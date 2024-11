Wanneer wordt de Britse begroting bekendgemaakt en wat zou deze kunnen omvatten?

Minister van Financiën Rachel Reeves zal op woensdag 30 oktober de eerste begroting van Labour in 14 jaar presenteren.

De toespraak, die naar verwachting om 12:30 uur Britse tijd begint, zal nauwlettend worden gevolgd, vooral door oppositieleider Rishi Sunak, die er direct na zal reageren.

Nu de overheidsfinanciën met £40 miljard zijn gedaald, heeft het ministerie van Financiën aangegeven dat er moeilijke beslissingen moeten worden genomen om te voorkomen dat er weer bezuinigd wordt.

Reeves zal waarschijnlijk verschillende belastinghervormingen onderzoeken en aanzienlijke fondsen werven, terwijl hij tegelijkertijd probeert de verkiezingsbeloften van Labour na te komen.

Het in evenwicht brengen van de overheidsfinanciën

Het Britse ministerie van Financiën maakte bekend dat de overheidsleningen vorige maand waren gestegen tot £16,6 miljard. Dat is het op twee na hoogste bedrag ooit voor september.

Hogere rentebetalingen en hogere lonen in de publieke sector hebben de financiële druk vergroot.

Reeves staat voor de enorme opgave om een gat van £40 miljard te dichten en zo de door Labour zelf opgelegde begrotingsregel, namelijk het in evenwicht brengen van dagelijkse uitgaven met belastinginkomsten, niet te overtreden.

De Partij van de Arbeid heeft beloofd de belastingen voor ‘werkende mensen’ niet te verhogen. Er is met name beloofd de BTW, inkomstenbelasting en nationale verzekeringen voor werknemers niet te verhogen.

Bedrijven hebben echter mogelijk minder geluk, aangezien er verschillende potentiële belastingverhogingen op stapel staan.

Wat zou er in de begroting kunnen worden aangekondigd?

Nationale verzekeringsbijdragen

Een van de onderwerpen die in de komende begroting het meest nauwlettend in de gaten worden gehouden, is de nationale verzekering.

Hoewel de verkiezingsbelofte van Labour inhield dat de NI-uitkeringen voor werknemers niet zouden stijgen, heeft Reeves geweigerd een verhoging van de werkgeversbijdragen uit te sluiten.

Momenteel betalen werkgevers 13,8% NI over de inkomsten van werknemers. Er wordt druk gespeculeerd dat er veranderingen in pensioenbijdragen worden overwogen, die momenteel zijn vrijgesteld van NI voor werkgevers.

Bedrijven waarschuwen dat een verhoging van de werkgeversbijdrage een negatieve invloed heeft op de werkgelegenheid en de werkgelegenheid, maar de overheid staat onder druk om inkomsten te genereren zonder haar verkiezingsbeloften te breken.

Erfbelasting

Erfbelasting (IHT), momenteel vastgesteld op 40% op activa boven de £ 325.000, is een steeds lucratievere inkomstenbron geworden.

Sinds april heeft IHT £ 4,3 miljard opgebracht, een stijging van £ 400 miljoen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In het afgelopen begrotingsjaar droeg IHT bijna £ 7,5 miljard bij aan de staatskas.

De begroting kan wijzigingen in de vrijstellingen van de IHT doorvoeren, een maatregel die extra geld kan opleveren.

Uit peilingen blijkt dat de bevolking grote steun heeft voor hervormingen van de erfbelasting. 60% van de ondervraagden is voorstander van dergelijke veranderingen boven bezuinigingen op de overheidsuitgaven.

Verwacht wordt dat Reeves prioriteit zal geven aan IHT als onderdeel van haar strategie om fiscale doelstellingen te behalen en tegelijkertijd bezuinigingen te vermijden.

Vermogenswinstbelasting en de vastgoedmarkt

Een ander potentieel gebied voor hervorming is de vermogenswinstbelasting (CGT). Deze belasting wordt geheven over de winst uit de verkoop van activa zoals tweede huizen of investeringen.

