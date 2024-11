Analyse: Hoe de graanexport van Oekraïne floreert ondanks Russische aanvallen op de Zwarte Zee

De graanexport van Oekraïne is tijdens het marketingjaar 2024-2025 (juli-juni) sterk gestegen, ondanks de aanhoudende Russische aanvallen op havens aan de Zwarte Zee.

Volgens gegevens van het ministerie van Landbouw exporteerde Oekraïne in deze periode tot 21 oktober in totaal 13 miljoen ton graan, vergeleken met 8,3 miljoen ton op dezelfde datum vorig jaar.

Het totaal omvatte 7,2 miljoen ton tarwe, 3,8 miljoen ton maïs en 1,7 miljoen ton gerst.

Hoewel de export de afgelopen maanden aanzienlijk is toegenomen, kampt Oekraïne nog steeds met problemen door droogte, wat heeft geleid tot mislukte oogsten en herhaaldelijke Russische aanvallen op haar havens.

VK waarschuwt dat Russische stakingen leveringen kunnen vertragen

De Britse premier Keir Starmer stelde dinsdag dat Russische aanvallen op havens aan de Zwarte Zee in Oekraïne de graantransporten naar het Zuiden vertragen.

Begin oktober voerden Russische drones aanvallen uit op minstens vier vrachtschepen, waaronder één dat naar verluidt 6.000 ton maïs vervoerde, aldus de BBC.

“De willekeurige aanvallen van Rusland op havens in de Zwarte Zee onderstrepen dat (de Russische president Vladimir) Poetin bereid is om te gokken met de wereldwijde voedselzekerheid in zijn pogingen om Oekraïne tot onderwerping te dwingen”, aldus Starmer in een verklaring.

Vóór de Russische invasie in 2022 was Oekraïne een belangrijke wereldwijde producent van maïs en tarwe, en exporteerde het maandelijks ongeveer 6 miljoen ton graan via de Zwarte Zee. Ondanks het aanhoudende conflict blijven graanexporten een belangrijke bron van inkomsten voor Oekraïne.

Droog weer heeft invloed op de productie in Oekraïne

Droog weer in Oekraïne heeft een negatieve invloed gehad op de oogst van belangrijke granen, wat leidt tot een verwachte productiedaling voor 2024-2025.

Het land zal naar verwachting ongeveer 25 miljoen ton maïs produceren, 7,5 miljoen ton minder dan vorig jaar. De tarweproductie zal naar verwachting ook met 600.000 ton afnemen, wat neerkomt op 22,4 miljoen ton in 2024-25.

Als gevolg hiervan wordt verwacht dat de export zal dalen: de export van tarwe zal naar verwachting met 16% dalen tot 15,6 miljoen ton en de export van maïs zal naar verwachting met 25,4% dalen tot 22 miljoen ton, aldus gegevens van S&P Global Commodity Insights.

Om een toereikende aanvoer te garanderen, heeft de Oekraïense overheid een limiet gesteld aan de tarwe-export. Deze bedraagt voor het marketingjaar 2024-2025 maximaal 16,2 miljoen ton.

Dynamische vraag en robuuste export

Ondanks de Russische stakingen, zijn de Oekraïense exporten sterk gebleven. Spanje is de topbestemming voor Oekraïense tarwe geworden, met een import van 1,6 miljoen ton dit seizoen.

Volgens een rapport van S&P Global volgt Indonesië met 944.000 ton en importeert Vietnam 478.000 ton. Egypte, Algerije en Bangladesh zijn ook actief in het betrekken van tarwe uit Rusland of Oekraïne.

Bovendien heeft Rusland onlangs aangekondigd dat het zijn tarwe rechtstreeks aan staatskopers gaat verkopen, zonder tussenpersonen. Dit kan de vraag naar Oekraïense tarwe op de wereldmarkt doen toenemen.

Ondertussen wordt verwacht dat Spanje opnieuw de grootste importeur van Oekraïense maïs zal zijn, aangezien het marketingseizoen (oktober-september) van start gaat.

Oekraïense maïs kan verliezen van de VS en Brazilië

Europese landen, waaronder Spanje, Portugal, Italië en Nederland, hebben interesse getoond in Oekraïense maïs, volgens berichten. S&P Global merkte op dat er concurrerende koopinteresse is ontstaan uit deze landen, aangezien maritieme handel kosteneffectiever is dan spoorvervoer vanuit Oost-EU-landen.

De hogere prijzen hebben echter wel geleid tot een lichte daling van de concurrentiekracht van Oekraïense maïs op de markt van de Europese Unie ten opzichte van Brazilië en de VS.

Andere belangrijke bestemmingen voor Oekraïense maïs zijn China, maar Oekraïne verliest terrein aan Brazilië en de VS vanwege het beperkte aanbod en het besluit van China om de import van maïs te verminderen om de binnenlandse prijzen en productie te verhogen.

Turkije ontpopt zich als een belangrijke bestemming voor Oekraïense maïs

Volgens S&P Global is de koopinteresse in Turkije in de tweede week van oktober gestegen tot $ 239 per ton voor een leveringscontract van een maand.

De Turkse overheid heeft onlangs de invoerrechten op maïs verlaagd van maar liefst 130% naar 5% voor maximaal 1 miljoen ton tot eind 2024. Dit heeft kopers ertoe aangezet om spotleveringen te realiseren.

Deze daling heeft echter geleid tot een daling van de binnenlandse prijzen, waardoor Turkse maïs concurrerender is geworden en de vraag naar Oekraïense maïs is afgenomen, zo meldt S&P Global.

Ter vergelijking: in de eerste week van oktober bedroegen de CIF-aanbiedingen (Certificado de Identificación Fiscal) voor leveringen van maïs met een looptijd van één maand aan het Spaanse Middellandse Zeegebied $ 250 per ton, met een koopinteresse van rond de $ 230.

Volgens S&P Global waren de biedingen op 21 oktober gedaald tot $243 per ton, waarbij de biedingen van de kopers rond de $230 lagen.