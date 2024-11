Vooruitblik op de winst van General Motors Q3: wat u kunt verwachten en wat de mogelijke impact is op het GM-aandeel

General Motors (GM) zal vandaag vóór opening van de beurs de winstcijfers over het derde kwartaal van 2024 bekendmaken.

Beleggers zijn benieuwd hoe de Amerikaanse autofabrikant presteert in deze tijden van economische tegenwind en veranderende marktomstandigheden.

Volgens Zacks Investment Research ligt de consensusverwachting voor de winst van GM op $ 2,50 per aandeel, met een verwachte omzet van $ 44,7 miljard voor het kwartaal.

Hoewel de ramingen voor de winst per aandeel (EPS) de afgelopen week licht zijn bijgesteld met 2 cent, weerspiegelt de prognose nog steeds een jaar-op-jaargroei van 9,6%.

De omzetprognose geeft een bescheiden stijging van 1,26% aan vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Sterke prestaties verwacht ondanks uitdagingen

Ondanks een wisselend verkoopklimaat heeft GM stabiele prestaties geleverd, vooral op de Noord-Amerikaanse markt.

Volgens Zacks daalden de Amerikaanse voertuigverkopen van GM in het derde kwartaal met 2,2%, maar overtroffen ze de verwachtingen van de sector.

De autofabrikant zag een sterke vraag naar zijn elektrische voertuigen (EV’s) en compacte crossovers. De verkoop van EV’s steeg met 60% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Op de Amerikaanse markt verkocht GM in het derde kwartaal 32.095 elektrische auto’s, waaronder de Chevrolet Equinox EV en de Cadillac Lyriq.

Het bedrijf leverde ook meer dan 4.300 GMC Hummer EV-pickups en SUV’s.

Deze robuuste prestaties van de elektrische auto’s zullen naar verwachting de totale winst van GM een impuls geven. Volgens schattingen zullen de inkomsten in Noord-Amerika met 1,3% stijgen tot 36,5 miljard dollar, en kan het bedrijfsresultaat met 8,3% toenemen.

Zwakte in China drukt op resultaten

Hoewel de Noord-Amerikaanse activiteiten van GM sterk blijven, blijven de prestaties in China achter.

De autofabrikant zag een scherpe daling van 21,2% in de leveringen van voertuigen in de regio, met aanzienlijke jaar-op-jaar dalingen voor de merken Buick, Chevrolet en Cadillac.

GM meldde ook verliezen in China in de eerste twee kwartalen van 2024 en CEO Mary Barra waarschuwde voor aanhoudende uitdagingen in de regio voor de rest van het jaar.

Verwacht wordt dat deze tegenvallende prestaties in China gevolgen zullen hebben voor de internationale resultaten van GM.

Zacks schat dat de internationale verkoop van GM, exclusief de joint ventures in China, in het derde kwartaal met 12,5% zal dalen.

Waar analisten op letten

Uit de analyse van Zacks blijkt dat investeerders hun verwachtingen voor een grote winstoverschrijding dit kwartaal moeten temperen, aangezien GM niet over de combinatie van factoren beschikt die normaal gesproken nodig zijn om positief te verrassen.

De sterke verkoop van elektrische auto’s, de robuuste liquiditeit en het strategische productportfolio van GM geven echter reden tot optimisme op de lange termijn.

De autofabrikant blijft fors investeren in zowel elektrische als traditionele voertuiglijnen.

GM is van plan om het komende jaar acht nieuwe of opnieuw ontworpen SUV’s op benzine te introduceren in Noord-Amerika. Daarmee wil het bedrijf winstgevend blijven nu het bedrijf overstapt op elektrische auto’s.

Moet u GM-aandelen kopen?

De aandelen van General Motors zijn dit jaar met 37% gestegen en presteren daarmee beter dan branchegenoten als Ford en Toyota.

Ondanks de uitdagingen op korte termijn in China en de stijgende kosten die gepaard gaan met de transitie naar elektrische voertuigen, bieden de liquiditeitspositie van GM en het aanhoudende succes in het kernsegment van op benzine aangedreven voertuigen stabiliteit.

Beleggers kunnen beter wachten met grote stappen tot na de publicatie van de kwartaalcijfers. Die geven meer duidelijkheid over GM’s plannen om obstakels op de Chinese markt te overwinnen en de vooruitzichten voor het EV-segment.