De huidige CGT-tarieven voor mensen met een hoger inkomen bedragen 24% voor extra eigendommen en 20% voor andere activa, zoals aandelen.

Hoewel er gespeculeerd werd over een sterke stijging van de CGT-tarieven, leek premier Keir Starmer de mogelijkheid van een verhoging tot 39% te bagatelliseren.

Volgens berichten zal Reeves geen wijzigingen aanbrengen in de CGT voor de verkoop van onroerend goed, vanwege zorgen over de mogelijke impact op de huizenmarkt.

Pensioenbelasting

Ook particuliere pensioenen staan in de schijnwerpers. Reeves overweegt hervormingen die op de lange termijn miljarden kunnen opleveren.

Momenteel kunnen mensen van 55 jaar en ouder 25% van hun pensioenpot belastingvrij opnemen, tot een maximum van £ 268.275.

Volgens schattingen van het Institute for Fiscal Studies (IFS) zou het verlagen van deze belastingverlaging jaarlijks £ 5,5 miljard kunnen opleveren.

Bovendien zou Reeves hebben overwogen om een vast belastingtarief van 30% op pensioenbijdragen in te voeren, in plaats van het huidige systeem waarbij de belastingaftrek is gebaseerd op inkomstenbelastingtarieven.

Maar na waarschuwingen van vakbonden in de publieke sector dat een dergelijke stap de voordelen van recente loonsverhogingen teniet zou kunnen doen, is het mogelijk dat Reeves dit voorstel niet zal overwegen.

Zegelrecht

De zegelbelasting, die betaald moet worden bij aankoop van onroerend goed boven een bepaalde drempel, werd in 2022 verhoogd naar £ 250.000.

Voor kopers die voor het eerst een huis kopen, is de drempel verhoogd van £ 300.000 naar £ 450.000.

Deze hogere limieten lopen echter af in maart 2025 en Labour heeft zich nog niet gecommitteerd aan een verlenging.

Hervormingen van de zegelbelasting staan wellicht op de agenda, maar de gevolgen voor de huizenmarkt zullen waarschijnlijk zwaar wegen in het besluit van de overheid.

Belastingstatus van niet-ingezetenen

De term “non-dom” beschrijft een inwoner van het Verenigd Koninkrijk wiens permanente woning – of domicilie – voor belastingdoeleinden buiten het Verenigd Koninkrijk ligt.

Als gevolg hiervan betalen ze geen Britse belasting over geld dat ze elders verdienen. De non-dom-status is nog een gebied dat Reeves naar verwachting zal aanpakken.

Het onafhankelijke Office for Budget Responsibility (OBR) van de overheid schatte eerder dat het afschaffen van de non-dom-belastingstatus jaarlijks £ 3,2 miljard zou kunnen opleveren. Dit bedrag is echter onzeker, aangezien rijke mensen Groot-Brittannië zouden kunnen verlaten of manieren zouden kunnen vinden om de maatregelen te omzeilen.

Critici beweren dat de angst dat de superrijken het Verenigd Koninkrijk zullen ontvluchten, overdreven is en dat strengere regels aanzienlijke inkomsten kunnen genereren zonder dat rijke mensen naar het buitenland hoeven te vluchten.

Reeves zou de bestaande plannen om niet-dominante burgers aan te pakken kunnen aanscherpen, hoewel sommigen binnen de regering zich zorgen maken dat dergelijke hervormingen niet de gehoopte financiële impuls zullen opleveren.

Brandstofaccijns

Ook de accijns op brandstof, die al meer dan tien jaar bevroren is, staat ter discussie.

In 2022 verlaagde de overheid de accijnzen op brandstof met 5p als onderdeel van een noodpakket, nu de prijzen stijgen na de Russische inval in Oekraïne.

Sommige autoorganisaties beweren echter dat de korting nooit volledig aan de consument is doorberekend.

Nu de overheid onder druk staat om extra inkomsten te genereren, zou het terugdraaien van deze bezuiniging tot de mogelijkheden kunnen behoren. Dit zou echter waarschijnlijk tot een tegenreactie van zowel automobilisten als bedrijven leiden.