptatie van digitale valuta en Decentralized Finance (DeFi)-protocollen.

Door haar BTC-bezit uit te breiden, wil Metaplanet haar balans versterken tegen economische onzekerheden, waaronder hoge inflatie en valutaschommelingen.

Deze aanpak weerspiegelt een groeiende trend onder instellingen die Bitcoin zien als een waardeopslag, vergelijkbaar met goud, in een veranderend financieel landschap.

De strategische aandelenverkoop van Metaplanet valt samen met de toenemende institutionele interesse in Bitcoin.

In de Verenigde Staten hebben uitgevers van spot Bitcoin ETF’s hun overnameplannen versneld, met als doel activa veilig te stellen nu de regelgeving verandert.

De vraag naar Bitcoin zal naar verwachting de prijsstijging ondersteunen, waarbij marktanalisten een potentiële bullish uitbraak voorspellen die vergelijkbaar is met die van edelmetalen en belangrijke aandelenindexen.

De beslissing van het bedrijf om zijn Bitcoin-bezit te verdubbelen, onderstreept een bredere trend onder instellingen die op zoek zijn naar langetermijninvesteringen in digitale activa.

Wat dit betekent voor de Bitcoin-prijzen

De bredere marktimplicaties van de strategie van Metaplanet zijn significant. Naarmate instellingen Bitcoin blijven verzamelen, kan de vraagdruk de prijs van de cryptocurrency opdrijven.

Analisten verwachten dat de toegenomen belangen van Metaplanet, in combinatie met vergelijkbare stappen van institutionele beleggers, een gunstig klimaat kunnen creëren voor de waardestijging van Bitcoin op de lange termijn.

Dit zou kunnen leiden tot een positief marktmomentum, vooral als spot Bitcoin ETF’s goedkeuring krijgen van de toezichthouders in belangrijke markten zoals de VS en het VK.

Voor Metaplanet zou dit de komende jaren kunnen leiden tot een sterkere financiële stabiliteit en groei.